https://ria.ru/20220518/protest-1789321815.html
Россия направила в МИД Швейцарии ноту протеста после осквернения памятника
Россия направила в МИД Швейцарии ноту протеста после осквернения памятника - РИА Новости, 18.05.2022
Россия направила в МИД Швейцарии ноту протеста после осквернения памятника
Москва направила в МИД Швейцарии ноту протеста в связи с осквернением памятника сподвижникам Александра Суворова, погибшим в переходе через Альпы в 1799 году в... РИА Новости, 18.05.2022
2022-05-18T18:51
2022-05-18T18:51
2022-05-18T18:51
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мария захарова
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МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Москва направила в МИД Швейцарии ноту протеста в связи с осквернением памятника сподвижникам Александра Суворова, погибшим в переходе через Альпы в 1799 году в ущелье Шолленен, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.По ее словам, такие действия демонстрируют уровень культуры Швейцарии."Это не к нам имеет отношение, а к вам, к тем, кто имеет отношение к подобным акциям, к тем, кто попустительствует и кто не ищет преступников или покрывает их", - заключила дипломат.Как сообщила ранее полиция кантона Ури, в швейцарском муниципалитете Андерматт неизвестные облили краской крест, высеченный в скале в память о сподвижниках русского полководца Александра Суворова, погибших в 1799 году в сражениях с войсками Наполеона. Согласно фотографиям, опубликованным некоторыми швейцарскими СМИ, памятник был облит краской желтого и голубого цветов.Памятник "Доблестным сподвижникам генералиссимуса А.В. Суворова, погибшим при переходе через Альпы в 1799 году" находится у Чертова моста в ущелье Шолленен в кантоне Ури. Двенадцатиметровый крест, установленный еще в 1898 году, до сих пор напоминает о героизме русской армии, проявившей тактическое мастерство и в суровых погодных условиях, на горной дороге и без какого-либо альпинистского снаряжения победившей французского противника.
https://ria.ru/20220517/pamyatnik-1789103548.html
https://ria.ru/20220516/pamyatniki-1788813370.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, швейцария, россия, мария захарова
Россия направила в МИД Швейцарии ноту протеста после осквернения памятника
Москва направила Берну ноту протеста после осквернения памятника сподвижникам Суворова
МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Москва направила в МИД Швейцарии ноту протеста в связи с осквернением памятника сподвижникам Александра Суворова, погибшим в переходе через Альпы в 1799 году в ущелье Шолленен, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
"Федеральному департаменту иностранных дел Швейцарской конфедерации направлена нота протеста с требованием принять срочные меры по устранению нанесенного ущерба и выявлению и наказанию виновных лиц, обеспечению надлежащей охраны мемориала. Выражаем глубокое возмущение этим вопиющим актом вандализма", - отметила Захарова в ходе своего еженедельного брифинга.
По ее словам, такие действия демонстрируют уровень культуры Швейцарии
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"Это не к нам имеет отношение, а к вам, к тем, кто имеет отношение к подобным акциям, к тем, кто попустительствует и кто не ищет преступников или покрывает их", - заключила дипломат.
Как сообщила ранее полиция кантона Ури, в швейцарском муниципалитете Андерматт неизвестные облили краской крест, высеченный в скале в память о сподвижниках русского полководца Александра Суворова, погибших в 1799 году в сражениях с войсками Наполеона. Согласно фотографиям, опубликованным некоторыми швейцарскими СМИ, памятник был облит краской желтого и голубого цветов.
Памятник "Доблестным сподвижникам генералиссимуса А.В. Суворова, погибшим при переходе через Альпы в 1799 году" находится у Чертова моста в ущелье Шолленен в кантоне Ури. Двенадцатиметровый крест, установленный еще в 1898 году, до сих пор напоминает о героизме русской армии, проявившей тактическое мастерство и в суровых погодных условиях, на горной дороге и без какого-либо альпинистского снаряжения победившей французского противника.