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Россия направила в МИД Швейцарии ноту протеста после осквернения памятника - РИА Новости, 18.05.2022
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Россия направила в МИД Швейцарии ноту протеста после осквернения памятника
Россия направила в МИД Швейцарии ноту протеста после осквернения памятника - РИА Новости, 18.05.2022
Россия направила в МИД Швейцарии ноту протеста после осквернения памятника
Москва направила в МИД Швейцарии ноту протеста в связи с осквернением памятника сподвижникам Александра Суворова, погибшим в переходе через Альпы в 1799 году в... РИА Новости, 18.05.2022
2022-05-18T18:51
2022-05-18T18:51
в мире
швейцария
россия
мария захарова
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МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Москва направила в МИД Швейцарии ноту протеста в связи с осквернением памятника сподвижникам Александра Суворова, погибшим в переходе через Альпы в 1799 году в ущелье Шолленен, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.По ее словам, такие действия демонстрируют уровень культуры Швейцарии."Это не к нам имеет отношение, а к вам, к тем, кто имеет отношение к подобным акциям, к тем, кто попустительствует и кто не ищет преступников или покрывает их", - заключила дипломат.Как сообщила ранее полиция кантона Ури, в швейцарском муниципалитете Андерматт неизвестные облили краской крест, высеченный в скале в память о сподвижниках русского полководца Александра Суворова, погибших в 1799 году в сражениях с войсками Наполеона. Согласно фотографиям, опубликованным некоторыми швейцарскими СМИ, памятник был облит краской желтого и голубого цветов.Памятник "Доблестным сподвижникам генералиссимуса А.В. Суворова, погибшим при переходе через Альпы в 1799 году" находится у Чертова моста в ущелье Шолленен в кантоне Ури. Двенадцатиметровый крест, установленный еще в 1898 году, до сих пор напоминает о героизме русской армии, проявившей тактическое мастерство и в суровых погодных условиях, на горной дороге и без какого-либо альпинистского снаряжения победившей французского противника.
https://ria.ru/20220517/pamyatnik-1789103548.html
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в мире, швейцария, россия, мария захарова
18:51 18.05.2022
 
Россия направила в МИД Швейцарии ноту протеста после осквернения памятника

Москва направила Берну ноту протеста после осквернения памятника сподвижникам Суворова

© Fotolia / Mikael Lever Флаг Швейцарии
Флаг Швейцарии - РИА Новости, 1920, 18.05.2022
© Fotolia / Mikael Lever
Флаг Швейцарии. Архивное фото
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МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Москва направила в МИД Швейцарии ноту протеста в связи с осквернением памятника сподвижникам Александра Суворова, погибшим в переходе через Альпы в 1799 году в ущелье Шолленен, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
"Федеральному департаменту иностранных дел Швейцарской конфедерации направлена нота протеста с требованием принять срочные меры по устранению нанесенного ущерба и выявлению и наказанию виновных лиц, обеспечению надлежащей охраны мемориала. Выражаем глубокое возмущение этим вопиющим актом вандализма", - отметила Захарова в ходе своего еженедельного брифинга.
По ее словам, такие действия демонстрируют уровень культуры Швейцарии.
"Это не к нам имеет отношение, а к вам, к тем, кто имеет отношение к подобным акциям, к тем, кто попустительствует и кто не ищет преступников или покрывает их", - заключила дипломат.
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Памятник советским воинам неожиданно исчез с эстонского кладбища
Как сообщила ранее полиция кантона Ури, в швейцарском муниципалитете Андерматт неизвестные облили краской крест, высеченный в скале в память о сподвижниках русского полководца Александра Суворова, погибших в 1799 году в сражениях с войсками Наполеона. Согласно фотографиям, опубликованным некоторыми швейцарскими СМИ, памятник был облит краской желтого и голубого цветов.
Памятник "Доблестным сподвижникам генералиссимуса А.В. Суворова, погибшим при переходе через Альпы в 1799 году" находится у Чертова моста в ущелье Шолленен в кантоне Ури. Двенадцатиметровый крест, установленный еще в 1898 году, до сих пор напоминает о героизме русской армии, проявившей тактическое мастерство и в суровых погодных условиях, на горной дороге и без какого-либо альпинистского снаряжения победившей французского противника.
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