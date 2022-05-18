https://ria.ru/20220518/protest-1789321815.html

Россия направила в МИД Швейцарии ноту протеста после осквернения памятника

Россия направила в МИД Швейцарии ноту протеста после осквернения памятника - РИА Новости, 18.05.2022

Россия направила в МИД Швейцарии ноту протеста после осквернения памятника

Москва направила в МИД Швейцарии ноту протеста в связи с осквернением памятника сподвижникам Александра Суворова, погибшим в переходе через Альпы в 1799 году в... РИА Новости, 18.05.2022

2022-05-18T18:51

2022-05-18T18:51

2022-05-18T18:51

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мария захарова

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МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Москва направила в МИД Швейцарии ноту протеста в связи с осквернением памятника сподвижникам Александра Суворова, погибшим в переходе через Альпы в 1799 году в ущелье Шолленен, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.По ее словам, такие действия демонстрируют уровень культуры Швейцарии."Это не к нам имеет отношение, а к вам, к тем, кто имеет отношение к подобным акциям, к тем, кто попустительствует и кто не ищет преступников или покрывает их", - заключила дипломат.Как сообщила ранее полиция кантона Ури, в швейцарском муниципалитете Андерматт неизвестные облили краской крест, высеченный в скале в память о сподвижниках русского полководца Александра Суворова, погибших в 1799 году в сражениях с войсками Наполеона. Согласно фотографиям, опубликованным некоторыми швейцарскими СМИ, памятник был облит краской желтого и голубого цветов.Памятник "Доблестным сподвижникам генералиссимуса А.В. Суворова, погибшим при переходе через Альпы в 1799 году" находится у Чертова моста в ущелье Шолленен в кантоне Ури. Двенадцатиметровый крест, установленный еще в 1898 году, до сих пор напоминает о героизме русской армии, проявившей тактическое мастерство и в суровых погодных условиях, на горной дороге и без какого-либо альпинистского снаряжения победившей французского противника.

https://ria.ru/20220517/pamyatnik-1789103548.html

https://ria.ru/20220516/pamyatniki-1788813370.html

швейцария

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

в мире, швейцария, россия, мария захарова