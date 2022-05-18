https://ria.ru/20220518/protest-1789290706.html
В Молдавии завершились акции протеста сторонников оппозиции
В Молдавии завершились акции протеста сторонников оппозиции - РИА Новости, 18.05.2022
В Молдавии завершились акции протеста сторонников оппозиции
Протест сторонников оппозиции в Кишиневе завершился без происшествий, никто из участников митинга задержан не был, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 18.05.2022
2022-05-18T17:22
2022-05-18T17:22
2022-05-18T17:22
в мире
наталья гаврилица
молдавия
кишинев
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КИШИНЕВ, 18 мая – РИА Новости. Протест сторонников оппозиции в Кишиневе завершился без происшествий, никто из участников митинга задержан не был, передает корреспондент РИА Новости.В среду в Кишиневе сторонники оппозиционной партии коммунистов и партии "Шор" пикетировали здание правительства, выражая недовольство работой руководства страны. Порядка 100 человек вышли с антиправительственными лозунгами, требуя отставки правительства премьера Натальи Гаврилицы.Пикетчики выразили возмущение масштабным ростом цен в стране и высокой инфляцией. Митингующие вышли с лозунгами: "Долой правительство!" и "В отставку!", "Настали хорошие времена?" (лозунг правящей партии – ред.) и "Дайте людям жить".На митинге выступили депутаты парламента и активисты оппозиционных политических партий. Они выразили свою солидарность с пикетчиками и отметили, что будут настойчиво отстаивать в парламенте требование граждан."Объяснения властей, что рост цен и инфляции наблюдается во всем мире, равняется "политике поднятых рук", - сказал корреспонденту РИА Новости депутат-коммунист Олег Рейдман.В завершении пикета прозвучали призывы продолжить протест, организаторы поддержали это требование. Они предложили остальным оппозиционным политическим силам организации присоединиться к оппозиционной платформе.Ранее акцию протеста провела в Кишиневе оппозиционная партия социалистов, которая входит в единый политический блок с коммунистами. Социалисты выступили за отставку главы Национального банка Октавиана Армашу. По мнению социалистов, Армашу не смог стабилизировать инфляционные процессы.На прошлой неделе годовой уровень инфляции в Молдавии достиг рекордной отметки в 27,07%. В мае глава Нацбанка сообщил, что было принято решение об увеличении базисной ставки на 3 процентных пункта до 15,5% годовых, чтобы снизить темпы инфляции.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, наталья гаврилица, молдавия, кишинев
В Молдавии завершились акции протеста сторонников оппозиции
Протест сторонников молдавской оппозиции в центре Кишинева завершился без происшествий
КИШИНЕВ, 18 мая – РИА Новости. Протест сторонников оппозиции в Кишиневе завершился без происшествий, никто из участников митинга задержан не был, передает корреспондент РИА Новости.
В среду в Кишиневе
сторонники оппозиционной партии коммунистов и партии "Шор" пикетировали здание правительства, выражая недовольство работой руководства страны. Порядка 100 человек вышли с антиправительственными лозунгами, требуя отставки правительства премьера Натальи Гаврилицы
.
Пикетчики выразили возмущение масштабным ростом цен в стране и высокой инфляцией. Митингующие вышли с лозунгами: "Долой правительство!" и "В отставку!", "Настали хорошие времена?" (лозунг правящей партии – ред.) и "Дайте людям жить".
На митинге выступили депутаты парламента и активисты оппозиционных политических партий. Они выразили свою солидарность с пикетчиками и отметили, что будут настойчиво отстаивать в парламенте требование граждан.
"Объяснения властей, что рост цен и инфляции наблюдается во всем мире, равняется "политике поднятых рук", - сказал корреспонденту РИА Новости депутат-коммунист Олег Рейдман.
В завершении пикета прозвучали призывы продолжить протест, организаторы поддержали это требование. Они предложили остальным оппозиционным политическим силам организации присоединиться к оппозиционной платформе.
Ранее акцию протеста провела в Кишиневе оппозиционная партия социалистов, которая входит в единый политический блок с коммунистами. Социалисты выступили за отставку главы Национального банка Октавиана Армашу. По мнению социалистов, Армашу не смог стабилизировать инфляционные процессы.
На прошлой неделе годовой уровень инфляции в Молдавии
достиг рекордной отметки в 27,07%. В мае глава Нацбанка сообщил, что было принято решение об увеличении базисной ставки на 3 процентных пункта до 15,5% годовых, чтобы снизить темпы инфляции.