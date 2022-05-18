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В Молдавии начались акции протеста против правящей партии
В Молдавии начались акции протеста против правящей партии - РИА Новости, 18.05.2022
В Молдавии начались акции протеста против правящей партии
Протесты оппозиции начались в центре молдавской столицы, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 18.05.2022
2022-05-18T14:23
2022-05-18T14:23
2022-05-18T15:00
в мире
молдавия
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КИШИНЕВ, 18 мая – РИА Новости. Протесты оппозиции начались в центре молдавской столицы, передает корреспондент РИА Новости.Сторонники, депутаты Партии коммунистов, а также партии "Шор" пикетируют здание правительства. Партия социалистов, входящая в единый блок с коммунистами, ранее заявила, что не будет в среду участвовать в акции.Участники акции выражают недовольство правящей в Молдавии проевропейской партии "Действие и солидарность", руководству страны.Митинг проходит на фоне начавшегося примерно час назад заседания кабинета министров. Собравшиеся выступают против повышения цен, роста тарифов на услуги и энергоносители.
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в мире, молдавия
14:23 18.05.2022 (обновлено: 15:00 18.05.2022)
В Молдавии начались акции протеста против правящей партии
В центре Кишинева начались акции протеста сторонников оппозиции
КИШИНЕВ, 18 мая – РИА Новости. Протесты оппозиции начались в центре молдавской столицы, передает корреспондент РИА Новости.
Сторонники, депутаты Партии коммунистов, а также партии "Шор" пикетируют здание правительства. Партия социалистов, входящая в единый блок с коммунистами, ранее заявила, что не будет в среду участвовать в акции.
Участники акции выражают недовольство правящей в Молдавии
проевропейской партии "Действие и солидарность", руководству страны.
Митинг проходит на фоне начавшегося примерно час назад заседания кабинета министров. Собравшиеся выступают против повышения цен, роста тарифов на услуги и энергоносители.