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В Болгарии сотрудники общественного транспорта проводят акции протеста - РИА Новости, 18.05.2022
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В Болгарии сотрудники общественного транспорта проводят акции протеста
В Болгарии сотрудники общественного транспорта проводят акции протеста - РИА Новости, 18.05.2022
В Болгарии сотрудники общественного транспорта проводят акции протеста
Сотрудники общественного транспорта в столице Болгарии Софии проводят акции протеста с требованиями повысить заработные платы и снизить цены на бензин, сообщает РИА Новости, 18.05.2022
2022-05-18T11:40
2022-05-18T14:40
в мире
софия (город)
пловдив
варна
бургас
болгария
протесты
бензин
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МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Сотрудники общественного транспорта в столице Болгарии Софии проводят акции протеста с требованиями повысить заработные платы и снизить цены на бензин, сообщает издание Novinite.По его информации, протестующие выступают за "актуализацию государственного бюджета с целью преодоления последствий пандемии и высоких цен на энергоносители, а также повышения заработных плат". По словам мэра Софии, в акциях протеста принимают участие те сотрудники общественного транспорта, которые не должны быть на работе сегодня. Как отмечает издание, заявки на проведения акций были поданы в городах Пловдива, Варна, Бургас, Русе и Плевен.По информации болгарского национального радио (БНР), участники акции в Софии утром заблокировали три улицы, позже планируют отправиться к зданию правительства и продолжить там демонстрацию. К ним также присоединятся водители большегрузов, которые оставят свои машины на въезде в город, добавляет радио.
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софия (город)
пловдив
варна
бургас
болгария
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в мире, софия (город), пловдив, варна, бургас, болгария, протесты, бензин, цены
11:40 18.05.2022 (обновлено: 14:40 18.05.2022)
 
В Болгарии сотрудники общественного транспорта проводят акции протеста

В Болгарии сотрудники общественного транспорта проводят акции протеста из-за цен на бензин

© РИА Новости / Христо Владев / Перейти в фотобанкУчастники акции протеста против повышения цен на энергоресурсы и топливо, на одной из улиц в Софии. 18 мая 2022
Участники акции протеста против повышения цен на энергоресурсы и топливо, на одной из улиц в Софии. 18 мая 2022 - РИА Новости, 1920, 18.05.2022
© РИА Новости / Христо Владев
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Участники акции протеста против повышения цен на энергоресурсы и топливо, на одной из улиц в Софии. 18 мая 2022
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МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Сотрудники общественного транспорта в столице Болгарии Софии проводят акции протеста с требованиями повысить заработные платы и снизить цены на бензин, сообщает издание Novinite.
По его информации, протестующие выступают за "актуализацию государственного бюджета с целью преодоления последствий пандемии и высоких цен на энергоносители, а также повышения заработных плат". По словам мэра Софии, в акциях протеста принимают участие те сотрудники общественного транспорта, которые не должны быть на работе сегодня. Как отмечает издание, заявки на проведения акций были поданы в городах Пловдива, Варна, Бургас, Русе и Плевен.
По информации болгарского национального радио (БНР), участники акции в Софии утром заблокировали три улицы, позже планируют отправиться к зданию правительства и продолжить там демонстрацию. К ним также присоединятся водители большегрузов, которые оставят свои машины на въезде в город, добавляет радио.
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