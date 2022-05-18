https://ria.ru/20220518/protest-1789190029.html

В Болгарии сотрудники общественного транспорта проводят акции протеста

В Болгарии сотрудники общественного транспорта проводят акции протеста - РИА Новости, 18.05.2022

В Болгарии сотрудники общественного транспорта проводят акции протеста

Сотрудники общественного транспорта в столице Болгарии Софии проводят акции протеста с требованиями повысить заработные платы и снизить цены на бензин, сообщает РИА Новости, 18.05.2022

2022-05-18T11:40

2022-05-18T11:40

2022-05-18T14:40

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болгария

протесты

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МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Сотрудники общественного транспорта в столице Болгарии Софии проводят акции протеста с требованиями повысить заработные платы и снизить цены на бензин, сообщает издание Novinite.По его информации, протестующие выступают за "актуализацию государственного бюджета с целью преодоления последствий пандемии и высоких цен на энергоносители, а также повышения заработных плат". По словам мэра Софии, в акциях протеста принимают участие те сотрудники общественного транспорта, которые не должны быть на работе сегодня. Как отмечает издание, заявки на проведения акций были поданы в городах Пловдива, Варна, Бургас, Русе и Плевен.По информации болгарского национального радио (БНР), участники акции в Софии утром заблокировали три улицы, позже планируют отправиться к зданию правительства и продолжить там демонстрацию. К ним также присоединятся водители большегрузов, которые оставят свои машины на въезде в город, добавляет радио.

https://ria.ru/20220518/armeniya-1789180280.html

софия (город)

пловдив

варна

бургас

болгария

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

в мире, софия (город), пловдив, варна, бургас, болгария, протесты, бензин, цены