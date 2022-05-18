11:40 18.05.2022 (обновлено: 14:40 18.05.2022)
В Болгарии сотрудники общественного транспорта проводят акции протеста
В Болгарии сотрудники общественного транспорта проводят акции протеста из-за цен на бензин
© РИА Новости / Христо Владев / Перейти в фотобанкУчастники акции протеста против повышения цен на энергоресурсы и топливо, на одной из улиц в Софии. 18 мая 2022
Участники акции протеста против повышения цен на энергоресурсы и топливо, на одной из улиц в Софии. 18 мая 2022
МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Сотрудники общественного транспорта в столице Болгарии Софии проводят акции протеста с требованиями повысить заработные платы и снизить цены на бензин, сообщает издание Novinite.
По его информации, протестующие выступают за "актуализацию государственного бюджета с целью преодоления последствий пандемии и высоких цен на энергоносители, а также повышения заработных плат". По словам мэра Софии, в акциях протеста принимают участие те сотрудники общественного транспорта, которые не должны быть на работе сегодня. Как отмечает издание, заявки на проведения акций были поданы в городах Пловдива, Варна, Бургас, Русе и Плевен.
По информации болгарского национального радио (БНР), участники акции в Софии утром заблокировали три улицы, позже планируют отправиться к зданию правительства и продолжить там демонстрацию. К ним также присоединятся водители большегрузов, которые оставят свои машины на въезде в город, добавляет радио.