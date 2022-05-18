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ВТБ Мои Инвестиции опубликовали приложение в российском магазине Nash Store
ВТБ Мои Инвестиции опубликовали приложение в российском магазине Nash Store - РИА Новости, 18.05.2022
ВТБ Мои Инвестиции опубликовали приложение в российском магазине Nash Store
Мобильное приложение ВТБ Мои Инвестиции первым среди брокерских приложений стало доступно для скачивания в российском магазине приложений Nash Store для... РИА Новости, 18.05.2022
2022-05-18T16:20
2022-05-18T16:20
2022-05-18T16:20
втб
россия
смартфоны
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МОСКВА, 18 мая – РИА Новости. Мобильное приложение ВТБ Мои Инвестиции первым среди брокерских приложений стало доступно для скачивания в российском магазине приложений Nash Store для устройств с операционной системой Android, сообщает пресс-служба ВТБ.Меньше чем за сутки после публикации мобильного приложения ВТБ Мои Инвестиции в магазине его скачало уже более 2 тысяч пользователей.Для установки мобильного приложения ВТБ Мои Инвестиции на Android через Nash Store необходимо скачать магазин с официального сайта nashstore.ru, разрешив загрузку приложений из сторонних источников в системных настройках.Кроме того, для удобства клиентов ВТБ Мои Инвестиции разработана универсальная веб-версия приложения, которая работает на всех смартфонах и планшетах и не требует скачиваний из магазинов приложений.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
втб, россия, смартфоны
МОСКВА, 18 мая – РИА Новости
. Мобильное приложение ВТБ Мои Инвестиции первым среди брокерских приложений стало доступно для скачивания в российском магазине приложений Nash Store для устройств с операционной системой Android, сообщает пресс-служба ВТБ
.
Меньше чем за сутки после публикации мобильного приложения ВТБ Мои Инвестиции в магазине его скачало уже более 2 тысяч пользователей.
Для установки мобильного приложения ВТБ Мои Инвестиции на Android через Nash Store необходимо скачать магазин с официального сайта nashstore.ru, разрешив загрузку приложений из сторонних источников в системных настройках.
Кроме того, для удобства клиентов ВТБ Мои Инвестиции разработана универсальная веб-версия приложения, которая работает на всех смартфонах и планшетах и не требует скачиваний из магазинов приложений.
"Команда ВТБ Мои Инвестиции активно работает над обновлением и оптимизацией работы мобильного приложений. В ближайшее время для его пользователей появятся новые функции и сервисы. Ежедневно приложением ВТБ Мои Инвестиции пользуются порядка 400 тысяч человек", - отмечается в сообщении.