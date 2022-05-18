https://ria.ru/20220518/prilozhenie-1789271027.html

ВТБ Мои Инвестиции опубликовали приложение в российском магазине Nash Store

ВТБ Мои Инвестиции опубликовали приложение в российском магазине Nash Store - РИА Новости, 18.05.2022

ВТБ Мои Инвестиции опубликовали приложение в российском магазине Nash Store

Мобильное приложение ВТБ Мои Инвестиции первым среди брокерских приложений стало доступно для скачивания в российском магазине приложений Nash Store для... РИА Новости, 18.05.2022

2022-05-18T16:20

2022-05-18T16:20

2022-05-18T16:20

втб

россия

смартфоны

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МОСКВА, 18 мая – РИА Новости. Мобильное приложение ВТБ Мои Инвестиции первым среди брокерских приложений стало доступно для скачивания в российском магазине приложений Nash Store для устройств с операционной системой Android, сообщает пресс-служба ВТБ.Меньше чем за сутки после публикации мобильного приложения ВТБ Мои Инвестиции в магазине его скачало уже более 2 тысяч пользователей.Для установки мобильного приложения ВТБ Мои Инвестиции на Android через Nash Store необходимо скачать магазин с официального сайта nashstore.ru, разрешив загрузку приложений из сторонних источников в системных настройках.Кроме того, для удобства клиентов ВТБ Мои Инвестиции разработана универсальная веб-версия приложения, которая работает на всех смартфонах и планшетах и не требует скачиваний из магазинов приложений.

https://ria.ru/20220420/robot-sovetnik-1784473544.html

россия

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Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

втб, россия, смартфоны