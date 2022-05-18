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Санду потребовала вывести российских военных из Приднестровья - РИА Новости, 18.05.2022
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Санду потребовала вывести российских военных из Приднестровья
Санду потребовала вывести российских военных из Приднестровья - РИА Новости, 18.05.2022
Санду потребовала вывести российских военных из Приднестровья
Президент Молдавии Майя Санду с трибуны Европарламента заявила, что российские военные должны быть выведены с территории Приднестровья, поскольку они нарушают... РИА Новости, 18.05.2022
2022-05-18T16:55
2022-05-18T16:55
в мире
молдавия
европарламент
майя санду
россия
приднестровская молдавская республика
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КИШИНЕВ, 18 мая — РИА Новости. Президент Молдавии Майя Санду с трибуны Европарламента заявила, что российские военные должны быть выведены с территории Приднестровья, поскольку они нарушают нейтралитет республики."Сегодня нет неизбежной угрозы вовлечения Молдавии в войну, мы — нейтральная страны, но для этого мы призываем к выводу российских военных с территории Приднестровья, потому что их присутствие нарушает наш нейтралитет", - заявила Санду, выступая на пленарном заседании Европарламента.По ее словам, Кишинев ищет мирное политическое решение приднестровского конфликта, которое будет учитывать суверенитет и территориальную целостность Молдавии. "Правительство пытается охранить стабильность и найти дипломатическое решение конфликта, мы не хотим дестабилизации, у нас есть видение мирной реинтеграции страны", - подчеркнула президент.В Приднестровье находится оперативная группа российских войск (ОГРВ), преемница 14-й общевойсковой армии, которая после распада СССР была переведена под юрисдикцию России. Основные ее задачи — миротворческая миссия и охрана складов с боеприпасами.Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.
https://ria.ru/20220426/moldaviya-1785566296.html
https://ria.ru/20220427/pridnestrove-1785585774.html
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в мире, молдавия, европарламент, майя санду, россия, приднестровская молдавская республика
16:55 18.05.2022
 
Санду потребовала вывести российских военных из Приднестровья

Президент Молдавии Санду заявила, что российские военные должны покинуть Приднестровье

© Sputnik / Михай Карауш / Перейти в фотобанкПрезидент Молдавии Майя Санду
Президент Молдавии Майя Санду - РИА Новости, 1920, 18.05.2022
© Sputnik / Михай Карауш
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Президент Молдавии Майя Санду. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 18 мая — РИА Новости. Президент Молдавии Майя Санду с трибуны Европарламента заявила, что российские военные должны быть выведены с территории Приднестровья, поскольку они нарушают нейтралитет республики.
"Сегодня нет неизбежной угрозы вовлечения Молдавии в войну, мы — нейтральная страны, но для этого мы призываем к выводу российских военных с территории Приднестровья, потому что их присутствие нарушает наш нейтралитет", - заявила Санду, выступая на пленарном заседании Европарламента.
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По ее словам, Кишинев ищет мирное политическое решение приднестровского конфликта, которое будет учитывать суверенитет и территориальную целостность Молдавии. "Правительство пытается охранить стабильность и найти дипломатическое решение конфликта, мы не хотим дестабилизации, у нас есть видение мирной реинтеграции страны", - подчеркнула президент.
В Приднестровье находится оперативная группа российских войск (ОГРВ), преемница 14-й общевойсковой армии, которая после распада СССР была переведена под юрисдикцию России. Основные ее задачи — миротворческая миссия и охрана складов с боеприпасами.
Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.
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В миреМолдавияЕвропарламентМайя СандуРоссияПриднестровская Молдавская Республика
 
 
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