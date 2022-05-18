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В МИД оценили возможность поставок удобрений и вывоза украинского зерна - РИА Новости, 18.05.2022
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В МИД оценили возможность поставок удобрений и вывоза украинского зерна
В МИД оценили возможность поставок удобрений и вывоза украинского зерна - РИА Новости, 18.05.2022
В МИД оценили возможность поставок удобрений и вывоза украинского зерна
Вопрос поставок российских калийных удобрений и вывоза украинского зерна обсуждается, заявил РИА Новости замглавы МИД России Александр Панкин. РИА Новости, 18.05.2022
2022-05-18T04:46
2022-05-18T05:00
россия
украина
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МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Вопрос поставок российских калийных удобрений и вывоза украинского зерна обсуждается, заявил РИА Новости замглавы МИД России Александр Панкин.В понедельник газета Wall Street Journal со ссылкой на дипломатические источники сообщила, что генсек ООН просит Москву не препятствовать экспорту зерна из черноморских портов Украины, а взамен обещает содействовать смягчению санкций, ограничивающих поставки удобрений из России и Белоруссии. Как утверждает издание, Турция выразила готовность взять на себя задачу поиска и нейтрализации морских мин и управление судами с зерном.Он уточнил, что вопрос обсуждается с Россией, а не на уровне ООН.Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя идею вывоза украинского зерна в обмен на смягчение санкций, ранее напомнил, что Украина заминировала порты, что опасно для судоходства. Он также подтвердил, что вопрос обсуждался на недавней встрече Путина с генсеком ООН Антониу Гутеррешем.При этом постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд заявила ранее, что Гутерреш обсуждал с США свою инициативу вернуть российские и белорусские калийные удобрения на мировые рынки в обмен на возобновление поставок украинского зерна.Западные страны ввели санкции против России после начала специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины. Прежде всего меры коснулись банковского сектора и поставок высокотехнологичной продукции. В ЕС громче стали звучать призывы снизить зависимость от российских энергоресурсов, а многие бренды объявили об уходе из России. Санкционное давление уже обернулось экономическими проблемами для США и Европы, вызвав серьезный рост цен на топливо и продукты.
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россия, украина, в мире
04:46 18.05.2022 (обновлено: 05:00 18.05.2022)
 
В МИД оценили возможность поставок удобрений и вывоза украинского зерна

Замглавы МИД Панкин назвал вопрос поставок удобрений и вывоза украинского зерна сложным

© Fotolia / Hellen Sergeyeva Порт в Одессе
Порт в Одессе - РИА Новости, 1920, 18.05.2022
© Fotolia / Hellen Sergeyeva
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МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Вопрос поставок российских калийных удобрений и вывоза украинского зерна обсуждается, заявил РИА Новости замглавы МИД России Александр Панкин.
В понедельник газета Wall Street Journal со ссылкой на дипломатические источники сообщила, что генсек ООН просит Москву не препятствовать экспорту зерна из черноморских портов Украины, а взамен обещает содействовать смягчению санкций, ограничивающих поставки удобрений из России и Белоруссии. Как утверждает издание, Турция выразила готовность взять на себя задачу поиска и нейтрализации морских мин и управление судами с зерном.
"Сложный вопрос. Вы же знаете, калийные и минеральные удобрения, зерно, возможность вывоза украинского зерна - сложный клубок вопросов, которые сейчас рассматриваются", - сказал Панкин в ответ на просьбу прокомментировать сообщения СМИ.
Он уточнил, что вопрос обсуждается с Россией, а не на уровне ООН.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя идею вывоза украинского зерна в обмен на смягчение санкций, ранее напомнил, что Украина заминировала порты, что опасно для судоходства. Он также подтвердил, что вопрос обсуждался на недавней встрече Путина с генсеком ООН Антониу Гутеррешем.
При этом постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд заявила ранее, что Гутерреш обсуждал с США свою инициативу вернуть российские и белорусские калийные удобрения на мировые рынки в обмен на возобновление поставок украинского зерна.
Западные страны ввели санкции против России после начала специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины. Прежде всего меры коснулись банковского сектора и поставок высокотехнологичной продукции. В ЕС громче стали звучать призывы снизить зависимость от российских энергоресурсов, а многие бренды объявили об уходе из России. Санкционное давление уже обернулось экономическими проблемами для США и Европы, вызвав серьезный рост цен на топливо и продукты.
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