https://ria.ru/20220518/posol-1789246575.html
Посол Италии прибыл в МИД
Посол Италии прибыл в МИД - РИА Новости, 18.05.2022
Посол Италии прибыл в МИД
Посол Италии в России Джорджо Стараче прибыл в МИД РФ, передаёт корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 18.05.2022
2022-05-18T15:03
2022-05-18T15:03
2022-05-18T15:07
в мире
мид италии
италия
россия
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
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МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Посол Италии в России Джорджо Стараче прибыл в МИД РФ, передаёт корреспондент РИА Новости.В начале апреля глава МИД Италии Ди Майо заявил о высылке 30 российских дипломатов. По данным СМИ, министр увязал это решение с вопросами "национальной безопасности".Посол Италии прибыл в здание российского министерства в сопровождении двух других дипломатов в районе 15 часов в среду на автомобиле Maserati, с прессой общаться не стал.
https://ria.ru/20220518/italiya-1789222459.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, мид италии, италия, россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
15:03 18.05.2022 (обновлено: 15:07 18.05.2022)
Посол Италии прибыл в МИД
Посол Италии Джорджо Стараче прибыл в МИД России