Белый дом надеется на одобрение конгрессом США новой помощи Украине
Помощник Байдена Салливан: Белый дом надеется на одобрение конгрессом новой помощи Украине
© AP Photo / Mauricio Campino/U.S. Air ForceПогрузка военной помощи для Украины на авиабазе Довер, США
© AP Photo / Mauricio Campino/U.S. Air Force
Погрузка военной помощи для Украины на авиабазе Довер, США. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 18 мая – РИА Новости. Белый дом уверен, что конгресс США в ближайшие дни одобрит рекордный по объему пакет дополнительной помощи Украине, заявил в среду помощник американского лидера по национальной безопасности Джейк Салливан.
"Палата представителей (конгресса США) подавляющим большинством голосов проголосовала за одобрение данного пакета помощи и даже расширила его. Мы ожидаем аналогичного голосования в сенате, как только процедурные препятствия будут устранены", - сказал Салливан в ходе брифинга.
По его словам, в Белом доме рассчитывают, что это произойдет в ближайшие 1-2 суток.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.