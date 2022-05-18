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Белый дом надеется на одобрение конгрессом США новой помощи Украине - РИА Новости, 18.05.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220518/pomosch-1789361808.html
Белый дом надеется на одобрение конгрессом США новой помощи Украине
Белый дом надеется на одобрение конгрессом США новой помощи Украине - РИА Новости, 18.05.2022
Белый дом надеется на одобрение конгрессом США новой помощи Украине
Белый дом уверен, что конгресс США в ближайшие дни одобрит рекордный по объему пакет дополнительной помощи Украине, заявил в среду помощник американского лидера РИА Новости, 18.05.2022
2022-05-18T23:35
2022-05-18T23:35
специальная военная операция на украине
в мире
украина
россия
донбасс
ситуация в днр и лнр
сша
джейк салливан
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ВАШИНГТОН, 18 мая – РИА Новости. Белый дом уверен, что конгресс США в ближайшие дни одобрит рекордный по объему пакет дополнительной помощи Украине, заявил в среду помощник американского лидера по национальной безопасности Джейк Салливан.По его словам, в Белом доме рассчитывают, что это произойдет в ближайшие 1-2 суток.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
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украина
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в мире, украина, россия, донбасс, ситуация в днр и лнр, сша, джейк салливан
23:35 18.05.2022
 
Белый дом надеется на одобрение конгрессом США новой помощи Украине

Помощник Байдена Салливан: Белый дом надеется на одобрение конгрессом новой помощи Украине

© AP Photo / Mauricio Campino/U.S. Air ForceПогрузка военной помощи для Украины на авиабазе Довер, США
Погрузка военной помощи для Украины на авиабазе Довер, США - РИА Новости, 1920, 18.05.2022
© AP Photo / Mauricio Campino/U.S. Air Force
Погрузка военной помощи для Украины на авиабазе Довер, США. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 18 мая – РИА Новости. Белый дом уверен, что конгресс США в ближайшие дни одобрит рекордный по объему пакет дополнительной помощи Украине, заявил в среду помощник американского лидера по национальной безопасности Джейк Салливан.
"Палата представителей (конгресса США) подавляющим большинством голосов проголосовала за одобрение данного пакета помощи и даже расширила его. Мы ожидаем аналогичного голосования в сенате, как только процедурные препятствия будут устранены", - сказал Салливан в ходе брифинга.
По его словам, в Белом доме рассчитывают, что это произойдет в ближайшие 1-2 суток.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
Здание Капитолия США - РИА Новости, 1920, 18.05.2022
08:58
В конгрессе уличили власти в отмывании денег через помощь Украине
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаРоссияДонбассСитуация в ДНР и ЛНРСШАДжейк Салливан
 
 
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