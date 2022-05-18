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Белый дом надеется на одобрение конгрессом США новой помощи Украине

Белый дом надеется на одобрение конгрессом США новой помощи Украине - РИА Новости, 18.05.2022

Белый дом надеется на одобрение конгрессом США новой помощи Украине

Белый дом уверен, что конгресс США в ближайшие дни одобрит рекордный по объему пакет дополнительной помощи Украине, заявил в среду помощник американского лидера РИА Новости, 18.05.2022

2022-05-18T23:35

2022-05-18T23:35

2022-05-18T23:35

специальная военная операция на украине

в мире

украина

россия

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ситуация в днр и лнр

сша

джейк салливан

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ВАШИНГТОН, 18 мая – РИА Новости. Белый дом уверен, что конгресс США в ближайшие дни одобрит рекордный по объему пакет дополнительной помощи Украине, заявил в среду помощник американского лидера по национальной безопасности Джейк Салливан.По его словам, в Белом доме рассчитывают, что это произойдет в ближайшие 1-2 суток.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.

https://ria.ru/20220518/ssha-1789156424.html

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донбасс

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

в мире, украина, россия, донбасс, ситуация в днр и лнр, сша, джейк салливан