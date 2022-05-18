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Акция "Детям – в руки" собрала 18,5 тонны помощи для детей Донбасса - РИА Новости, 18.05.2022
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Акция "Детям – в руки" собрала 18,5 тонны помощи для детей Донбасса
Акция "Детям – в руки" собрала 18,5 тонны помощи для детей Донбасса - РИА Новости, 18.05.2022
Акция "Детям – в руки" собрала 18,5 тонны помощи для детей Донбасса
Сотрудники аппарата Уполномоченного по правам ребенка совместно с партнерами благотворительной миссии в рамках акции "Детям – в руки" в апреле 2022 года собрали РИА Новости, 18.05.2022
2022-05-18T20:24
2022-05-18T20:35
здоровье - общество
донбасс
луганская народная республика
донецкая народная республика
ситуация в днр и лнр
гуманитарная помощь
мария львова-белова
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МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Сотрудники аппарата Уполномоченного по правам ребенка совместно с партнерами благотворительной миссии в рамках акции "Детям – в руки" в апреле 2022 года собрали и доставили в Донбасс три гуманитарных конвоя общим весом 18,5 тонн, сообщили в пресс-службе детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой."В апреле в рамках акции всего собрано и доставлено в ДНР и ЛНР 18,5 тонн гуманитарного груза на общую сумму порядка 17 миллионов рублей, 500 детей Донбасса смогли получить адресную помощь", - говорится в сообщении пресс-службы.Сотрудниками и партнёрами были собраны вещи первой необходимости, в том числе наиболее востребованные: общие лекарственные препараты, специализированное питание и добавки для детей больных фенилкетонурией, технические средства реабилитации, товары личной гигиены, детское и подростковое питание, а также игрушки и развивающие игры для детей разных возрастов, оборудование для обустройства детских игровых комнат и площадок, одежда, обувь и сладости.Кроме того, по данным аппарата, в рамках акции гуманитарную помощь получили эвакуированные из Донбасса дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, размещенные в ПВР, развернутом в детском оздоровительном лагере "Ракета" в Воронежской области."Еще в двух семьях, проживающих в Херсонской и Запорожской областях, дети, больные фенилкетонурией, обеспечены лечебным специализированным питанием", - добавили в пресс-службе.Также открыт специальный счет акции "Детям – в руки"."На отдельном лицевом счете Русской Гуманитарной Миссии на данный момент собрано более 18 миллионов 250 тысяч рублей, эти средства пойдут на закупку необходимых для детей товаров и продуктов для отправки на Донбасс со следующим гуманитарным конвоем", - отметили в пресс-службе детского омбудсмена.
https://ria.ru/20220518/gumpomosch-1789295006.html
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донбасс
луганская народная республика
донецкая народная республика
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здоровье - общество, донбасс, луганская народная республика, донецкая народная республика, ситуация в днр и лнр, гуманитарная помощь, мария львова-белова
20:24 18.05.2022 (обновлено: 20:35 18.05.2022)
 
Акция "Детям – в руки" собрала 18,5 тонны помощи для детей Донбасса

За апрель в рамках акции "Детям – в руки" собрали 18,5 тонны помощи для детей Донбасса

© РИА Новости / Игорь Маслов / Перейти в фотобанкГуманитарная помощь для жителей Донбасса
Гуманитарная помощь для жителей Донбасса - РИА Новости, 1920, 18.05.2022
© РИА Новости / Игорь Маслов
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Гуманитарная помощь для жителей Донбасса. Архивное фото
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МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Сотрудники аппарата Уполномоченного по правам ребенка совместно с партнерами благотворительной миссии в рамках акции "Детям – в руки" в апреле 2022 года собрали и доставили в Донбасс три гуманитарных конвоя общим весом 18,5 тонн, сообщили в пресс-службе детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой.
"В апреле в рамках акции всего собрано и доставлено в ДНР и ЛНР 18,5 тонн гуманитарного груза на общую сумму порядка 17 миллионов рублей, 500 детей Донбасса смогли получить адресную помощь", - говорится в сообщении пресс-службы.
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Сотрудниками и партнёрами были собраны вещи первой необходимости, в том числе наиболее востребованные: общие лекарственные препараты, специализированное питание и добавки для детей больных фенилкетонурией, технические средства реабилитации, товары личной гигиены, детское и подростковое питание, а также игрушки и развивающие игры для детей разных возрастов, оборудование для обустройства детских игровых комнат и площадок, одежда, обувь и сладости.
Кроме того, по данным аппарата, в рамках акции гуманитарную помощь получили эвакуированные из Донбасса дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, размещенные в ПВР, развернутом в детском оздоровительном лагере "Ракета" в Воронежской области.
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"Еще в двух семьях, проживающих в Херсонской и Запорожской областях, дети, больные фенилкетонурией, обеспечены лечебным специализированным питанием", - добавили в пресс-службе.
Также открыт специальный счет акции "Детям – в руки".
"На отдельном лицевом счете Русской Гуманитарной Миссии на данный момент собрано более 18 миллионов 250 тысяч рублей, эти средства пойдут на закупку необходимых для детей товаров и продуктов для отправки на Донбасс со следующим гуманитарным конвоем", - отметили в пресс-службе детского омбудсмена.
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Здоровье - ОбществоДонбассЛуганская Народная РеспубликаДонецкая Народная РеспубликаСитуация в ДНР и ЛНРГуманитарная помощьМария Львова-Белова
 
 
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