https://ria.ru/20220518/pomosch-1789280735.html

МИД: Россия в отличие от Киева оказывает раненным с "Азовстали" медпомощь

МИД: Россия в отличие от Киева оказывает раненным с "Азовстали" медпомощь - РИА Новости, 18.05.2022

МИД: Россия в отличие от Киева оказывает раненным с "Азовстали" медпомощь

Россия в отличие от Украины оказывает раненным с "Азовстали" медпомощь, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. РИА Новости, 18.05.2022

2022-05-18T16:48

2022-05-18T16:48

2022-05-18T17:10

специальная военная операция на украине

в мире

россия

украина

киев

вооруженные силы украины

министерство обороны рф (минобороны рф)

игорь конашенков

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МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Россия в отличие от Украины оказывает раненным с "Азовстали" медпомощь, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Всем раненым оказывается помощь, мединская помощь, квалифицированная помощь. Это делается в отличие от того, как относятся к военнопленным на территории Украины боевики и представители, к сожалению, и - увы! - в вооруженных силах Украины тоже есть такие примеры. Вы видели кадры, которые облетели весь мир, многих ужаснули, многие сделали вид, что не заметили, как расстреливали российских пленных, военнопленных боевики националистических подразделений, которые, к сожалению, стали частью вооруженных сил Украины", - сказала она в ходе брифинга"В отличие от этой логики, Россия исповедует другой подход. Вы видите кадры оказания медицинской квалифицированной помощи раненым, тяжелораненым, эта помощь не напоказ, эта помощь реальная, конкретным людям, так будет и в дальнейшем", - добавила она.Захарова обратила внимание на то, что нормы гуманитарного права являются для России базовыми. По ее словам, Киев делал все, чтобы боевики и гражданские лица не могли выйти с азовстали, работал на международное общественное мнение.На момент провозглашения ДНР в 2014 году Мариуполь с населением около 450 тысяч человек был вторым городом республики после Донецка, но в июне того же года украинские силовики вернули контроль над Мариуполем. Седьмого марта, спустя 12 дней после начала российской спецоперации по демилитаризации Украины, замкомандира батальона "Восток" Александр Семенов заявил, что город окружен, началась зачистка отдельных его районов. 16 апреля официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков сообщил, что от украинской армии, иностранных наемников и неонацистов из полка "Азов" (против боевиков которого в России возбуждено уголовное дело) зачищена вся городская территория. Остатки украинской группировки были заблокированы на комбинате "Азовсталь" и отказывались капитулировать. По данным Минобороны РФ, с понедельника сдались в плен 959 боевиков с "Азовстали", в том числе 80 раненых, из них 51 помещен в больницу Новоазовска в ДНР.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220518/plennye-1789195329.html

https://ria.ru/20220518/azovstal-1789210446.html

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, россия, украина, киев, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), игорь конашенков, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), мария захарова, владимир путин, александр семенов (батальон "восток")