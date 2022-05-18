https://ria.ru/20220518/pomosch-1789149309.html

СМИ: Украина стала крупнейшим в мире получателем военной помощи от США

СМИ: Украина стала крупнейшим в мире получателем военной помощи от США - РИА Новости, 18.05.2022

СМИ: Украина стала крупнейшим в мире получателем военной помощи от США

Украина стала крупнейшим в мире получателем военной помощи от США, обойдя по этому показателю Израиль и Египет, пишет The Washington Post. РИА Новости, 18.05.2022

2022-05-18T06:17

2022-05-18T06:17

2022-05-18T06:17

в мире

украина

сша

египет

израиль

россия

владимир путин

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МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Украина стала крупнейшим в мире получателем военной помощи от США, обойдя по этому показателю Израиль и Египет, пишет The Washington Post.По данным издания, Соединенные Штаты направили Киеву с 2014 по 2021 год около 2,7 миллиарда долларов военной помощи. При этом лишь с начала спецоперации России объем этой помощи составил 3,8 миллиарда долларов. Газета отмечает, что рассматриваемый новый пакет на 40,1 миллиарда долларов содержит около 20 миллиардов долларов на сферу обороны.Издание сравнивает эти показатели с данными, полученными за 2020 финансовый год, который в США начинается с 1 октября. В том году крупнейшим в мире получателем американской военной помощи стал Израиль, которому Штаты передали 3,3 миллиарда долларов, на втором месте был Египет, получивший 1,3 миллиарда долларов, а на третьем — Иордания, которой досталось 0,51 миллиарда долларов.Ранее издание Politico выступило с утверждением, что интересы Запада и Киева не идентичны, при этом риторика западных стран о полной поддержке Украины может дать ей "ложную надежду" и чревата для страны серьезными последствиями.Эскалация конфликта служит интересам Украины, а страны НАТО, благоразумно опасающиеся России, вполне обоснованно сопротивляются этому, в результате чего на Западе возникло расхождение между делами и словами. Как указывают авторы, заявления о полном совпадении интересов могут подпитывать "мечты украинцев о полной победе" и их чрезмерные ожидания.На фоне российской спецоперации по защите Донбасса, начавшейся 24 февраля, Вашингтон и союзники по НАТО продолжают накачивать Украину оружием. В конце апреля Джо Байден попросил конгресс выделить 33 миллиарда долларов на поддержку Киева, но в законодательном органе эту сумму впоследствии увеличили до 40 миллиардов. Также на днях президент США подписал закон о ленд-лизе, упрощающий оказание военной помощи украинским властям.Москва неоднократно заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны России, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220517/ukraina-1788920663.html

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сша

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в мире, украина, сша, египет, израиль, россия, владимир путин