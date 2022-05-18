https://ria.ru/20220518/podmoskove-1789279983.html
В Подмосковье работают 30 школ приемных родителей
В Подмосковье работают 30 школ приемных родителей - РИА Новости, 18.05.2022
В Подмосковье работают 30 школ приемных родителей
Три десятка специальных школ приемных родителей работают в Московской области для тех, кто желает взять под опеку детей из Донбасса, сообщили в региональном... РИА Новости, 18.05.2022
2022-05-18T17:18
2022-05-18T17:18
2022-05-18T17:18
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Три десятка специальных школ приемных родителей работают в Московской области для тех, кто желает взять под опеку детей из Донбасса, сообщили в региональном минсоцразвития."Всего в Подмосковье работает 86 школ приемных родителей, в которых ежегодно проходят обязательную подготовку свыше двух тысяч семей. На базе 30 школ мы открыли специализированные для тех неравнодушных семей, которые готовы помочь детям-сиротам Донбасса", - приводятся в сообщении слова вице-губернатора Ирины Каклюгиной.Также в регионе организована горячая линия по вопросам опеки детей, прибывших из Донбасса, уточнили в министерстве.Ранее уполномоченная при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова совместно с уполномоченными по правам ребенка в Московской области и Донецкой народной республике встретили в подмосковной Апрелевке 27 детей-сирот, которых предали под временную опеку семьям из Московской области.
https://ria.ru/20220517/pomosch-1789091418.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
московская область (подмосковье), донбасс, дети