https://ria.ru/20220518/podmoskove-1789279983.html

В Подмосковье работают 30 школ приемных родителей

В Подмосковье работают 30 школ приемных родителей - РИА Новости, 18.05.2022

В Подмосковье работают 30 школ приемных родителей

Три десятка специальных школ приемных родителей работают в Московской области для тех, кто желает взять под опеку детей из Донбасса, сообщили в региональном... РИА Новости, 18.05.2022

2022-05-18T17:18

2022-05-18T17:18

2022-05-18T17:18

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

донбасс

дети

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МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Три десятка специальных школ приемных родителей работают в Московской области для тех, кто желает взять под опеку детей из Донбасса, сообщили в региональном минсоцразвития."Всего в Подмосковье работает 86 школ приемных родителей, в которых ежегодно проходят обязательную подготовку свыше двух тысяч семей. На базе 30 школ мы открыли специализированные для тех неравнодушных семей, которые готовы помочь детям-сиротам Донбасса", - приводятся в сообщении слова вице-губернатора Ирины Каклюгиной.Также в регионе организована горячая линия по вопросам опеки детей, прибывших из Донбасса, уточнили в министерстве.Ранее уполномоченная при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова совместно с уполномоченными по правам ребенка в Московской области и Донецкой народной республике встретили в подмосковной Апрелевке 27 детей-сирот, которых предали под временную опеку семьям из Московской области.

https://ria.ru/20220517/pomosch-1789091418.html

московская область (подмосковье)

донбасс

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Артем Смирнов

московская область (подмосковье), донбасс, дети