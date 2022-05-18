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В Подмосковье работают 30 школ приемных родителей - РИА Новости, 18.05.2022
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Новости Подмосковья
https://ria.ru/20220518/podmoskove-1789279983.html
В Подмосковье работают 30 школ приемных родителей
В Подмосковье работают 30 школ приемных родителей - РИА Новости, 18.05.2022
В Подмосковье работают 30 школ приемных родителей
Три десятка специальных школ приемных родителей работают в Московской области для тех, кто желает взять под опеку детей из Донбасса, сообщили в региональном... РИА Новости, 18.05.2022
2022-05-18T17:18
2022-05-18T17:18
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
донбасс
дети
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МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Три десятка специальных школ приемных родителей работают в Московской области для тех, кто желает взять под опеку детей из Донбасса, сообщили в региональном минсоцразвития."Всего в Подмосковье работает 86 школ приемных родителей, в которых ежегодно проходят обязательную подготовку свыше двух тысяч семей. На базе 30 школ мы открыли специализированные для тех неравнодушных семей, которые готовы помочь детям-сиротам Донбасса", - приводятся в сообщении слова вице-губернатора Ирины Каклюгиной.Также в регионе организована горячая линия по вопросам опеки детей, прибывших из Донбасса, уточнили в министерстве.Ранее уполномоченная при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова совместно с уполномоченными по правам ребенка в Московской области и Донецкой народной республике встретили в подмосковной Апрелевке 27 детей-сирот, которых предали под временную опеку семьям из Московской области.
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московская область (подмосковье), донбасс, дети
17:18 18.05.2022
 

В Подмосковье работают 30 школ приемных родителей

© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкЖенщина с детьми
Женщина с детьми - РИА Новости, 1920, 18.05.2022
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Три десятка специальных школ приемных родителей работают в Московской области для тех, кто желает взять под опеку детей из Донбасса, сообщили в региональном минсоцразвития.
"Всего в Подмосковье работает 86 школ приемных родителей, в которых ежегодно проходят обязательную подготовку свыше двух тысяч семей. На базе 30 школ мы открыли специализированные для тех неравнодушных семей, которые готовы помочь детям-сиротам Донбасса", - приводятся в сообщении слова вице-губернатора Ирины Каклюгиной.
Еще три машины с помощью для Донбасса отправились из Домодедово - РИА Новости, 1920, 17.05.2022
Вчера, 18:11Новости Подмосковья
Еще три машины с помощью для Донбасса отправились из Домодедово
Также в регионе организована горячая линия по вопросам опеки детей, прибывших из Донбасса, уточнили в министерстве.
Ранее уполномоченная при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова совместно с уполномоченными по правам ребенка в Московской области и Донецкой народной республике встретили в подмосковной Апрелевке 27 детей-сирот, которых предали под временную опеку семьям из Московской области.
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)ДонбассДети
 
 
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