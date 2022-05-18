https://ria.ru/20220518/ploschad-1789285711.html

В Москве площадь у посольства США могут назвать в честь защитников Донбасса

В Москве площадь у посольства США могут назвать в честь защитников Донбасса - РИА Новости, 18.05.2022

В Москве площадь у посольства США могут назвать в честь защитников Донбасса

Депутаты Государственной думы от одномандатных округов Москвы поддержали предложение коллег из МГД назвать площадь у посольства США в честь защитников Донбасса. РИА Новости, 18.05.2022

2022-05-18T17:01

2022-05-18T17:01

2022-05-18T17:40

общество

сша

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госдума рф

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галина хованская

евгений попов

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МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. Депутаты Государственной думы от одномандатных округов Москвы поддержали предложение коллег из МГД назвать площадь у посольства США в честь защитников Донбасса.В частности, эту идею одобрил депутат Евгений Попов.В то же время, по мнению парламентария Галины Хованской, такое решение стоит принять позже.В Мосгорнаследии, в свою очередь, пообещали оперативно рассмотреть запрос депутатов. Россия c 24 февраля проводит спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".

https://ria.ru/20220511/donetsk-1787870805.html

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Владимир Лаврентьев

общество, сша, москва, московская городская дума, госдума рф, россия, галина хованская, евгений попов, политика