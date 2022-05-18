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В Москве площадь у посольства США могут назвать в честь защитников Донбасса - РИА Новости, 18.05.2022
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В Москве площадь у посольства США могут назвать в честь защитников Донбасса
В Москве площадь у посольства США могут назвать в честь защитников Донбасса - РИА Новости, 18.05.2022
В Москве площадь у посольства США могут назвать в честь защитников Донбасса
Депутаты Государственной думы от одномандатных округов Москвы поддержали предложение коллег из МГД назвать площадь у посольства США в честь защитников Донбасса. РИА Новости, 18.05.2022
2022-05-18T17:01
2022-05-18T17:40
общество
сша
москва
московская городская дума
госдума рф
россия
галина хованская
евгений попов
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МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. Депутаты Государственной думы от одномандатных округов Москвы поддержали предложение коллег из МГД назвать площадь у посольства США в честь защитников Донбасса.В частности, эту идею одобрил депутат Евгений Попов.В то же время, по мнению парламентария Галины Хованской, такое решение стоит принять позже.В Мосгорнаследии, в свою очередь, пообещали оперативно рассмотреть запрос депутатов. Россия c 24 февраля проводит спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
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общество, сша, москва, московская городская дума, госдума рф, россия, галина хованская, евгений попов, политика
17:01 18.05.2022 (обновлено: 17:40 18.05.2022)
 
В Москве площадь у посольства США могут назвать в честь защитников Донбасса

Депутаты поддержали идею назвать площадь у посольства США в честь защитников Донбасса

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкГосударственный флаг США у здания американского посольства в Москве
Государственный флаг США у здания американского посольства в Москве - РИА Новости, 1920, 18.05.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
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Государственный флаг США у здания американского посольства в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. Депутаты Государственной думы от одномандатных округов Москвы поддержали предложение коллег из МГД назвать площадь у посольства США в честь защитников Донбасса.
В частности, эту идею одобрил депутат Евгений Попов.
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В то же время, по мнению парламентария Галины Хованской, такое решение стоит принять позже.
"Переименовывать место у посольства США пока рано, но это стоит сделать в будущем, возможно, через год", — пояснила она.
В Мосгорнаследии, в свою очередь, пообещали оперативно рассмотреть запрос депутатов.
Россия c 24 февраля проводит спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
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