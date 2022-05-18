Французы оценили отказ Турции поддержать членство Финляндии и Швеции в НАТО
Читатели France24 согласились с Турцией по вопросу принятия Финляндии и Швеции в НАТО
Флаг Турции. Архивное фото
МОСКВА, 18 мая – РИА Новости. Французский телеканал France24 опубликовал материал, посвященный позиции Турции касательно возможного вступления в НАТО Финляндии и Швеции.
В понедельник президент Тайип Эрдоган заявил, что Анкара не может сказать "да" членству двух этих стран в альянсе, поскольку не может поверить их заверениям по связям с представителями запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана. Как сообщало агентство Блумберг со ссылкой на источники, Анкара также требует вернуть ее в программу поставок новейших истребителей F-35 и снять санкции США за покупку российских систем ПВО С-400.
Публикация вызвала активный отклик пользователей в комментариях.
"После начала конца ЕС (в частности, благодаря Венгрии) наступило начало конца НАТО. Это демонстрирует очевидное: решения, которые должны приниматься абсолютным большинством в любом объединении, невозможны, как только возникает какая-то серьезная проблема. И это делает всю организацию совершенно беспомощной и уязвимой", - написал пользователь Rousseau Edmond.
"Отличное решение турецкой дипломатии", - указал Thomas Dooh.
"Я никогда бы не подумал однажды поблагодарить Эрдогана, потому что он тот, кто не внушает мне особого доверия, но: поздравляю, мистер Эрдоган, пожалуйста, не пресмыкайтесь, как это делают наши лидеры перед США, и держитесь!" – заявил Mariboo22.
"Турция не является такой вассальной страной, как Франция перед Соединенными Штатами", – отметил abdel ido.
"Хорошо, наконец хоть кто-то задумался", - указал AG.
В России неоднократно отмечали, что НАТО нацелена на конфронтацию. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркивал, что дальнейшее расширение альянса не принесет большей безопасности Европе, альянс имеет агрессивный характер. При этом он отмечал, что не считает вступление Швеции и Финляндии в НАТО экзистенциальной угрозой для России. Президент России Владимир Путин в беседе с финским коллегой Саули Ниинисте указал, что отказ от традиционной политики военного нейтралитета был бы ошибочным, поскольку никаких угроз безопасности Финляндии не существует.