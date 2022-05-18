https://ria.ru/20220518/otkaz-1789150126.html

Французы оценили отказ Турции поддержать членство Финляндии и Швеции в НАТО

Французы оценили отказ Турции поддержать членство Финляндии и Швеции в НАТО - РИА Новости, 18.05.2022

Французы оценили отказ Турции поддержать членство Финляндии и Швеции в НАТО

Французский телеканал France24 опубликовал материал, посвященный позиции Турции касательно возможного вступления в НАТО Финляндии и Швеции. РИА Новости, 18.05.2022

2022-05-18T07:01

2022-05-18T07:01

2022-05-18T07:01

в мире

финляндия

швеция

россия

владимир путин

саули ниинисте

нато

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МОСКВА, 18 мая – РИА Новости. Французский телеканал France24 опубликовал материал, посвященный позиции Турции касательно возможного вступления в НАТО Финляндии и Швеции.В понедельник президент Тайип Эрдоган заявил, что Анкара не может сказать "да" членству двух этих стран в альянсе, поскольку не может поверить их заверениям по связям с представителями запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана. Как сообщало агентство Блумберг со ссылкой на источники, Анкара также требует вернуть ее в программу поставок новейших истребителей F-35 и снять санкции США за покупку российских систем ПВО С-400.Публикация вызвала активный отклик пользователей в комментариях."После начала конца ЕС (в частности, благодаря Венгрии) наступило начало конца НАТО. Это демонстрирует очевидное: решения, которые должны приниматься абсолютным большинством в любом объединении, невозможны, как только возникает какая-то серьезная проблема. И это делает всю организацию совершенно беспомощной и уязвимой", - написал пользователь Rousseau Edmond."Отличное решение турецкой дипломатии", - указал Thomas Dooh."Я никогда бы не подумал однажды поблагодарить Эрдогана, потому что он тот, кто не внушает мне особого доверия, но: поздравляю, мистер Эрдоган, пожалуйста, не пресмыкайтесь, как это делают наши лидеры перед США, и держитесь!" – заявил Mariboo22."Турция не является такой вассальной страной, как Франция перед Соединенными Штатами", – отметил abdel ido."Хорошо, наконец хоть кто-то задумался", - указал AG."Они (Финляндия и Швеция. – прим. ред.) нейтральны, зачем дестабилизировать регион", - заметил JPDU69.В России неоднократно отмечали, что НАТО нацелена на конфронтацию. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркивал, что дальнейшее расширение альянса не принесет большей безопасности Европе, альянс имеет агрессивный характер. При этом он отмечал, что не считает вступление Швеции и Финляндии в НАТО экзистенциальной угрозой для России. Президент России Владимир Путин в беседе с финским коллегой Саули Ниинисте указал, что отказ от традиционной политики военного нейтралитета был бы ошибочным, поскольку никаких угроз безопасности Финляндии не существует.

https://ria.ru/20220518/bezumie-1789143303.html

https://ria.ru/20220517/edinstvo-1789138613.html

финляндия

швеция

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в мире, финляндия, швеция, россия, владимир путин, саули ниинисте, нато