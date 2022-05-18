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В России создадут рабочую группу по развитию детского и семейного отдыха - РИА Новости, 18.05.2022
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Туризм
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В России создадут рабочую группу по развитию детского и семейного отдыха
В России создадут рабочую группу по развитию детского и семейного отдыха - РИА Новости, 18.05.2022
В России создадут рабочую группу по развитию детского и семейного отдыха
Спикер Госдумы Вячеслав Володин поручил депутатам создать рабочую группу по развитию детского и семейного отдыха в России во главе с председателем думского... РИА Новости, 18.05.2022
2022-05-18T14:50
2022-05-18T14:50
туризм
россия
госдума рф
вячеслав володин
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МОСКВА, 18 мая – РИА Новости. Спикер Госдумы Вячеслав Володин поручил депутатам создать рабочую группу по развитию детского и семейного отдыха в России во главе с председателем думского комитета по вопросам семьи, женщин и детей Ниной Останиной.Парламентарий отметил, что рабочую группу должен возглавлять председатель профильного комитета и представители Счетной палаты."У нас вся туриндустрия наша, она не нацелена на это. Потому что это хлопотно. И идут по пути, где можно больше прибыли получить, где меньше затрат и легче. Поэтому те, кто с детьми приезжает, для них условий нет. А раз мы говорим о семейном отдыхе, должны быть скидки, должны быть меры поддержки", - добавил он.Также спикер Госдумы указал на высокую стоимость отдыха в России. "Посмотрите, мы говорим о нашем отечественном туризме, он многогранен. Не только с позиции того, что можно посмотреть любую территорию, но мы туда не доезжаем, потому что опять-таки стоимость. Но если говорить о семейном отдыхе, он проблематичен по этой же причине, и нет условий. А мы эти условия должны создавать", - заключил Володин.
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россия, госдума рф, вячеслав володин
14:50 18.05.2022
 
В России создадут рабочую группу по развитию детского и семейного отдыха

Володин поручил создать рабочую группу по развитию детского и семейного отдыха в России

© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкЛюди на набережной в Новороссийске
Люди на набережной в Новороссийске - РИА Новости, 1920, 18.05.2022
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Люди на набережной в Новороссийске. Архивное фото
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МОСКВА, 18 мая – РИА Новости. Спикер Госдумы Вячеслав Володин поручил депутатам создать рабочую группу по развитию детского и семейного отдыха в России во главе с председателем думского комитета по вопросам семьи, женщин и детей Ниной Останиной.
"Давайте мы вместе с Госдумой и профильным комитетом создадим рабочую группу, внесем предложение в законодательство о детском отдыхе, семейном отдыхе, с тем, чтобы все это было отражено в нормах закона, а дальше вам (Ростуризму) уже будет проще работать, это вам поддержка", - сказал Володин во время "правительственного часа" главы Ростуризма Зарины Догузовой в Госдуме.
Парламентарий отметил, что рабочую группу должен возглавлять председатель профильного комитета и представители Счетной палаты.
"У нас вся туриндустрия наша, она не нацелена на это. Потому что это хлопотно. И идут по пути, где можно больше прибыли получить, где меньше затрат и легче. Поэтому те, кто с детьми приезжает, для них условий нет. А раз мы говорим о семейном отдыхе, должны быть скидки, должны быть меры поддержки", - добавил он.
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Также спикер Госдумы указал на высокую стоимость отдыха в России. "Посмотрите, мы говорим о нашем отечественном туризме, он многогранен. Не только с позиции того, что можно посмотреть любую территорию, но мы туда не доезжаем, потому что опять-таки стоимость. Но если говорить о семейном отдыхе, он проблематичен по этой же причине, и нет условий. А мы эти условия должны создавать", - заключил Володин.
 
ТуризмРоссияГосдума РФВячеслав Володин
 
 
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