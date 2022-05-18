https://ria.ru/20220518/otdykh-1789241004.html

В России создадут рабочую группу по развитию детского и семейного отдыха

В России создадут рабочую группу по развитию детского и семейного отдыха - РИА Новости, 18.05.2022

В России создадут рабочую группу по развитию детского и семейного отдыха

Спикер Госдумы Вячеслав Володин поручил депутатам создать рабочую группу по развитию детского и семейного отдыха в России во главе с председателем думского... РИА Новости, 18.05.2022

2022-05-18T14:50

2022-05-18T14:50

2022-05-18T14:50

туризм

россия

госдума рф

вячеслав володин

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МОСКВА, 18 мая – РИА Новости. Спикер Госдумы Вячеслав Володин поручил депутатам создать рабочую группу по развитию детского и семейного отдыха в России во главе с председателем думского комитета по вопросам семьи, женщин и детей Ниной Останиной.Парламентарий отметил, что рабочую группу должен возглавлять председатель профильного комитета и представители Счетной палаты."У нас вся туриндустрия наша, она не нацелена на это. Потому что это хлопотно. И идут по пути, где можно больше прибыли получить, где меньше затрат и легче. Поэтому те, кто с детьми приезжает, для них условий нет. А раз мы говорим о семейном отдыхе, должны быть скидки, должны быть меры поддержки", - добавил он.Также спикер Госдумы указал на высокую стоимость отдыха в России. "Посмотрите, мы говорим о нашем отечественном туризме, он многогранен. Не только с позиции того, что можно посмотреть любую территорию, но мы туда не доезжаем, потому что опять-таки стоимость. Но если говорить о семейном отдыхе, он проблематичен по этой же причине, и нет условий. А мы эти условия должны создавать", - заключил Володин.

https://ria.ru/20220516/rossiyane-1788884822.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

россия, госдума рф, вячеслав володин