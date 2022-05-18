https://ria.ru/20220518/oon-1789361665.html

Глава ВПП ООН попросил Путина открыть порты на Украине

Глава ВПП ООН попросил Путина открыть порты на Украине - РИА Новости, 18.05.2022

Глава ВПП ООН попросил Путина открыть порты на Украине

Директор Всемирной продовольственной программы (ВПП) ООН Дэвид Бизли попросил президента РФ Владимира Путина открыть морские порты на Украине для вывоза зерна,... РИА Новости, 18.05.2022

2022-05-18T23:35

2022-05-18T23:35

2022-05-18T23:35

дмитрий песков (спецпредставитель президента)

сергей лавров

россия

украина

москва

оон

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/151501/49/1515014916_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_7d7b8e79ce0f58af6903a88188794804.jpg

ООН, 18 мая – РИА Новости. Директор Всемирной продовольственной программы (ВПП) ООН Дэвид Бизли попросил президента РФ Владимира Путина открыть морские порты на Украине для вывоза зерна, несмотря на то что Москва заявляла, что порты заблокированы Украиной."Неоткрытие портов будет объявлением войны глобальной продовольственной безопасности, что повлечет голод и дестабилизацию государств, а также массовую миграцию. Крайне важно, чтобы мы позволили открыть эти порты. Потому что это не только об Украине, это о беднейших из беднейших по всему миру, находящихся на грани голода", - сказал Бизли на организованной США министерской встрече по продовольственной безопасности."Так что я прошу президента Путина: …пожалуйста, откройте эти порты", - сказал Бизли.В понедельник газета Wall Street Journal со ссылкой на дипломатические источники сообщила, что генсек ООН просит Москву не препятствовать выходу грузов зерна из черноморских портов Украины, а взамен обещает содействовать смягчению санкций, направленных против удобрений из России и Белоруссии. Газета пишет, что Турция выразила готовность участвовать в договоренностях, в том числе взять на себя задачу поиска и нейтрализации морских мин и управление судами с зерном.Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя идею смягчить ограничения на экспорт удобрений из РФ за проход судов с зерном с Украины, напомнил, что порты там заминированы, это опасно для судоходства. Песков также подтвердил, что об этом говорилось на недавней встрече Путина с Гутеррешем, который поднимал вопрос о том, что прямые и косвенные ограничения, введенные против поставщиков российских удобрений, чреваты большими опасностями для мировой продовольственной безопасности.Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее заявил, что Украина продолжает блокировать иностранные суда, создавая в своих внутренних водах и территориальном море угрозу их обстрела. По его словам, Россия со своей стороны принимает меры по обеспечению гражданского судоходства в акваториях Черного и Азовского морей, ежедневно открывается гуманитарный коридор, который представляет собой безопасную полосу движения судов.

https://ria.ru/20220518/odessa-1789352617.html

https://ria.ru/20220518/mariupol-1789263757.html

россия

украина

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

дмитрий песков (спецпредставитель президента), сергей лавров, россия, украина, москва, оон