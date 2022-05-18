https://ria.ru/20220518/odkb-1789156701.html

ОДКБ не будет использовать коллективные силы в спецоперации на Украине

ОДКБ не будет использовать коллективные силы в спецоперации на Украине - РИА Новости, 18.05.2022

ОДКБ не будет использовать коллективные силы в спецоперации на Украине

Мандат ОДКБ не предусматривает возможность использования коллективных сил организации в ходе спецоперации на Украине, заявил РИА Новости источник в МИД РФ. РИА Новости, 18.05.2022

2022-05-18T08:59

2022-05-18T08:59

2022-05-18T09:09

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МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Мандат ОДКБ не предусматривает возможность использования коллективных сил организации в ходе спецоперации на Украине, заявил РИА Новости источник в МИД РФ.Ранее генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась заявил, что на прошедшем 16 мая юбилейном саммите организации вопрос о возможном задействовании коллективных сил в ходе спецоперации на Украине "не ставился и не обсуждался".В свою очередь источник РИА Новости в МИД РФ, отвечая на вопрос, исключена ли в целом возможность привлечения коллективных сил ОДКБ в рамках спецоперации пояснил, что "зона ответственности ОДКБ - это территория стран альянса"."Это (Украина - ред.) не наша территория. Правила ОДКБ не подразумевают использование средств на этих территориях. Миротворческие силы действуют только в рамках мандата", - сказал собеседник агентства.

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

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