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ОДКБ не будет использовать коллективные силы в спецоперации на Украине
ОДКБ не будет использовать коллективные силы в спецоперации на Украине - РИА Новости, 18.05.2022
ОДКБ не будет использовать коллективные силы в спецоперации на Украине
Мандат ОДКБ не предусматривает возможность использования коллективных сил организации в ходе спецоперации на Украине, заявил РИА Новости источник в МИД РФ. РИА Новости, 18.05.2022
2022-05-18T08:59
2022-05-18T08:59
2022-05-18T09:09
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МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Мандат ОДКБ не предусматривает возможность использования коллективных сил организации в ходе спецоперации на Украине, заявил РИА Новости источник в МИД РФ.Ранее генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась заявил, что на прошедшем 16 мая юбилейном саммите организации вопрос о возможном задействовании коллективных сил в ходе спецоперации на Украине "не ставился и не обсуждался".В свою очередь источник РИА Новости в МИД РФ, отвечая на вопрос, исключена ли в целом возможность привлечения коллективных сил ОДКБ в рамках спецоперации пояснил, что "зона ответственности ОДКБ - это территория стран альянса"."Это (Украина - ред.) не наша территория. Правила ОДКБ не подразумевают использование средств на этих территориях. Миротворческие силы действуют только в рамках мандата", - сказал собеседник агентства.
https://ria.ru/20220517/odkb-1789023975.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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в мире, одкб, украина, россия, станислав зась
08:59 18.05.2022 (обновлено: 09:09 18.05.2022)
ОДКБ не будет использовать коллективные силы в спецоперации на Украине
Источник в МИД: ОДКБ не сможет использовать коллективные силы в спецоперации на Украине