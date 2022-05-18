23:07 18.05.2022 (обновлено: 23:08 18.05.2022)
Два человека погибли при обстреле Ясиноватой со стороны ВСУ
Штаб обороны ДНР: два человека погибли при обстреле Ясиноватой украинскими войсками
© AP Photo / Vadim GhirdaВоеннослужащие ВСУ
© AP Photo / Vadim Ghirda
Военнослужащие ВСУ. Архивное фото
ДОНЕЦК, 18 мая - РИА Новости. Число погибших в результате обстрела украинскими войсками Ясиноватой в Донецкой народной республике возросло до двух человек, сообщили в штабе территориальной обороны ДНР.
Ранее ведомство сообщало об одном погибшем.
"В результате обстрела ВФУ в Ясиноватой число погибших возросло до двух человек", - говорится в сообщении штаба.
Ясиноватая расположена примерно в 25 километрах к северу от Донецка, в ней находится крупнейшая в бывшем СССР железнодорожная станция. К западу от города, который с 2014 года контролируется ДНР, в направлении Авдеевки почти восемь лет проходит линия соприкосновения с боевыми позициями украинских войск.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.