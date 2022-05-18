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ВСУ обстреляли два населенных пункта в Курской области - РИА Новости, 18.05.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220518/obstrel-1789357512.html
ВСУ обстреляли два населенных пункта в Курской области
ВСУ обстреляли два населенных пункта в Курской области - РИА Новости, 18.05.2022
ВСУ обстреляли два населенных пункта в Курской области
Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил о новом обстреле со стороны Украины: под удар попали Теткино и — в третий раз за день — Алексеевка. РИА Новости, 18.05.2022
2022-05-18T22:56
2022-05-18T23:31
россия
специальная военная операция на украине
в мире
украина
вооруженные силы украины
происшествия
курская область
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МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил о новом обстреле со стороны Украины: под удар попали Теткино и — в третий раз за день — Алексеевка."На границе в Глушковском районе снова неспокойно, противник обстрелял Теткино и уже в третий раз Алексеевку. Наши бойцы отбили атаку. Пострадавших нет. По мере появления новых данных буду информировать", — написал губернатор в своем Telegram-канале.Как ранее сообщал глава региона, украинские войска обстреливали вышку сотовой связи, которую недавно отремонтировали. Пограничники и военные открыли ответный огонь. Никто не пострадал.Россия 24 февраля начала спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, российские военные наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. Главной целью операции в ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220512/artilleriya-1787941501.html
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россия, в мире, украина, вооруженные силы украины, происшествия, курская область
22:56 18.05.2022 (обновлено: 23:31 18.05.2022)
 
ВСУ обстреляли два населенных пункта в Курской области

ВСУ обстреляли Теткино и Алексеевку в Курской области, пострадавших нет

© РИА Новости / Пресс-служба губернатора Курской области / Перейти в фотобанкДом в селе Алексеевка в Курской области, подвергшийся обстрелу со стороны украинских военных
Дом в селе Алексеевка в Курской области, подвергшийся обстрелу со стороны украинских военных - РИА Новости, 1920, 18.05.2022
© РИА Новости / Пресс-служба губернатора Курской области
Перейти в фотобанк
Дом в селе Алексеевка в Курской области, подвергшийся обстрелу со стороны украинских военных
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил о новом обстреле со стороны Украины: под удар попали Теткино и — в третий раз за день — Алексеевка.
"На границе в Глушковском районе снова неспокойно, противник обстрелял Теткино и уже в третий раз Алексеевку. Наши бойцы отбили атаку. Пострадавших нет. По мере появления новых данных буду информировать", — написал губернатор в своем Telegram-канале.
Как ранее сообщал глава региона, украинские войска обстреливали вышку сотовой связи, которую недавно отремонтировали. Пограничники и военные открыли ответный огонь. Никто не пострадал.
Россия 24 февраля начала спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, российские военные наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. Главной целью операции в ведомстве назвали освобождение Донбасса.
Артиллерия ВСУ - РИА Новости, 1920, 12.05.2022
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияВ миреУкраинаВооруженные силы УкраиныПроисшествияКурская область
 
 
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