https://ria.ru/20220518/obstrel-1789357512.html

ВСУ обстреляли два населенных пункта в Курской области

ВСУ обстреляли два населенных пункта в Курской области - РИА Новости, 18.05.2022

ВСУ обстреляли два населенных пункта в Курской области

Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил о новом обстреле со стороны Украины: под удар попали Теткино и — в третий раз за день — Алексеевка. РИА Новости, 18.05.2022

2022-05-18T22:56

2022-05-18T22:56

2022-05-18T23:31

россия

специальная военная операция на украине

в мире

украина

вооруженные силы украины

происшествия

курская область

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МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил о новом обстреле со стороны Украины: под удар попали Теткино и — в третий раз за день — Алексеевка."На границе в Глушковском районе снова неспокойно, противник обстрелял Теткино и уже в третий раз Алексеевку. Наши бойцы отбили атаку. Пострадавших нет. По мере появления новых данных буду информировать", — написал губернатор в своем Telegram-канале.Как ранее сообщал глава региона, украинские войска обстреливали вышку сотовой связи, которую недавно отремонтировали. Пограничники и военные открыли ответный огонь. Никто не пострадал.Россия 24 февраля начала спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, российские военные наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. Главной целью операции в ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220512/artilleriya-1787941501.html

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Ольга Филиппова

Ольга Филиппова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

россия, в мире, украина, вооруженные силы украины, происшествия, курская область