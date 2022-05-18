22:56 18.05.2022 (обновлено: 23:31 18.05.2022)
ВСУ обстреляли два населенных пункта в Курской области
ВСУ обстреляли Теткино и Алексеевку в Курской области, пострадавших нет
© РИА Новости / Пресс-служба губернатора Курской области / Перейти в фотобанкДом в селе Алексеевка в Курской области, подвергшийся обстрелу со стороны украинских военных
Дом в селе Алексеевка в Курской области, подвергшийся обстрелу со стороны украинских военных
МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил о новом обстреле со стороны Украины: под удар попали Теткино и — в третий раз за день — Алексеевка.
"На границе в Глушковском районе снова неспокойно, противник обстрелял Теткино и уже в третий раз Алексеевку. Наши бойцы отбили атаку. Пострадавших нет. По мере появления новых данных буду информировать", — написал губернатор в своем Telegram-канале.
Как ранее сообщал глава региона, украинские войска обстреливали вышку сотовой связи, которую недавно отремонтировали. Пограничники и военные открыли ответный огонь. Никто не пострадал.
Россия 24 февраля начала спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, российские военные наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. Главной целью операции в ведомстве назвали освобождение Донбасса.