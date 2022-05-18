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Украина обстреляла из минометов село Алексеевка в Курской области

Украина обстреляла из минометов село Алексеевка в Курской области - РИА Новости, 18.05.2022

Украина обстреляла из минометов село Алексеевка в Курской области

Украинские военные обстреляли из минометов село Алексеевка в Курской области, никто не пострадал, сообщил губернатор Роман Старовойт. РИА Новости, 18.05.2022

2022-05-18T16:09

2022-05-18T16:09

2022-05-18T16:53

специальная военная операция на украине

ситуация в днр и лнр

происшествия

курская область

роман старовойт

россия

украина

алексеевка

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ЯРОСЛАВЛЬ, 18 мая — РИА Новости. Украинские военные обстреляли из минометов село Алексеевка в Курской области, никто не пострадал, сообщил губернатор Роман Старовойт.Во вторник утром Старовойт также сообщал об обстреле Алексеевки, в результате инцидента никто не пострадал. При этом оказались повреждены три частных дома и здание школы. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил зафиксировать факт обстрела села.Россия c 24 февраля проводит спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель — "защитить людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".По заявлению Минобороны, российская армия наносит удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. Главной целью операции в ведомстве назвали освобождение Донбасса.

курская область

россия

украина

алексеевка

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

ситуация в днр и лнр, происшествия, курская область, роман старовойт, россия, украина, алексеевка