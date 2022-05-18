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Гладков рассказал о разрушениях в селе Безымено после обстрела ВСУ - РИА Новости, 18.05.2022
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Гладков рассказал о разрушениях в селе Безымено после обстрела ВСУ
Гладков рассказал о разрушениях в селе Безымено после обстрела ВСУ - РИА Новости, 18.05.2022
Гладков рассказал о разрушениях в селе Безымено после обстрела ВСУ
Четыре дома повреждено в белгородском селе Безымено после обстрела со стороны Украины, сообщил в Telegram-канале губернатор Белгородской области Вячеслав... РИА Новости, 18.05.2022
2022-05-18T12:33
2022-05-18T12:33
происшествия
белгородская область
украина
вячеслав гладков
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МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Четыре дома повреждено в белгородском селе Безымено после обстрела со стороны Украины, сообщил в Telegram-канале губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков."Всего после обстрела села Безымено повреждено четыре дома, в них разбиты окна и посечены заборы. В одном из домовладений полностью разрушена хозпостройка. Сегодня подрядная организация приступит к их восстановлению", - написал он.Как добавил Гладков, повреждённую линию электропередачи "Гора подол" уже восстановили."Самое главное, чтобы все были живы и здоровы, а с остальными проблемами справимся", - подчеркнул губернатор.
белгородская область
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происшествия, белгородская область, украина, вячеслав гладков
12:33 18.05.2022
 
Гладков рассказал о разрушениях в селе Безымено после обстрела ВСУ

Губернатор Гладков: в селе Безымено четыре дома повреждены после обстрела со стороны ВСУ

© РИА Новости / Пресс-служба губернатора Белгородской области / Перейти в фотобанкДом в селе Безымено в Белгородской области, подвергшийся обстрелу со стороны украинских военных
Дом в селе Безымено в Белгородской области, подвергшийся обстрелу со стороны украинских военных - РИА Новости, 1920, 18.05.2022
© РИА Новости / Пресс-служба губернатора Белгородской области
Перейти в фотобанк
Дом в селе Безымено в Белгородской области, подвергшийся обстрелу со стороны украинских военных
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МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Четыре дома повреждено в белгородском селе Безымено после обстрела со стороны Украины, сообщил в Telegram-канале губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
"Всего после обстрела села Безымено повреждено четыре дома, в них разбиты окна и посечены заборы. В одном из домовладений полностью разрушена хозпостройка. Сегодня подрядная организация приступит к их восстановлению", - написал он.
Как добавил Гладков, повреждённую линию электропередачи "Гора подол" уже восстановили.
"Самое главное, чтобы все были живы и здоровы, а с остальными проблемами справимся", - подчеркнул губернатор.
 
ПроисшествияБелгородская областьУкраинаВячеслав Гладков
 
 
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