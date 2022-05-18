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Гладков рассказал о разрушениях в селе Безымено после обстрела ВСУ

Гладков рассказал о разрушениях в селе Безымено после обстрела ВСУ - РИА Новости, 18.05.2022

Гладков рассказал о разрушениях в селе Безымено после обстрела ВСУ

Четыре дома повреждено в белгородском селе Безымено после обстрела со стороны Украины, сообщил в Telegram-канале губернатор Белгородской области Вячеслав... РИА Новости, 18.05.2022

2022-05-18T12:33

2022-05-18T12:33

2022-05-18T12:33

происшествия

белгородская область

украина

вячеслав гладков

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МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Четыре дома повреждено в белгородском селе Безымено после обстрела со стороны Украины, сообщил в Telegram-канале губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков."Всего после обстрела села Безымено повреждено четыре дома, в них разбиты окна и посечены заборы. В одном из домовладений полностью разрушена хозпостройка. Сегодня подрядная организация приступит к их восстановлению", - написал он.Как добавил Гладков, повреждённую линию электропередачи "Гора подол" уже восстановили."Самое главное, чтобы все были живы и здоровы, а с остальными проблемами справимся", - подчеркнул губернатор.

белгородская область

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, белгородская область, украина, вячеслав гладков