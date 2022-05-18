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СК расследует обстрел курского поселка Теткино со стороны Украины
СК расследует обстрел курского поселка Теткино со стороны Украины - РИА Новости, 18.05.2022
СК расследует обстрел курского поселка Теткино со стороны Украины
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил расследовать обстрел со стороны Украины населенного пункта Тёткино в Курской области,... РИА Новости, 18.05.2022
2022-05-18T11:01
2022-05-18T11:01
2022-05-18T11:01
специальная военная операция на украине
происшествия
россия
украина
курская область
следственный комитет россии (ск рф)
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил расследовать обстрел со стороны Украины населенного пункта Тёткино в Курской области, сообщается в Telegram-канале СК РФ."Председатель Следственного комитета России Александр Иванович Бастрыкин поручил зафиксировать и расследовать факт обстрела со стороны Украины населенного пункта Тёткино в Курской области", - говорится в сообщении.Как указывает СК, по имеющимся данным, украинские силовики 17 мая обстреляли погранпункт в посёлке городского типа Тёткино в Курской области. Кроме того, минометному обстрелу подверглась территория сахарного завода на окраине населенного пункта. Подчеркивается, что огонь был подавлен ответными действиями сотрудников пограничной службы ФСБ России и военнослужащими ВС РФ.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, россия, украина, курская область, следственный комитет россии (ск рф), федеральная служба безопасности рф (фсб россии), вооруженные силы рф
СК расследует обстрел курского поселка Теткино со стороны Украины
Бастрыкин поручил расследовать обстрел курского поселка Теткино со стороны Украины