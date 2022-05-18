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СК расследует обстрел курского поселка Теткино со стороны Украины

СК расследует обстрел курского поселка Теткино со стороны Украины - РИА Новости, 18.05.2022

СК расследует обстрел курского поселка Теткино со стороны Украины

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил расследовать обстрел со стороны Украины населенного пункта Тёткино в Курской области,... РИА Новости, 18.05.2022

2022-05-18T11:01

2022-05-18T11:01

2022-05-18T11:01

специальная военная операция на украине

происшествия

россия

украина

курская область

следственный комитет россии (ск рф)

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил расследовать обстрел со стороны Украины населенного пункта Тёткино в Курской области, сообщается в Telegram-канале СК РФ."Председатель Следственного комитета России Александр Иванович Бастрыкин поручил зафиксировать и расследовать факт обстрела со стороны Украины населенного пункта Тёткино в Курской области", - говорится в сообщении.Как указывает СК, по имеющимся данным, украинские силовики 17 мая обстреляли погранпункт в посёлке городского типа Тёткино в Курской области. Кроме того, минометному обстрелу подверглась территория сахарного завода на окраине населенного пункта. Подчеркивается, что огонь был подавлен ответными действиями сотрудников пограничной службы ФСБ России и военнослужащими ВС РФ.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

происшествия, россия, украина, курская область, следственный комитет россии (ск рф), федеральная служба безопасности рф (фсб россии), вооруженные силы рф