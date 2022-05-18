Рейтинг@Mail.ru
СК расследует обстрел курского поселка Теткино со стороны Украины - РИА Новости, 18.05.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220518/obstrel-1789181440.html
СК расследует обстрел курского поселка Теткино со стороны Украины
СК расследует обстрел курского поселка Теткино со стороны Украины - РИА Новости, 18.05.2022
СК расследует обстрел курского поселка Теткино со стороны Украины
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил расследовать обстрел со стороны Украины населенного пункта Тёткино в Курской области,... РИА Новости, 18.05.2022
2022-05-18T11:01
2022-05-18T11:01
специальная военная операция на украине
происшествия
россия
украина
курская область
следственный комитет россии (ск рф)
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
вооруженные силы рф
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156340/77/1563407776_0:85:1200:760_1920x0_80_0_0_e87e07296a9f426f81886f6cbb220f01.jpg
МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил расследовать обстрел со стороны Украины населенного пункта Тёткино в Курской области, сообщается в Telegram-канале СК РФ."Председатель Следственного комитета России Александр Иванович Бастрыкин поручил зафиксировать и расследовать факт обстрела со стороны Украины населенного пункта Тёткино в Курской области", - говорится в сообщении.Как указывает СК, по имеющимся данным, украинские силовики 17 мая обстреляли погранпункт в посёлке городского типа Тёткино в Курской области. Кроме того, минометному обстрелу подверглась территория сахарного завода на окраине населенного пункта. Подчеркивается, что огонь был подавлен ответными действиями сотрудников пограничной службы ФСБ России и военнослужащими ВС РФ.
россия
украина
курская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Ольга Маркова
Ольга Маркова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156340/77/1563407776_38:0:1162:843_1920x0_80_0_0_1423998e373ddd8b3315aedae0414ddb.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, россия, украина, курская область, следственный комитет россии (ск рф), федеральная служба безопасности рф (фсб россии), вооруженные силы рф
11:01 18.05.2022
 
СК расследует обстрел курского поселка Теткино со стороны Украины

Бастрыкин поручил расследовать обстрел курского поселка Теткино со стороны Украины

© Фото : СК РФАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 18.05.2022
© Фото : СК РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ . Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил расследовать обстрел со стороны Украины населенного пункта Тёткино в Курской области, сообщается в Telegram-канале СК РФ.
"Председатель Следственного комитета России Александр Иванович Бастрыкин поручил зафиксировать и расследовать факт обстрела со стороны Украины населенного пункта Тёткино в Курской области", - говорится в сообщении.
Как указывает СК, по имеющимся данным, украинские силовики 17 мая обстреляли погранпункт в посёлке городского типа Тёткино в Курской области. Кроме того, минометному обстрелу подверглась территория сахарного завода на окраине населенного пункта. Подчеркивается, что огонь был подавлен ответными действиями сотрудников пограничной службы ФСБ России и военнослужащими ВС РФ.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
12 марта, 14:46Специальная военная операция на Украине
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 18.05.2022
Инфографика
Посмотреть
 
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияРоссияУкраинаКурская областьСледственный комитет России (СК РФ)Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Вооруженные силы РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала