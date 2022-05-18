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В Донецке из-за обстрелов обесточило больницу, школу и детсад - РИА Новости, 18.05.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220518/obstrel-1789174670.html
В Донецке из-за обстрелов обесточило больницу, школу и детсад
В Донецке из-за обстрелов обесточило больницу, школу и детсад - РИА Новости, 18.05.2022
В Донецке из-за обстрелов обесточило больницу, школу и детсад
Больница, школа, детский сад и 2,6 тысячи бытовых абонентов остались без электричества в Донецке и его пригородах в результате обстрелов в среду со стороны... РИА Новости, 18.05.2022
2022-05-18T10:38
2022-05-18T10:41
в мире
донецк (днр)
донецкая народная республика
россия
украина
владимир путин
специальная военная операция на украине
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ДОНЕЦК, 18 мая – РИА Новости. Больница, школа, детский сад и 2,6 тысячи бытовых абонентов остались без электричества в Донецке и его пригородах в результате обстрелов в среду со стороны украинских войск, сообщает штаб территориальной обороны ДНР."В результате утреннего обстрела вооруженных формирований Украины обесточены 29 трансформаторных подстанций, 1 больница, 1 школа, 1 детский сад, 2600 бытовых абонентов в Петровском районе Донецка, а также населенных пунктах Александровка и Кременец", - говорится в сообщении в Telegram-канале штаба.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220518/donetsk-1789166157.html
донецк (днр)
донецкая народная республика
россия
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в мире, донецк (днр), донецкая народная республика, россия, украина, владимир путин
10:38 18.05.2022 (обновлено: 10:41 18.05.2022)
 
В Донецке из-за обстрелов обесточило больницу, школу и детсад

Штаб теробороны ДНР: в Донецке обесточены больница, школа и детсад из-за обстрелов ВСУ

© Фото : администрация города ДонецкаПоследствия обстрела Петровского района Донецка
Последствия обстрела Петровского района Донецка - РИА Новости, 1920, 18.05.2022
© Фото : администрация города Донецка
Последствия обстрела Петровского района Донецка
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ДОНЕЦК, 18 мая – РИА Новости. Больница, школа, детский сад и 2,6 тысячи бытовых абонентов остались без электричества в Донецке и его пригородах в результате обстрелов в среду со стороны украинских войск, сообщает штаб территориальной обороны ДНР.
"В результате утреннего обстрела вооруженных формирований Украины обесточены 29 трансформаторных подстанций, 1 больница, 1 школа, 1 детский сад, 2600 бытовых абонентов в Петровском районе Донецка, а также населенных пунктах Александровка и Кременец", - говорится в сообщении в Telegram-канале штаба.
Многоэтажный жилой дом в Донецке, поврежденный в результате обстрела - РИА Новости, 1920, 18.05.2022
10:01Специальная военная операция на Украине
Украинские войска выпустили восемь снарядов по Донецку
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреДонецк (ДНР)Донецкая Народная РеспубликаРоссияУкраинаВладимир Путин
 
 
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