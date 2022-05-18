https://ria.ru/20220518/obstrel-1789174670.html

В Донецке из-за обстрелов обесточило больницу, школу и детсад

В Донецке из-за обстрелов обесточило больницу, школу и детсад - РИА Новости, 18.05.2022

В Донецке из-за обстрелов обесточило больницу, школу и детсад

Больница, школа, детский сад и 2,6 тысячи бытовых абонентов остались без электричества в Донецке и его пригородах в результате обстрелов в среду со стороны... РИА Новости, 18.05.2022

2022-05-18T10:38

2022-05-18T10:38

2022-05-18T10:41

в мире

донецк (днр)

донецкая народная республика

россия

украина

владимир путин

специальная военная операция на украине

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ДОНЕЦК, 18 мая – РИА Новости. Больница, школа, детский сад и 2,6 тысячи бытовых абонентов остались без электричества в Донецке и его пригородах в результате обстрелов в среду со стороны украинских войск, сообщает штаб территориальной обороны ДНР."В результате утреннего обстрела вооруженных формирований Украины обесточены 29 трансформаторных подстанций, 1 больница, 1 школа, 1 детский сад, 2600 бытовых абонентов в Петровском районе Донецка, а также населенных пунктах Александровка и Кременец", - говорится в сообщении в Telegram-канале штаба.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220518/donetsk-1789166157.html

донецк (днр)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Екатерина Зайцева

в мире, донецк (днр), донецкая народная республика, россия, украина, владимир путин