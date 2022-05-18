10:38 18.05.2022 (обновлено: 10:41 18.05.2022)
В Донецке из-за обстрелов обесточило больницу, школу и детсад
Штаб теробороны ДНР: в Донецке обесточены больница, школа и детсад из-за обстрелов ВСУ
© Фото : администрация города ДонецкаПоследствия обстрела Петровского района Донецка
© Фото : администрация города Донецка
Последствия обстрела Петровского района Донецка
ДОНЕЦК, 18 мая – РИА Новости. Больница, школа, детский сад и 2,6 тысячи бытовых абонентов остались без электричества в Донецке и его пригородах в результате обстрелов в среду со стороны украинских войск, сообщает штаб территориальной обороны ДНР.
"В результате утреннего обстрела вооруженных формирований Украины обесточены 29 трансформаторных подстанций, 1 больница, 1 школа, 1 детский сад, 2600 бытовых абонентов в Петровском районе Донецка, а также населенных пунктах Александровка и Кременец", - говорится в сообщении в Telegram-канале штаба.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.