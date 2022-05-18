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При обстреле белгородского села со стороны Украины повредили ЛЭП - РИА Новости, 18.05.2022
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При обстреле белгородского села со стороны Украины повредили ЛЭП
При обстреле белгородского села со стороны Украины повредили ЛЭП - РИА Новости, 18.05.2022
При обстреле белгородского села со стороны Украины повредили ЛЭП
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что после обстрела села Безымено в регионе повреждена линия электропередачи, разрушения жилых домов... РИА Новости, 18.05.2022
2022-05-18T07:22
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украина
россия
донбасс
общество
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МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что после обстрела села Безымено в регионе повреждена линия электропередачи, разрушения жилых домов незначительны.Ранее он рассказал об обстреле со стороны Украины села Безымено Грайворонского округа. По его словам, ранен один человек.Он добавил, что пострадавший чувствует себя удовлетворительно, его жизни ничего не угрожает, во вторник ему сделали операцию.Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
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украина, россия, донбасс, общество
07:22 18.05.2022 (обновлено: 12:05 18.05.2022)
 
При обстреле белгородского села со стороны Украины повредили ЛЭП

Губернатор Белгородской области Гладков: после обстрела села Безымено повреждена ЛЭП

© РИА Новости / Пресс-служба губернатора Белгородской области / Перейти в фотобанкДом в селе Безымено в Белгородской области, подвергшийся обстрелу со стороны украинских военных
Дом в селе Безымено в Белгородской области, подвергшийся обстрелу со стороны украинских военных - РИА Новости, 1920, 18.05.2022
© РИА Новости / Пресс-служба губернатора Белгородской области
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Дом в селе Безымено в Белгородской области, подвергшийся обстрелу со стороны украинских военных
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что после обстрела села Безымено в регионе повреждена линия электропередачи, разрушения жилых домов незначительны.
Ранее он рассказал об обстреле со стороны Украины села Безымено Грайворонского округа. По его словам, ранен один человек.
"Нарушена линия электропередач, с утра начнём восстановление. Разрушения жилых построек незначительны, в основном выбиты стёкла. Сейчас мой заместитель Владимир Васильевич Базаров выезжает на место и оценит ущерб. Начнём восстановление с завтрашнего дня. Самое главное, чтобы все были живы и здоровы, а с остальными проблемами, конечно, справимся", - написал Гладков на своей странице в соцсети "ВКонтакте".
Он добавил, что пострадавший чувствует себя удовлетворительно, его жизни ничего не угрожает, во вторник ему сделали операцию.
Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
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