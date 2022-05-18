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При обстреле белгородского села со стороны Украины повредили ЛЭП

При обстреле белгородского села со стороны Украины повредили ЛЭП - РИА Новости, 18.05.2022

При обстреле белгородского села со стороны Украины повредили ЛЭП

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что после обстрела села Безымено в регионе повреждена линия электропередачи, разрушения жилых домов... РИА Новости, 18.05.2022

2022-05-18T07:22

2022-05-18T07:22

2022-05-18T12:05

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МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что после обстрела села Безымено в регионе повреждена линия электропередачи, разрушения жилых домов незначительны.Ранее он рассказал об обстреле со стороны Украины села Безымено Грайворонского округа. По его словам, ранен один человек.Он добавил, что пострадавший чувствует себя удовлетворительно, его жизни ничего не угрожает, во вторник ему сделали операцию.Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.

https://ria.ru/20220518/zapugany-1789150435.html

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россия

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украина, россия, донбасс, общество