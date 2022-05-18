https://ria.ru/20220518/obrazovanie-1789215928.html

Слуцкий считает, что в России пора отменить Болонскую систему образования

Слуцкий считает, что в России пора отменить Болонскую систему образования - РИА Новости, 18.05.2022

Слуцкий считает, что в России пора отменить Болонскую систему образования

Руководитель фракции ЛДПР, председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий считает, что в России пришло время отменить Болонскую систему... РИА Новости, 18.05.2022

2022-05-18T13:15

2022-05-18T13:15

2022-05-18T13:15

россия

общество

лдпр

леонид слуцкий (политик)

госдума рф

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МОСКВА, 18 мая – РИА Новости. Руководитель фракции ЛДПР, председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий считает, что в России пришло время отменить Болонскую систему образования."Пора завершать в России эксперимент по оболваниванию молодежи и отменять Болонскую систему образования. Сегодня, оказавшись в условиях развязанной Западом гибридной войны, мы переосмысливаем многие шаги и решения, которые были практически навязаны России бывшими так называемыми "партнерами". Одно из них - Болонская система образования", - написал Слуцкий в своем Telegram-канале.Парламентарий отметил, что это был неудачный эксперимент на российских детях и молодежи. "Нам нужно возвращаться к русской классической системе образования, самой лучшей и апробированной десятилетиями. И возвращаться как можно скорее", - добавил он."Россию не взять никаким самым современным оружием. Наша страна на сегодняшний день - мировой лидер в этой сфере. Но нас можно пытаться ослабить изнутри, понизив образовательный уровень нашей молодежи и сместив фокусы в системе ценностей. Это тот самый опасный прием, который намеревался применить коллективный Запад через импорт в Россию Болонской системы образования", - подчеркнул депутат, добавив, что ЛДПР будет говорить об этом на всех площадках. "Призываю все парламентские фракции нас поддержать", - заключил он.

https://ria.ru/20220411/obrazovanie-1782847809.html

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Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, общество, лдпр, леонид слуцкий (политик), госдума рф