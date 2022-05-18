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Слуцкий считает, что в России пора отменить Болонскую систему образования - РИА Новости, 18.05.2022
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Слуцкий считает, что в России пора отменить Болонскую систему образования
Слуцкий считает, что в России пора отменить Болонскую систему образования - РИА Новости, 18.05.2022
Слуцкий считает, что в России пора отменить Болонскую систему образования
Руководитель фракции ЛДПР, председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий считает, что в России пришло время отменить Болонскую систему... РИА Новости, 18.05.2022
2022-05-18T13:15
2022-05-18T13:15
россия
общество
лдпр
леонид слуцкий (политик)
госдума рф
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МОСКВА, 18 мая – РИА Новости. Руководитель фракции ЛДПР, председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий считает, что в России пришло время отменить Болонскую систему образования."Пора завершать в России эксперимент по оболваниванию молодежи и отменять Болонскую систему образования. Сегодня, оказавшись в условиях развязанной Западом гибридной войны, мы переосмысливаем многие шаги и решения, которые были практически навязаны России бывшими так называемыми "партнерами". Одно из них - Болонская система образования", - написал Слуцкий в своем Telegram-канале.Парламентарий отметил, что это был неудачный эксперимент на российских детях и молодежи. "Нам нужно возвращаться к русской классической системе образования, самой лучшей и апробированной десятилетиями. И возвращаться как можно скорее", - добавил он."Россию не взять никаким самым современным оружием. Наша страна на сегодняшний день - мировой лидер в этой сфере. Но нас можно пытаться ослабить изнутри, понизив образовательный уровень нашей молодежи и сместив фокусы в системе ценностей. Это тот самый опасный прием, который намеревался применить коллективный Запад через импорт в Россию Болонской системы образования", - подчеркнул депутат, добавив, что ЛДПР будет говорить об этом на всех площадках. "Призываю все парламентские фракции нас поддержать", - заключил он.
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россия, общество, лдпр, леонид слуцкий (политик), госдума рф
13:15 18.05.2022
 
Слуцкий считает, что в России пора отменить Болонскую систему образования

Депутат ГД Слуцкий считает, что в России пора отменить Болонскую систему образования

© Depositphotos / kastoЛекция в университете
Лекция в университете - РИА Новости, 1920, 18.05.2022
© Depositphotos / kasto
Лекция в университете
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 мая – РИА Новости. Руководитель фракции ЛДПР, председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий считает, что в России пришло время отменить Болонскую систему образования.
"Пора завершать в России эксперимент по оболваниванию молодежи и отменять Болонскую систему образования. Сегодня, оказавшись в условиях развязанной Западом гибридной войны, мы переосмысливаем многие шаги и решения, которые были практически навязаны России бывшими так называемыми "партнерами". Одно из них - Болонская система образования", - написал Слуцкий в своем Telegram-канале.
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Парламентарий отметил, что это был неудачный эксперимент на российских детях и молодежи. "Нам нужно возвращаться к русской классической системе образования, самой лучшей и апробированной десятилетиями. И возвращаться как можно скорее", - добавил он.
"Россию не взять никаким самым современным оружием. Наша страна на сегодняшний день - мировой лидер в этой сфере. Но нас можно пытаться ослабить изнутри, понизив образовательный уровень нашей молодежи и сместив фокусы в системе ценностей. Это тот самый опасный прием, который намеревался применить коллективный Запад через импорт в Россию Болонской системы образования", - подчеркнул депутат, добавив, что ЛДПР будет говорить об этом на всех площадках. "Призываю все парламентские фракции нас поддержать", - заключил он.
 
РоссияОбществоЛДПРЛеонид Слуцкий (политик)Госдума РФ
 
 
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