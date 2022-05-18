Слуцкий считает, что в России пора отменить Болонскую систему образования
Депутат ГД Слуцкий считает, что в России пора отменить Болонскую систему образования
Лекция в университете
МОСКВА, 18 мая – РИА Новости. Руководитель фракции ЛДПР, председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий считает, что в России пришло время отменить Болонскую систему образования.
"Пора завершать в России эксперимент по оболваниванию молодежи и отменять Болонскую систему образования. Сегодня, оказавшись в условиях развязанной Западом гибридной войны, мы переосмысливаем многие шаги и решения, которые были практически навязаны России бывшими так называемыми "партнерами". Одно из них - Болонская система образования", - написал Слуцкий в своем Telegram-канале.
Парламентарий отметил, что это был неудачный эксперимент на российских детях и молодежи. "Нам нужно возвращаться к русской классической системе образования, самой лучшей и апробированной десятилетиями. И возвращаться как можно скорее", - добавил он.
"Россию не взять никаким самым современным оружием. Наша страна на сегодняшний день - мировой лидер в этой сфере. Но нас можно пытаться ослабить изнутри, понизив образовательный уровень нашей молодежи и сместив фокусы в системе ценностей. Это тот самый опасный прием, который намеревался применить коллективный Запад через импорт в Россию Болонской системы образования", - подчеркнул депутат, добавив, что ЛДПР будет говорить об этом на всех площадках. "Призываю все парламентские фракции нас поддержать", - заключил он.