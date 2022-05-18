https://ria.ru/20220518/obrazovanie-1789176242.html

Депутаты Удмуртии предложили вернуть в школы трудовое воспитание

Депутаты Удмуртии предложили вернуть в школы трудовое воспитание - РИА Новости, 18.05.2022

Депутаты Удмуртии предложили вернуть в школы трудовое воспитание

Депутаты госсовета Удмуртии обратились в Госдуму и правительство РФ с предложением вернуть в образовательный процесс вопросы трудового воспитания детей,... РИА Новости, 18.05.2022

2022-05-18T10:43

2022-05-18T10:43

2022-05-18T10:43

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УФА, 18 мая – РИА Новости. Депутаты госсовета Удмуртии обратились в Госдуму и правительство РФ с предложением вернуть в образовательный процесс вопросы трудового воспитания детей, подростков и молодёжи, сообщает пресс-служба регионального парламента."Инициатива направлена на формирование у школьников позитивного отношения к труду, как одной из жизненных ценностей, воспитание трудолюбия, чувства долга и ответственности, целеустремлённости и предприимчивости, формирование культуры умственного и физического труда, развитие у школьников различных трудовых навыков и привычек", - говорится в сообщении.Депутаты полагают, что это будет стимулировать у молодежи интерес к знаниям и их применению на практике, развивать потребности в творческой деятельности и поможет самореализации в социуме."Опыт советской школы показал, что эффективная система трудового обучения и воспитания способствовала воспитанию у школьников и молодежи любви к труду, уважения к людям труда, готовности работать в сфере материального производства, а также последующей профессиональной ориентации учащихся", - цитирует пресс-служба руководителя депутатской фракции "Единой России" в госсовете Удмуртии Елену Дербилову.По ее словам, сейчас в школах детей перестали привлекать даже к элементарному труду: уборке в классах, дежурству в столовой. А в селах дети перестали проходить летнюю практику на пришкольном участке."В обращении депутатского корпуса Удмуртии говорится о необходимости разработки нормативных правовых актов РФ, целью которых должно являться выстраивание системы трудового воспитания в образовательных организациях, предполагающей введение обязательного участия школьников в общественно полезном труде в зависимости от их возрастных особенностей, с соблюдением санитарных норм и правил, норм охраны труда, перечня разрешенных видов работ и нагрузок для несовершеннолетних", - пояснили в пресс-службе.

https://ria.ru/20220516/professii-1788784125.html

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общество, россия, единая россия, образование