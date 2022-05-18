https://ria.ru/20220518/neft-1789237796.html

В ИЭФ назвали возможные последствия ввода ЕС пошлины на нефть из России

В ИЭФ назвали возможные последствия ввода ЕС пошлины на нефть из России - РИА Новости, 18.05.2022

В ИЭФ назвали возможные последствия ввода ЕС пошлины на нефть из России

Если Евросоюз примет решение ввести пошлину на поставки российской нефти вместо эмбарго, для России ситуация принципиально не изменится и все это станет... РИА Новости, 18.05.2022

2022-05-18T14:35

2022-05-18T14:35

2022-05-18T14:35

экономика

цены на нефть

евросоюз

россия

санкции

европа

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МОСКВА, 18 мая. РИА Новости. Если Евросоюз примет решение ввести пошлину на поставки российской нефти вместо эмбарго, для России ситуация принципиально не изменится и все это станет "санкционным пшиком", считают аналитики Института энергетики и финансов.Рейтер сообщал 17 мая со ссылкой на заявление министра финансов США Джанет Йелен, что Европа может оставить российскую нефть на рынке, но ввести таможенные тарифы на импорт, которые не позволят бюджету РФ получать сверхдоходы.Однако, если размеры такой пошлины будут достаточно большими, то это лишь усилит мотивацию российских компаний уходить с европейского рынка на более маржинальные рынки, туда, где это возможно, заключили аналитики.Ряд стран Запада ввел несколько пакетов санкций против РФ из-за ситуации на Украине. В странах ЕС всерьез рассматривают возможность отказаться от российских нефти и газа, шестой пакет санкций ЕС предусматривает введение нефтяного эмбарго, но ряд стран, в частности, Венгрия, блокируют его принятие.

https://ria.ru/20220518/neft-1789212109.html

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, цены на нефть, евросоюз, россия, санкции, европа