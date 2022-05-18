https://ria.ru/20220518/neft-1789237796.html
В ИЭФ назвали возможные последствия ввода ЕС пошлины на нефть из России
В ИЭФ назвали возможные последствия ввода ЕС пошлины на нефть из России - РИА Новости, 18.05.2022
В ИЭФ назвали возможные последствия ввода ЕС пошлины на нефть из России
Если Евросоюз примет решение ввести пошлину на поставки российской нефти вместо эмбарго, для России ситуация принципиально не изменится и все это станет... РИА Новости, 18.05.2022
2022-05-18T14:35
2022-05-18T14:35
2022-05-18T14:35
экономика
цены на нефть
евросоюз
россия
санкции
европа
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МОСКВА, 18 мая. РИА Новости. Если Евросоюз примет решение ввести пошлину на поставки российской нефти вместо эмбарго, для России ситуация принципиально не изменится и все это станет "санкционным пшиком", считают аналитики Института энергетики и финансов.Рейтер сообщал 17 мая со ссылкой на заявление министра финансов США Джанет Йелен, что Европа может оставить российскую нефть на рынке, но ввести таможенные тарифы на импорт, которые не позволят бюджету РФ получать сверхдоходы.Однако, если размеры такой пошлины будут достаточно большими, то это лишь усилит мотивацию российских компаний уходить с европейского рынка на более маржинальные рынки, туда, где это возможно, заключили аналитики.Ряд стран Запада ввел несколько пакетов санкций против РФ из-за ситуации на Украине. В странах ЕС всерьез рассматривают возможность отказаться от российских нефти и газа, шестой пакет санкций ЕС предусматривает введение нефтяного эмбарго, но ряд стран, в частности, Венгрия, блокируют его принятие.
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РИА Новости
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экономика, цены на нефть, евросоюз, россия, санкции, европа
В ИЭФ назвали возможные последствия ввода ЕС пошлины на нефть из России
Аналитики ИЭФ: пошлина вместо эмбарго на российскую нефть станет санкционным пшиком
МОСКВА, 18 мая. РИА Новости.
Если Евросоюз примет решение ввести пошлину на поставки российской нефти вместо эмбарго, для России ситуация принципиально не изменится и все это станет "санкционным пшиком", считают
аналитики Института энергетики и финансов.
Рейтер сообщал 17 мая со ссылкой на заявление министра финансов США Джанет Йелен, что Европа может оставить российскую нефть на рынке, но ввести таможенные тарифы на импорт, которые не позволят бюджету РФ получать сверхдоходы.
"Если предполагаемая европейская пошлина на нефть будет сопоставима с уровнем дисконта, который предлагается российскими компаниями при поставках нефти ряду покупателей в ЕС, то для России ситуация принципиально не изменится. И эта инициатива станет "санкционным пшиком", - пишут эксперты ИЭФ в своем Telegram-канале
.
Однако, если размеры такой пошлины будут достаточно большими, то это лишь усилит мотивацию российских компаний уходить с европейского рынка на более маржинальные рынки, туда, где это возможно, заключили аналитики.
Ряд стран Запада ввел несколько пакетов санкций против РФ из-за ситуации на Украине. В странах ЕС всерьез рассматривают возможность отказаться от российских нефти и газа, шестой пакет санкций ЕС предусматривает введение нефтяного эмбарго, но ряд стран, в частности, Венгрия, блокируют его принятие.