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В Кремле рассказали о последствиях ввода Западом пошлин на российскую нефть
В Кремле рассказали о последствиях ввода Западом пошлин на российскую нефть - РИА Новости, 18.05.2022
В Кремле рассказали о последствиях ввода Западом пошлин на российскую нефть
Введение Западом пошлин на российскую нефть приведет к поиску покупателями альтернативных источников или повышению для них ее стоимости, заявил пресс-секретарь... РИА Новости, 18.05.2022
2022-05-18T12:56
2022-05-18T12:56
2022-05-18T13:07
экономика
цены на нефть
санкции
россия
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МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Введение Западом пошлин на российскую нефть приведет к поиску покупателями альтернативных источников или повышению для них ее стоимости, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Ранее Reuters сообщил, что США на встрече министров финансов стран "семерки" предложит Европе ввести пошлины на нефть из России, что станет быстрой альтернативой прямому нефтяному эмбарго."Это вопрос экономической целесообразности, покупателям нефти придётся платить больше или искать альтернативные источники", - сказал Песков, отвечая на вопрос, есть ли риски в связи с этим для России, и готова ли будет Москва поставлять нефть в Европу при введении таких пошлин.
https://ria.ru/20220509/neft-1787696593.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, цены на нефть, санкции, россия
12:56 18.05.2022 (обновлено: 13:07 18.05.2022)
В Кремле рассказали о последствиях ввода Западом пошлин на российскую нефть
Песков: введение Западом пошлин на российскую нефть приведет к повышению ее стоимости