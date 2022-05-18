https://ria.ru/20220518/nato-1789340835.html

Пентагон не подтвердил выдвижение Турцией условий по Финляндии и Швеции

Пентагон не подтвердил выдвижение Турцией условий по Финляндии и Швеции - РИА Новости, 18.05.2022

Пентагон не подтвердил выдвижение Турцией условий по Финляндии и Швеции

Пентагон не подтверждает выдвижение Турцией требований в обмен на смену позиции по членству Финляндии и Швеции в НАТО, заявил высокопоставленный представитель... РИА Новости, 18.05.2022

2022-05-18T20:33

2022-05-18T20:33

2022-05-18T20:41

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ВАШИНГТОН, 18 мая - РИА Новости. Пентагон не подтверждает выдвижение Турцией требований в обмен на смену позиции по членству Финляндии и Швеции в НАТО, заявил высокопоставленный представитель ведомства."Я не могу подтвердить достоверность этого списка", - сообщил представитель ведомства на брифинге.Так он прокомментировал публикации о том, что Турция за одобрение вступления Швеции и Финляндии в НАТО требует отмены европейскими странами ограничений на экспорт оружия, включения ее в программу поставок новейших истребителей F-35 и снятия санкций США за покупку российских систем ПВО С-400.В понедельник президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что Анкара не может сказать "да" членству Финляндии и Швеции в НАТО, поскольку не может поверить их заверениям по связям с представителями запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана. Если Турция согласится, НАТО, по словам Эрдогана, "не будет организацией безопасности, а станет местом, где будет много представителей террористов".

https://ria.ru/20220518/erdogan-1789118667.html

https://ria.ru/20220504/finlyandiya-1786710391.html

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в мире, цены на нефть, турция, финляндия, швеция, нато, с-400 «триумф», f-35