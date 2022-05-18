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Пентагон не подтвердил выдвижение Турцией условий по Финляндии и Швеции - РИА Новости, 18.05.2022
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Пентагон не подтвердил выдвижение Турцией условий по Финляндии и Швеции
Пентагон не подтвердил выдвижение Турцией условий по Финляндии и Швеции - РИА Новости, 18.05.2022
Пентагон не подтвердил выдвижение Турцией условий по Финляндии и Швеции
Пентагон не подтверждает выдвижение Турцией требований в обмен на смену позиции по членству Финляндии и Швеции в НАТО, заявил высокопоставленный представитель... РИА Новости, 18.05.2022
2022-05-18T20:33
2022-05-18T20:41
в мире
цены на нефть
турция
финляндия
швеция
нато
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ВАШИНГТОН, 18 мая - РИА Новости. Пентагон не подтверждает выдвижение Турцией требований в обмен на смену позиции по членству Финляндии и Швеции в НАТО, заявил высокопоставленный представитель ведомства."Я не могу подтвердить достоверность этого списка", - сообщил представитель ведомства на брифинге.Так он прокомментировал публикации о том, что Турция за одобрение вступления Швеции и Финляндии в НАТО требует отмены европейскими странами ограничений на экспорт оружия, включения ее в программу поставок новейших истребителей F-35 и снятия санкций США за покупку российских систем ПВО С-400.В понедельник президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что Анкара не может сказать "да" членству Финляндии и Швеции в НАТО, поскольку не может поверить их заверениям по связям с представителями запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана. Если Турция согласится, НАТО, по словам Эрдогана, "не будет организацией безопасности, а станет местом, где будет много представителей террористов".
https://ria.ru/20220518/erdogan-1789118667.html
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в мире, цены на нефть, турция, финляндия, швеция, нато, с-400 «триумф», f-35
20:33 18.05.2022 (обновлено: 20:41 18.05.2022)
 
Пентагон не подтвердил выдвижение Турцией условий по Финляндии и Швеции

Пентагон не подтверждает выдвижение Турцией условий по Финляндии и Швеции в НАТО

© AP Photo / Johanna Geron/Pool Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг и послы Финляндии и Швеции
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг и послы Финляндии и Швеции - РИА Новости, 1920, 18.05.2022
© AP Photo / Johanna Geron/Pool
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг и послы Финляндии и Швеции . Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 18 мая - РИА Новости. Пентагон не подтверждает выдвижение Турцией требований в обмен на смену позиции по членству Финляндии и Швеции в НАТО, заявил высокопоставленный представитель ведомства.
"Я не могу подтвердить достоверность этого списка", - сообщил представитель ведомства на брифинге.
Почетный караул турецкой армии, Анкара, Турция - РИА Новости, 1920, 18.05.2022
08:00
Эрдоган принуждает Финляндию и Швецию к публичному унижению
Так он прокомментировал публикации о том, что Турция за одобрение вступления Швеции и Финляндии в НАТО требует отмены европейскими странами ограничений на экспорт оружия, включения ее в программу поставок новейших истребителей F-35 и снятия санкций США за покупку российских систем ПВО С-400.
В понедельник президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что Анкара не может сказать "да" членству Финляндии и Швеции в НАТО, поскольку не может поверить их заверениям по связям с представителями запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана. Если Турция согласится, НАТО, по словам Эрдогана, "не будет организацией безопасности, а станет местом, где будет много представителей террористов".
Строительная площадка АЭС Ханхикиви-1 в Пюхейоки, Финляндия - РИА Новости, 1920, 04.05.2022
4 мая, 08:00
Финляндия совершила энергетическое самоубийство
 
В миреЦены на нефтьТурцияФинляндияШвецияНАТОС-400 «Триумф»F-35
 
 
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