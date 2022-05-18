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Генсек ШОС заявил, что не видит причин для расширения НАТО - РИА Новости, 18.05.2022
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Генсек ШОС заявил, что не видит причин для расширения НАТО
Генсек ШОС заявил, что не видит причин для расширения НАТО - РИА Новости, 18.05.2022
Генсек ШОС заявил, что не видит причин для расширения НАТО
НАТО было сформировано в рамках мышления холодной войны, которая не нужна сегодняшнему миру, заявил генеральный секретарь Шанхайской организации сотрудничества... РИА Новости, 18.05.2022
2022-05-18T20:18
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МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. НАТО было сформировано в рамках мышления холодной войны, которая не нужна сегодняшнему миру, заявил генеральный секретарь Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) Чжан Мин."НАТО было сформировано в рамках мышления холодной войны. В течение последних 30-35 лет мы следили за мирным и стабильным развитием цивилизации, мы наблюдали за процессами многополярности и экономической глобализации. Большинство стран-членов ООН добились больших успехов в экономической сфере. Но, на мой взгляд, это развитие произошло вовсе не благодаря НАТО. Я не понимаю, для чего сейчас НАТО расширяется на Восток", - сказал Чжан Мин в ходе пресс-конференции по результатам встречи с генеральным секретарем Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) Станиславом Засем.Чжан Мин добавил, что сегодняшний мир не хочет видеть мышления холодной войны и умножать ее инструменты.
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в мире, нато, оон, одкб, шос
20:18 18.05.2022
 
Генсек ШОС заявил, что не видит причин для расширения НАТО

Генсек ШОС Мин заявил, что не видит причин для расширения НАТО на восток

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкЛоготип НАТО перед штаб-квартирой в Брюсселе
Логотип НАТО перед штаб-квартирой в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 18.05.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Логотип НАТО перед штаб-квартирой в Брюсселе. Архивное фото
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МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. НАТО было сформировано в рамках мышления холодной войны, которая не нужна сегодняшнему миру, заявил генеральный секретарь Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) Чжан Мин.
"НАТО было сформировано в рамках мышления холодной войны. В течение последних 30-35 лет мы следили за мирным и стабильным развитием цивилизации, мы наблюдали за процессами многополярности и экономической глобализации. Большинство стран-членов ООН добились больших успехов в экономической сфере. Но, на мой взгляд, это развитие произошло вовсе не благодаря НАТО. Я не понимаю, для чего сейчас НАТО расширяется на Восток", - сказал Чжан Мин в ходе пресс-конференции по результатам встречи с генеральным секретарем Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) Станиславом Засем.
Чжан Мин добавил, что сегодняшний мир не хочет видеть мышления холодной войны и умножать ее инструменты.
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В миреНАТОООНОДКБШОС
 
 
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