https://ria.ru/20220518/nato-1789339500.html

Генсек ШОС заявил, что не видит причин для расширения НАТО

Генсек ШОС заявил, что не видит причин для расширения НАТО - РИА Новости, 18.05.2022

Генсек ШОС заявил, что не видит причин для расширения НАТО

НАТО было сформировано в рамках мышления холодной войны, которая не нужна сегодняшнему миру, заявил генеральный секретарь Шанхайской организации сотрудничества... РИА Новости, 18.05.2022

2022-05-18T20:18

2022-05-18T20:18

2022-05-18T20:18

в мире

нато

оон

одкб

шос

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/0d/1767598249_0:144:3076:1874_1920x0_80_0_0_bb1e25829a93138a09802cc7c95dcd0d.jpg

МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. НАТО было сформировано в рамках мышления холодной войны, которая не нужна сегодняшнему миру, заявил генеральный секретарь Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) Чжан Мин."НАТО было сформировано в рамках мышления холодной войны. В течение последних 30-35 лет мы следили за мирным и стабильным развитием цивилизации, мы наблюдали за процессами многополярности и экономической глобализации. Большинство стран-членов ООН добились больших успехов в экономической сфере. Но, на мой взгляд, это развитие произошло вовсе не благодаря НАТО. Я не понимаю, для чего сейчас НАТО расширяется на Восток", - сказал Чжан Мин в ходе пресс-конференции по результатам встречи с генеральным секретарем Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) Станиславом Засем.Чжан Мин добавил, что сегодняшний мир не хочет видеть мышления холодной войны и умножать ее инструменты.

https://ria.ru/20220518/nato-1789300848.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Ольга Филиппова

Ольга Филиппова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

в мире, нато, оон, одкб, шос