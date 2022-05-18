https://ria.ru/20220518/nato-1789335646.html

Эксперты считают, что Турция одобрит вступление Финляндии и Швеции в НАТО

Эксперты считают, что Турция одобрит вступление Финляндии и Швеции в НАТО - РИА Новости, 18.05.2022

Эксперты считают, что Турция одобрит вступление Финляндии и Швеции в НАТО

Эксперты считают, что Турция в конечном итоге поддержит присоединение Финляндии и Швеции к НАТО, но взамен будет просить о привилегиях и "уступках" со стороны... РИА Новости, 18.05.2022

2022-05-18T19:57

2022-05-18T19:57

2022-05-18T19:57

дмитрий песков (спецпредставитель президента)

турция

финляндия

швеция

нато

институт ближнего востока

отряды народной самообороны

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МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Эксперты считают, что Турция в конечном итоге поддержит присоединение Финляндии и Швеции к НАТО, но взамен будет просить о привилегиях и "уступках" со стороны Запада в области экономики и безопасности.В понедельник президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что Анкара не может сказать "да" членству Финляндии и Швеции в НАТО, поскольку не может поверить их заверениям по связям с представителями запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана. Если Турция согласится, НАТО, по словам Эрдогана, "не будет организацией безопасности, а станет местом, где будет много представителей террористов".В среду СМИ со ссылкой на источники сообщили, что на встрече послов стран-членов альянса Турция заблокировала начало процесса рассмотрения заявки о вступлении Финляндии и Швеции в НАТО.ТУРЕЦКИЙ ГАМБИТЭксперты сходятся во мнении, что Турция пойдет на уступки и позволит Финляндии и Швеции вступить в НАТО, однако она будет использовать нынешнюю напряженность между Западом и Россией, чтобы добиться некоторых привилегий."Настоящая причина в том, что у Турции есть что-то ценное, это ее голос в НАТО, и она хочет превратить его во что-то полезное или выгодное для себя. Это никак не связано с Финляндией или Швецией", - считает профессор политологии Салемского государственного университета Канишкан Сатхасивам.По словам политолога, Турция в настоящее время сталкивается с множеством проблем, в частности, с политическим и дипломатическим отчуждением со стороны США и других западных держав, а также с серьезными экономическими проблемами внутри страны."Так что Эрдоган рассматривает этот вопрос как прекрасную возможность использовать его в качестве рычага для получения выгоды, уступок и подачек со стороны Запада", - добавил Сатхасивам.Как считает эксперт, любые условия, выдвигаемые Турцией, будут касаться только Швеции и Финляндии, а Эрдоган попытается что-то получить от этих стран, чтобы представить себя победителем.Внештатный научный сотрудник вашингтонского Института Ближнего Востока Бироль Баскан в свою очередь считает, что Эрдоган может добиваться уступок и со стороны других членов НАТО, в частности, от США. Одним из обсуждаемых вопросов, по мнению эксперта, может стать продолжающаяся поддержка США "Отряда народной самообороны" (YPG) в Сирии.Тем не менее, по словам старшего научного сотрудника Совместного центра по изучению Шелкового пути при Институте политики безопасности и развития в Стокгольме Гарета Дженкинса, Эрдоган больше теряет, чем выигрывает от своей попытки заблокировать вступление Финляндии и Швеции в НАТО. Эксперт подчеркнул, что Турция находится на грани худшего экономического кризиса за поколение, который может привести к полному краху в случае напряженности в отношениях с Европой и США."Он (Эрдоган – ред.) считает, что националистический пафос, представляющий его защитником национальной безопасности Турции, усилит его ослабевающую поддержку в стране", - добавил эксперт.РАСШИРЕНИЕ НАТО НА ВОСТОКДженкинс отметил, что расширение НАТО укрепляет альянс против якобы угрозы со стороны РФ, а Москва, в свою очередь, видит угрозу в приближении НАТО к российским границам."Угрозы не обязательно должны быть реальными, чтобы в них верили, люди действуют в соответствии со своим восприятием. Необходима деэскалация, а не дальнейшая эскалация. Но, по крайней мере, на данный момент трудно представить, как это произойдет", - сказал Дженкинс.Сатхасивам видит в расширении НАТО лишь усиление конфронтации между альянсом и Россией, поскольку граница между ними станет еще длиннее, что приведет к конфликту еще и в арктическом регионе."Но в конечном счете любая эскалация конфликта между НАТО и Россией сводится к событиям на Украине. Ни один мыслящий человек не может этого отрицать. Даже после окончания войны на Украине, и даже если Россия так или иначе добьется снятия западных санкций, ущерб отношениям Москвы и Запада во всех сферах будет широким, глубоким и долгосрочным", - считает профессор.В России неоднократно отмечали, что НАТО нацелена на конфронтацию. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что дальнейшее расширение альянса не принесет большей безопасности Европе, НАТО имеет агрессивный характер. При этом он отмечал, что не считает возможное вступление Швеции и Финляндии в НАТО экзистенциальной угрозой для России.

https://radiosputnik.ria.ru/20220518/bayden-1789330888.html

https://ria.ru/20220518/erdogan-1789118667.html

https://ria.ru/20220518/turtsiya-1789264775.html

турция

финляндия

швеция

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дмитрий песков (спецпредставитель президента), турция, финляндия, швеция, нато, институт ближнего востока, отряды народной самообороны