https://ria.ru/20220518/nato-1789300848.html

Захарова пообещала сюрприз в ответ на вступление Финляндии в НАТО

Захарова пообещала сюрприз в ответ на вступление Финляндии в НАТО - РИА Новости, 18.05.2022

Захарова пообещала сюрприз в ответ на вступление Финляндии в НАТО

Российский ответ на решение Финляндии вступить в НАТО станет сюрпризом, но меры будут военными, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова. РИА Новости, 18.05.2022

2022-05-18T17:47

2022-05-18T17:47

2022-05-18T21:56

нато

финляндия

россия

в мире

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

мария захарова

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/04/1776434362_0:199:3072:1926_1920x0_80_0_0_806cd22f8cee9abee7951cc10aae6b90.jpg

МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. Российский ответ на решение Финляндии вступить в НАТО станет сюрпризом, но меры будут военными, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова."Это будет сюрприз. Это к нашему оборонному ведомству. Безусловно, решение соответствующие будет приниматься, учитывая весь комплекс факторов и особенности того, как будет развиваться членство Финляндии в НАТО. Исходя из этих всех параметров будет приниматься решение, но в первую очередь, конечно, оно за военными", — ответила она на вопрос, как Москва отреагирует на присоединение соседа к альянсу.Ранее СМИ сообщали, что Турция заблокировала рассмотрение заявок Финляндии и Швеции на вступление в НАТО.Две скандинавские страны заговорили о возможности отказа от многолетнего нейтралитета и вступления в Североатлантический альянс на фоне российской спецоперации на Украине. Глава НАТО Йенс Столтенберг заявил, что организация будет рада видеть их в своих рядах и обеспечит им возможность быстрой интеграции.В Москве неоднократно отмечали, что НАТО нацелена на конфронтацию. Как подчеркнул пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, ее дальнейшее расширение не принесет большей безопасности Европе. При этом представитель Кремля уточнил, что не считает возможное участие Хельсинки и Стокгольма в объединении экзистенциальной угрозой для Москвы.

https://ria.ru/20220518/erdogan-1789118667.html

https://ria.ru/20220516/finlyandiya-1788708907.html

финляндия

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

нато, финляндия, россия, в мире, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), мария захарова