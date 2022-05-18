17:47 18.05.2022 (обновлено: 21:56 18.05.2022)
Захарова пообещала сюрприз в ответ на вступление Финляндии в НАТО
Захарова заявила, что ответ России на вступление Финляндии в НАТО станет сюрпризом
© Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга
© Пресс-служба МИД РФ
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга. Архивное фото
МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. Российский ответ на решение Финляндии вступить в НАТО станет сюрпризом, но меры будут военными, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.
"Это будет сюрприз. Это к нашему оборонному ведомству. Безусловно, решение соответствующие будет приниматься, учитывая весь комплекс факторов и особенности того, как будет развиваться членство Финляндии в НАТО. Исходя из этих всех параметров будет приниматься решение, но в первую очередь, конечно, оно за военными", — ответила она на вопрос, как Москва отреагирует на присоединение соседа к альянсу.
Ранее СМИ сообщали, что Турция заблокировала рассмотрение заявок Финляндии и Швеции на вступление в НАТО.
Две скандинавские страны заговорили о возможности отказа от многолетнего нейтралитета и вступления в Североатлантический альянс на фоне российской спецоперации на Украине. Глава НАТО Йенс Столтенберг заявил, что организация будет рада видеть их в своих рядах и обеспечит им возможность быстрой интеграции.
В Москве неоднократно отмечали, что НАТО нацелена на конфронтацию. Как подчеркнул пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, ее дальнейшее расширение не принесет большей безопасности Европе. При этом представитель Кремля уточнил, что не считает возможное участие Хельсинки и Стокгольма в объединении экзистенциальной угрозой для Москвы.