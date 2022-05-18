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Захарова пообещала сюрприз в ответ на вступление Финляндии в НАТО - РИА Новости, 18.05.2022
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Захарова пообещала сюрприз в ответ на вступление Финляндии в НАТО
Захарова пообещала сюрприз в ответ на вступление Финляндии в НАТО - РИА Новости, 18.05.2022
Захарова пообещала сюрприз в ответ на вступление Финляндии в НАТО
Российский ответ на решение Финляндии вступить в НАТО станет сюрпризом, но меры будут военными, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова. РИА Новости, 18.05.2022
2022-05-18T17:47
2022-05-18T21:56
нато
финляндия
россия
в мире
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
мария захарова
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МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. Российский ответ на решение Финляндии вступить в НАТО станет сюрпризом, но меры будут военными, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова."Это будет сюрприз. Это к нашему оборонному ведомству. Безусловно, решение соответствующие будет приниматься, учитывая весь комплекс факторов и особенности того, как будет развиваться членство Финляндии в НАТО. Исходя из этих всех параметров будет приниматься решение, но в первую очередь, конечно, оно за военными", — ответила она на вопрос, как Москва отреагирует на присоединение соседа к альянсу.Ранее СМИ сообщали, что Турция заблокировала рассмотрение заявок Финляндии и Швеции на вступление в НАТО.Две скандинавские страны заговорили о возможности отказа от многолетнего нейтралитета и вступления в Североатлантический альянс на фоне российской спецоперации на Украине. Глава НАТО Йенс Столтенберг заявил, что организация будет рада видеть их в своих рядах и обеспечит им возможность быстрой интеграции.В Москве неоднократно отмечали, что НАТО нацелена на конфронтацию. Как подчеркнул пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, ее дальнейшее расширение не принесет большей безопасности Европе. При этом представитель Кремля уточнил, что не считает возможное участие Хельсинки и Стокгольма в объединении экзистенциальной угрозой для Москвы.
https://ria.ru/20220518/erdogan-1789118667.html
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нато, финляндия, россия, в мире, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), мария захарова
17:47 18.05.2022 (обновлено: 21:56 18.05.2022)
 
Захарова пообещала сюрприз в ответ на вступление Финляндии в НАТО

Захарова заявила, что ответ России на вступление Финляндии в НАТО станет сюрпризом

© Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга
© Пресс-служба МИД РФ
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Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. Российский ответ на решение Финляндии вступить в НАТО станет сюрпризом, но меры будут военными, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.
"Это будет сюрприз. Это к нашему оборонному ведомству. Безусловно, решение соответствующие будет приниматься, учитывая весь комплекс факторов и особенности того, как будет развиваться членство Финляндии в НАТО. Исходя из этих всех параметров будет приниматься решение, но в первую очередь, конечно, оно за военными", — ответила она на вопрос, как Москва отреагирует на присоединение соседа к альянсу.
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В Москве неоднократно отмечали, что НАТО нацелена на конфронтацию. Как подчеркнул пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, ее дальнейшее расширение не принесет большей безопасности Европе. При этом представитель Кремля уточнил, что не считает возможное участие Хельсинки и Стокгольма в объединении экзистенциальной угрозой для Москвы.
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НАТОФинляндияРоссияВ миреМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Мария Захарова
 
 
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