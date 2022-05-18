https://ria.ru/20220518/nato-1789266548.html

Правительство Чехии одобрило вступление Швеции и Финляндии в НАТО

Правительство Чехии одобрило вступление Швеции и Финляндии в НАТО - РИА Новости, 18.05.2022

Правительство Чехии одобрило вступление Швеции и Финляндии в НАТО

Чешское правительство одобрило вступление Швеции и Финляндии в НАТО, сообщил премьер Чехии Петр Фиала. РИА Новости, 18.05.2022

2022-05-18T16:07

2022-05-18T16:07

2022-05-18T16:07

в мире

йенс столтенберг

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ПРАГА, 18 мая – РИА Новости. Чешское правительство одобрило вступление Швеции и Финляндии в НАТО, сообщил премьер Чехии Петр Фиала.Финляндия и Швеция в среду передали генсеку НАТО Йенсу Столтенбергу заявки на вступление в альянс."Чешское правительство единогласно одобрило вступление Швеции и Финляндии в НАТО. Теперь то же самое должны сделать нижняя и верхняя палаты парламента. Я не ожидаю в этом никаких проблем", - написал Фиала в Twitter.В России неоднократно отмечали, что НАТО нацелена на конфронтацию. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что дальнейшее расширение альянса не принесет большей безопасности Европе, НАТО имеет агрессивный характер. При этом он отмечал, что не считает вступление Швеции и Финляндии в НАТО экзистенциальной угрозой для России.

https://ria.ru/20220518/polsha-1789255780.html

https://ria.ru/20220518/erdogan-1789118667.html

швеция

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в мире, йенс столтенберг, дмитрий песков (спецпредставитель президента), швеция, финляндия, россия, нато, twitter