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Эксперт: условия Турции для одобрения Швеции и Финляндии в НАТО выполнимы - РИА Новости, 18.05.2022
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Эксперт: условия Турции для одобрения Швеции и Финляндии в НАТО выполнимы
Эксперт: условия Турции для одобрения Швеции и Финляндии в НАТО выполнимы - РИА Новости, 18.05.2022
Эксперт: условия Турции для одобрения Швеции и Финляндии в НАТО выполнимы
Требования Турции об отмене санкций за покупку российских систем ПВО С-400 выполнимы, как и некоторые другие условия Анкары по поводу вступления Швеции и... РИА Новости, 18.05.2022
2022-05-18T09:45
2022-05-18T10:45
в мире
турция
швеция
финляндия
нато
евросоюз
с-400 «триумф»
f-35
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МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Требования Турции об отмене санкций за покупку российских систем ПВО С-400 выполнимы, как и некоторые другие условия Анкары по поводу вступления Швеции и Финляндии в НАТО, но на одобрение всего списка запросов турецких властей США и ЕС не пойдут, заявил РИА Новости председатель Совета ПИР-центра, кандидат военных наук Евгений Бужинский.Ранее агентство Блумберг сообщало со ссылкой на неназванные источники, что за одобрение вступления Швеции и Финляндии в НАТО Турция требует отмены европейскими странами ограничений на экспорт оружия, включения ее в программу поставок новейших истребителей F-35 и снятия санкций США за покупку российских систем ПВО С-400."Уверен, все он (президент Турции Тайип Эрдоган - ред.) не получит - слишком много требований. А вот что готовы будут дать... Снять санкции за С-400 - это тогда был вопрос принципа (для США - ред.), никаких опасностей они для американцев не представляют", - сказал Бужинский, отметив, что то, насколько полно будут выполнены требования Анкары, покажет время, и призвал по этому поводу "не фантазировать".В то же время он подчеркнул, что в целом для США и ЕС условия Турции выполнимы: "Конечно, санкции против нее были искусственными, и исключение из программы (по поставкам истребителей F-35 - ред.). Турки хотят за свое согласие что-то получить, как получили от Евросоюза за беженцев миллиарды евро. Так и здесь: хотите получить наше согласие на прием Финляндии и Швеции - признавайте курдов террористической организацией, выдавайте кого-то, кого они просят выдать, и снимайте санкции".
https://ria.ru/20220518/nato-1789162868.html
турция
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в мире, турция, швеция, финляндия, нато, евросоюз, с-400 «триумф», f-35
09:45 18.05.2022 (обновлено: 10:45 18.05.2022)
 
Эксперт: условия Турции для одобрения Швеции и Финляндии в НАТО выполнимы

Эксперт Бужинский: требования Анкары для одобрения Швеции и Финляндии в НАТО выполнимы

© AP Photo / Johanna Geron/PoolФлаги Финляндии, НАТО и Швеции
Флаги Финляндии, НАТО и Швеции - РИА Новости, 1920, 18.05.2022
© AP Photo / Johanna Geron/Pool
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МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Требования Турции об отмене санкций за покупку российских систем ПВО С-400 выполнимы, как и некоторые другие условия Анкары по поводу вступления Швеции и Финляндии в НАТО, но на одобрение всего списка запросов турецких властей США и ЕС не пойдут, заявил РИА Новости председатель Совета ПИР-центра, кандидат военных наук Евгений Бужинский.
Ранее агентство Блумберг сообщало со ссылкой на неназванные источники, что за одобрение вступления Швеции и Финляндии в НАТО Турция требует отмены европейскими странами ограничений на экспорт оружия, включения ее в программу поставок новейших истребителей F-35 и снятия санкций США за покупку российских систем ПВО С-400.
"Уверен, все он (президент Турции Тайип Эрдоган - ред.) не получит - слишком много требований. А вот что готовы будут дать... Снять санкции за С-400 - это тогда был вопрос принципа (для США - ред.), никаких опасностей они для американцев не представляют", - сказал Бужинский, отметив, что то, насколько полно будут выполнены требования Анкары, покажет время, и призвал по этому поводу "не фантазировать".
В то же время он подчеркнул, что в целом для США и ЕС условия Турции выполнимы: "Конечно, санкции против нее были искусственными, и исключение из программы (по поставкам истребителей F-35 - ред.). Турки хотят за свое согласие что-то получить, как получили от Евросоюза за беженцев миллиарды евро. Так и здесь: хотите получить наше согласие на прием Финляндии и Швеции - признавайте курдов террористической организацией, выдавайте кого-то, кого они просят выдать, и снимайте санкции".
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09:40
СМИ: Турция поставила условия для вступления в НАТО Финляндии и Швеции
 
В миреТурцияШвецияФинляндияНАТОЕвросоюзС-400 «Триумф»F-35
 
 
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