09:45 18.05.2022 (обновлено: 10:45 18.05.2022)
Эксперт: условия Турции для одобрения Швеции и Финляндии в НАТО выполнимы
Эксперт Бужинский: требования Анкары для одобрения Швеции и Финляндии в НАТО выполнимы
© AP Photo / Johanna Geron/PoolФлаги Финляндии, НАТО и Швеции
© AP Photo / Johanna Geron/Pool
МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Требования Турции об отмене санкций за покупку российских систем ПВО С-400 выполнимы, как и некоторые другие условия Анкары по поводу вступления Швеции и Финляндии в НАТО, но на одобрение всего списка запросов турецких властей США и ЕС не пойдут, заявил РИА Новости председатель Совета ПИР-центра, кандидат военных наук Евгений Бужинский.
Ранее агентство Блумберг сообщало со ссылкой на неназванные источники, что за одобрение вступления Швеции и Финляндии в НАТО Турция требует отмены европейскими странами ограничений на экспорт оружия, включения ее в программу поставок новейших истребителей F-35 и снятия санкций США за покупку российских систем ПВО С-400.
"Уверен, все он (президент Турции Тайип Эрдоган - ред.) не получит - слишком много требований. А вот что готовы будут дать... Снять санкции за С-400 - это тогда был вопрос принципа (для США - ред.), никаких опасностей они для американцев не представляют", - сказал Бужинский, отметив, что то, насколько полно будут выполнены требования Анкары, покажет время, и призвал по этому поводу "не фантазировать".
В то же время он подчеркнул, что в целом для США и ЕС условия Турции выполнимы: "Конечно, санкции против нее были искусственными, и исключение из программы (по поставкам истребителей F-35 - ред.). Турки хотят за свое согласие что-то получить, как получили от Евросоюза за беженцев миллиарды евро. Так и здесь: хотите получить наше согласие на прием Финляндии и Швеции - признавайте курдов террористической организацией, выдавайте кого-то, кого они просят выдать, и снимайте санкции".