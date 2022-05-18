https://ria.ru/20220518/nato-1789162868.html

СМИ: Турция поставила условия для вступления в НАТО Финляндии и Швеции

СМИ: Турция поставила условия для вступления в НАТО Финляндии и Швеции - РИА Новости, 18.05.2022

СМИ: Турция поставила условия для вступления в НАТО Финляндии и Швеции

Турция собирается передать Финляндии и Швеции, заявившим о намерении стать членами НАТО, манифест из десяти условий, пишет в среду газета Sabah. РИА Новости, 18.05.2022

2022-05-18T09:40

2022-05-18T09:40

2022-05-18T09:41

в мире

фетхуллах гюлен

финляндия

турция

швеция

нато

исламское государство

рабочая партия курдистана

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АНКАРА, 18 мая – РИА Новости. Турция собирается передать Финляндии и Швеции, заявившим о намерении стать членами НАТО, манифест из десяти условий, пишет в среду газета Sabah.В понедельник президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что Анкара не может сказать "да" членству Финляндии и Швеции в НАТО, поскольку не может поверить их заверениям по связям с представителями запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана. Если Турция согласится, НАТО, по словам Эрдогана, "не будет организацией безопасности, а станет местом, где будет много представителей террористов".Как пишет газета со ссылкой на свои источники, для того, чтобы Турция находилась в "союзных" отношениях с этими двумя странами, должны быть выполнены десять условий Анкары. По данным газеты, речь идет об уточнении позиции Финляндии и Швеции о том, что запрещенная в Турции Рабочая партия Курдистана (РПК) и её "производные" являются "террористическими организациями".Турция, пишет Sabah, потребует от Швеции и Финляндии прекратить принимать в парламентах членов организаций, которых Анкара считает террористическими, а также прекратить финансовую поддержку курдских формирований под видом борьбы с террористической группировкой ИГ (запрещена в РФ).Анкара, говорится в статье, требует от кандидатов в члены НАТО избегать контактов с руководящим составом Рабочей партии Курдистана РПК, а также прекратить "деятельность" членов запрещенной в Турции организации исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена.Турция потребует от Стокгольма и Хельсинки ускорить процедуру экстрадиции разыскиваемых членов запрещенных на ее территории организаций, а также перестать поддерживать "любые действия против безопасности Турции".Анкара предлагает Швеции и Финляндии "выступить с совместной инициативой по созданию механизма, который будет поддерживать регулярные консультации и тесное сотрудничество с Турцией в борьбе с терроризмом", пишет газета. По ее данным, Турция попросит "перекрыть денежный поток террористических организаций, заблокировать их банковские счета" на территории скандинавских стран.

https://ria.ru/20220518/nato-1789160081.html

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в мире, фетхуллах гюлен, финляндия, турция, швеция, нато, исламское государство, рабочая партия курдистана