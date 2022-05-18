Рейтинг@Mail.ru
В НАТО рассчитывают на быстрое вступление Швеции и Финляндии в альянс - РИА Новости, 18.05.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220518/nato-1789160081.html
В НАТО рассчитывают на быстрое вступление Швеции и Финляндии в альянс
В НАТО рассчитывают на быстрое вступление Швеции и Финляндии в альянс - РИА Новости, 18.05.2022
В НАТО рассчитывают на быстрое вступление Швеции и Финляндии в альянс
Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс рассчитывает на "быстрые шаги" по оформлению членства Швеции и Финляндии. РИА Новости, 18.05.2022
2022-05-18T09:21
2022-05-18T09:26
в мире
швеция
финляндия
нато
брюссель
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/11/1764292016_0:0:2968:1670_1920x0_80_0_0_f24b3fb00616d54d28e300bc748a7f22.jpg
БРЮССЕЛЬ, 18 мая – РИА Новости. Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс рассчитывает на "быстрые шаги" по оформлению членства Швеции и Финляндии.В среду послы этих стран в торжественной обстановке передали Столтенбергу в штаб-квартире НАТО в Брюсселе свои заявки на членство."Ваши сегодняшние заявки – исторический шаг. Союзники теперь предусмотрят следующие шаги. Интересы безопасности всех союзников должны приниматься в расчет. Мы нацелены рассмотреть все вопросы и достичь быстрых решений", - сказал генсек.Он подтвердил позицию НАТО о том, что "каждая нация имеет право на определение собственного пути". "Ваши две страны сделали свой выбор после прохождения демократических процессов. Я тепло приветствую запросы Финляндии и Швеции. Вы являетесь нашими самыми близкими партнерами, и ваше членство в альянсе укрепит нашу общую безопасность", - заключил генсек.
https://ria.ru/20220518/nato-1789159124.html
швеция
финляндия
брюссель
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/11/1764292016_97:0:2828:2048_1920x0_80_0_0_681dff0fc395075a815b209147d3493b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, швеция, финляндия, нато, брюссель
09:21 18.05.2022 (обновлено: 09:26 18.05.2022)
 
В НАТО рассчитывают на быстрое вступление Швеции и Финляндии в альянс

Генсек НАТО Столтенберг рассчитывает на "быстрые шаги" по членству Швеции и Финляндии

© AP Photo / Vadim Ghirdaфлаг НАТО
флаг НАТО - РИА Новости, 1920, 18.05.2022
© AP Photo / Vadim Ghirda
флаг НАТО. Архивное фото
Читать ria.ru в
БРЮССЕЛЬ, 18 мая – РИА Новости. Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс рассчитывает на "быстрые шаги" по оформлению членства Швеции и Финляндии.
В среду послы этих стран в торжественной обстановке передали Столтенбергу в штаб-квартире НАТО в Брюсселе свои заявки на членство.
"Ваши сегодняшние заявки – исторический шаг. Союзники теперь предусмотрят следующие шаги. Интересы безопасности всех союзников должны приниматься в расчет. Мы нацелены рассмотреть все вопросы и достичь быстрых решений", - сказал генсек.
Он подтвердил позицию НАТО о том, что "каждая нация имеет право на определение собственного пути". "Ваши две страны сделали свой выбор после прохождения демократических процессов. Я тепло приветствую запросы Финляндии и Швеции. Вы являетесь нашими самыми близкими партнерами, и ваше членство в альянсе укрепит нашу общую безопасность", - заключил генсек.
Флаги Финляндии, НАТО и Швеции - РИА Новости, 1920, 18.05.2022
09:13
Швеция и Финляндия передали заявки на вступление в НАТО
 
В миреШвецияФинляндияНАТОБрюссель
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала