https://ria.ru/20220518/nato-1789160081.html
В НАТО рассчитывают на быстрое вступление Швеции и Финляндии в альянс
В НАТО рассчитывают на быстрое вступление Швеции и Финляндии в альянс - РИА Новости, 18.05.2022
В НАТО рассчитывают на быстрое вступление Швеции и Финляндии в альянс
Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс рассчитывает на "быстрые шаги" по оформлению членства Швеции и Финляндии. РИА Новости, 18.05.2022
2022-05-18T09:21
2022-05-18T09:21
2022-05-18T09:26
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БРЮССЕЛЬ, 18 мая – РИА Новости. Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс рассчитывает на "быстрые шаги" по оформлению членства Швеции и Финляндии.В среду послы этих стран в торжественной обстановке передали Столтенбергу в штаб-квартире НАТО в Брюсселе свои заявки на членство."Ваши сегодняшние заявки – исторический шаг. Союзники теперь предусмотрят следующие шаги. Интересы безопасности всех союзников должны приниматься в расчет. Мы нацелены рассмотреть все вопросы и достичь быстрых решений", - сказал генсек.Он подтвердил позицию НАТО о том, что "каждая нация имеет право на определение собственного пути". "Ваши две страны сделали свой выбор после прохождения демократических процессов. Я тепло приветствую запросы Финляндии и Швеции. Вы являетесь нашими самыми близкими партнерами, и ваше членство в альянсе укрепит нашу общую безопасность", - заключил генсек.
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в мире, швеция, финляндия, нато, брюссель
09:21 18.05.2022 (обновлено: 09:26 18.05.2022)
В НАТО рассчитывают на быстрое вступление Швеции и Финляндии в альянс
Генсек НАТО Столтенберг рассчитывает на "быстрые шаги" по членству Швеции и Финляндии