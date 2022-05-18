https://ria.ru/20220518/nato-1789159124.html

Швеция и Финляндия передали заявки на вступление в НАТО

Швеция и Финляндия передали заявки на вступление в НАТО - РИА Новости, 18.05.2022

Швеция и Финляндия передали заявки на вступление в НАТО

Послы Швеции и Финляндии передали генеральному секретарю НАТО Йенсу Столтенбергу заявки на присоединение к альянсу. РИА Новости, 18.05.2022

2022-05-18T09:13

2022-05-18T09:13

2022-05-18T11:40

в мире

швеция

нато

финляндия

магдалена андерссон

дмитрий песков (спецпредставитель президента)

владимир путин

россия

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БРЮССЕЛЬ, 18 мая — РИА Новости. Послы Швеции и Финляндии передали генеральному секретарю НАТО Йенсу Столтенбергу заявки на присоединение к альянсу.Церемония проходила в штаб-квартире организации в Брюсселе.В минувшее воскресенье правящая Социал-демократическая партия Швеции заявила о решении подать заявку на присоединение к военному блоку, отметив, что страна, в случае одобрения ее кандидатуры, выступит против размещения ядерного оружия и военных баз на своей территории. Финляндия в этот же день также официально решила вступить в Североатлантический альянс.В России не раз говорили о том, что НАТО нацелена на конфронтацию. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, дальнейшее расширение организации не принесет большей безопасности Европе. При этом он отмечал, что не считает вступление Швеции и Финляндии в альянс экзистенциальной угрозой для России.Владимир Путин в беседе с финским коллегой Саули Ниинисте указал, что отказ от традиционной политики военного нейтралитета был бы ошибочным, так как никаких угроз безопасности Финляндии не существует. По его мнению, изменение внешнеполитического курса страны может негативно повлиять на российско-финляндские отношения, которые в течение многих лет выстраивались в духе добрососедства и партнерского сотрудничества.

https://ria.ru/20220518/nato-1789144259.html

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в мире, швеция, нато, финляндия, магдалена андерссон, дмитрий песков (спецпредставитель президента), владимир путин, россия