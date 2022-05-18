02:31 18.05.2022 (обновлено: 03:00 18.05.2022)
WP: страны Балтии просят НАТО развернуть больше сил на их территории
WP: страны Балтии просят НАТО развернуть больше сил на их территории из-за "угрозы" России
Военнослужащие поднимают флаг НАТО. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 18 мая – РИА Новости. Страны Прибалтики (Латвия, Литва, Эстония) и Польша просят НАТО развернуть больше сил на их территории из-за якобы предполагаемой угрозы со стороны РФ, однако ряд других членов объединения противятся этому шагу, пишет во вторник газета Washington Post со ссылкой на внутренние документы альянса.
Согласно этим данным, в рядах европейских союзников растут разногласия относительно того, каким образом будет выстраиваться военное присутствие НАТО в Восточной Европе в свете проводимой Россией специальной военной операции на Украине.
"Страны Прибалтики и Польша требуют значительного расширения военного присутствия на своей территории и новых возможностей, таких как средства противовоздушной обороны, которые помогли бы значительно затруднить потенциальное вторжение России", - пишет газета.
Как отмечается в публикации, на фоне этих просьб ряд других стран-членов НАТО, таких как Франция и Италия, выражают скептицизм по поводу возможностей РФ в обозримой перспективе представлять реальную угрозу для союзников. Это, однако, не убеждает восточноевропейские государства пересмотреть свою позицию на будущее размещение сил альянса.
В документах также содержится предложение развернуть в случае угрозы этим странам воинские контингенты численностью по 20 тысяч человек. Между тем, прочие государства опасаются, что переброска столь значительных сил в Восточную Европу окажется чересчур затратной и ослабит их военный потенциал в других частях света.
В России неоднократно отмечали, что НАТО нацелена на конфронтацию. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркивал, что дальнейшее расширение альянса не принесет большей безопасности Европе, альянс имеет агрессивный характер. При этом он отмечал, что не считает вступление Швеции и Финляндии в НАТО экзистенциальной угрозой для России.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.