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Зеленоградец спас прохожую от насильника с шестью пальцами - РИА Новости, 18.05.2022
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Зеленоградец спас прохожую от насильника с шестью пальцами
Зеленоградец спас прохожую от насильника с шестью пальцами - РИА Новости, 18.05.2022
Зеленоградец спас прохожую от насильника с шестью пальцами
Случайный прохожий спас женщину от изнасилования в Зеленограде, а опознать преступника потерпевшая смогла из-за его особенности - по шести пальцам на каждой... РИА Новости, 18.05.2022
2022-05-18T15:37
2022-05-18T15:37
происшествия
москва
зеленоградский административный округ
зеленоград
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Случайный прохожий спас женщину от изнасилования в Зеленограде, а опознать преступника потерпевшая смогла из-за его особенности - по шести пальцам на каждой руке, сообщает ГСУСК по Москве в среду.По данным следствия, вечером 16 мая 19-летний юноша возле жилых домов в Зеленоградском административном округе Москвы напал на проходившую мимо женщину и попытался ее изнасиловать. Однако на помощь ей подоспел случайный прохожий, в результате преступник попытался скрыться, но вскоре его задержали полицейские."️В ходе следственных действий потерпевшая смогла опознать фигуранта по отличительному признаку – у нападавшего обе кисти рук состоят из шести пальцев. С фигурантом проводятся следственные действия, в ближайшее время ему будет предъявлено обвинение и избрана мера пресечения", - говорится в релизе в Telegram-канале ведомства. Уголовное дело возбуждено по статье о покушении на изнасилование.
москва
зеленоградский административный округ
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происшествия, москва, зеленоградский административный округ, зеленоград, следственный комитет россии (ск рф)
15:37 18.05.2022
 
Зеленоградец спас прохожую от насильника с шестью пальцами

В Зеленограде прохожий спас женщину от насильника, у которого было по шесть пальцев рук

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 18.05.2022
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Случайный прохожий спас женщину от изнасилования в Зеленограде, а опознать преступника потерпевшая смогла из-за его особенности - по шести пальцам на каждой руке, сообщает ГСУСК по Москве в среду.
По данным следствия, вечером 16 мая 19-летний юноша возле жилых домов в Зеленоградском административном округе Москвы напал на проходившую мимо женщину и попытался ее изнасиловать. Однако на помощь ей подоспел случайный прохожий, в результате преступник попытался скрыться, но вскоре его задержали полицейские.
"️В ходе следственных действий потерпевшая смогла опознать фигуранта по отличительному признаку – у нападавшего обе кисти рук состоят из шести пальцев. С фигурантом проводятся следственные действия, в ближайшее время ему будет предъявлено обвинение и избрана мера пресечения", - говорится в релизе в Telegram-канале ведомства. Уголовное дело возбуждено по статье о покушении на изнасилование.
 
ПроисшествияМоскваЗеленоградский административный округЗеленоградСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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