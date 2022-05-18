https://ria.ru/20220518/nasilnik-1789255585.html

Зеленоградец спас прохожую от насильника с шестью пальцами

Зеленоградец спас прохожую от насильника с шестью пальцами - РИА Новости, 18.05.2022

Зеленоградец спас прохожую от насильника с шестью пальцами

Случайный прохожий спас женщину от изнасилования в Зеленограде, а опознать преступника потерпевшая смогла из-за его особенности - по шести пальцам на каждой... РИА Новости, 18.05.2022

2022-05-18T15:37

2022-05-18T15:37

2022-05-18T15:37

происшествия

москва

зеленоградский административный округ

зеленоград

следственный комитет россии (ск рф)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/07/08/1574069021_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_c6a7304b365dd3887c4477bce955c637.jpg

МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Случайный прохожий спас женщину от изнасилования в Зеленограде, а опознать преступника потерпевшая смогла из-за его особенности - по шести пальцам на каждой руке, сообщает ГСУСК по Москве в среду.По данным следствия, вечером 16 мая 19-летний юноша возле жилых домов в Зеленоградском административном округе Москвы напал на проходившую мимо женщину и попытался ее изнасиловать. Однако на помощь ей подоспел случайный прохожий, в результате преступник попытался скрыться, но вскоре его задержали полицейские."️В ходе следственных действий потерпевшая смогла опознать фигуранта по отличительному признаку – у нападавшего обе кисти рук состоят из шести пальцев. С фигурантом проводятся следственные действия, в ближайшее время ему будет предъявлено обвинение и избрана мера пресечения", - говорится в релизе в Telegram-канале ведомства. Уголовное дело возбуждено по статье о покушении на изнасилование.

москва

зеленоградский административный округ

зеленоград

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

происшествия, москва, зеленоградский административный округ, зеленоград, следственный комитет россии (ск рф)