https://ria.ru/20220518/mvd-1789255472.html

МВД опровергло информацию об утечке персональных данных граждан

МВД опровергло информацию об утечке персональных данных граждан - РИА Новости, 18.05.2022

МВД опровергло информацию об утечке персональных данных граждан

МВД РФ опровергло информацию СМИ о попавших в открытый доступ персональных данных граждан, соответствующее сообщение опубликовано в Telegram-канале МВД Медиа. РИА Новости, 18.05.2022

2022-05-18T15:37

2022-05-18T15:37

2022-05-18T15:41

происшествия

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

технологии

россия

гибдд мвд рф

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МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. МВД РФ опровергло информацию СМИ о попавших в открытый доступ персональных данных граждан, соответствующее сообщение опубликовано в Telegram-канале МВД Медиа.Отмечается, что в некоторых СМИ появились публикации о якобы попавших в открытый доступ персональных данных граждан из информационных ресурсов МВД России, в частности, Федеральной информационной системы ГИБДД."МВД России сообщает, что тестирование ведомственных информационных ресурсов на предмет их возможных уязвимостей проводится специалистами технических служб на постоянной основе. В данном случае опубликованная информация по результатам проведенной проверки не находит своего подтверждения. В настоящее время информационные системы МВД России функционируют в штатном режиме", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20220506/dannye-1787026396.html

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2022

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, министерство внутренних дел рф (мвд россии), технологии, россия, гибдд мвд рф