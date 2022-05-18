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МВД опровергло информацию об утечке персональных данных граждан - РИА Новости, 18.05.2022
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МВД опровергло информацию об утечке персональных данных граждан
МВД опровергло информацию об утечке персональных данных граждан - РИА Новости, 18.05.2022
МВД опровергло информацию об утечке персональных данных граждан
МВД РФ опровергло информацию СМИ о попавших в открытый доступ персональных данных граждан, соответствующее сообщение опубликовано в Telegram-канале МВД Медиа. РИА Новости, 18.05.2022
2022-05-18T15:37
2022-05-18T15:41
происшествия
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
технологии
россия
гибдд мвд рф
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МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. МВД РФ опровергло информацию СМИ о попавших в открытый доступ персональных данных граждан, соответствующее сообщение опубликовано в Telegram-канале МВД Медиа.Отмечается, что в некоторых СМИ появились публикации о якобы попавших в открытый доступ персональных данных граждан из информационных ресурсов МВД России, в частности, Федеральной информационной системы ГИБДД."МВД России сообщает, что тестирование ведомственных информационных ресурсов на предмет их возможных уязвимостей проводится специалистами технических служб на постоянной основе. В данном случае опубликованная информация по результатам проведенной проверки не находит своего подтверждения. В настоящее время информационные системы МВД России функционируют в штатном режиме", - говорится в сообщении.
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происшествия, министерство внутренних дел рф (мвд россии), технологии, россия, гибдд мвд рф
15:37 18.05.2022 (обновлено: 15:41 18.05.2022)
 
МВД опровергло информацию об утечке персональных данных граждан

МВД опровергло информацию СМИ о попавших в открытый доступ персональных данных граждан

© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкФорма сотрудника полиции
Форма сотрудника полиции - РИА Новости, 1920, 18.05.2022
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. МВД РФ опровергло информацию СМИ о попавших в открытый доступ персональных данных граждан, соответствующее сообщение опубликовано в Telegram-канале МВД Медиа.
Отмечается, что в некоторых СМИ появились публикации о якобы попавших в открытый доступ персональных данных граждан из информационных ресурсов МВД России, в частности, Федеральной информационной системы ГИБДД.
"МВД России сообщает, что тестирование ведомственных информационных ресурсов на предмет их возможных уязвимостей проводится специалистами технических служб на постоянной основе. В данном случае опубликованная информация по результатам проведенной проверки не находит своего подтверждения. В настоящее время информационные системы МВД России функционируют в штатном режиме", - говорится в сообщении.
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ПроисшествияМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)ТехнологииРоссияГИБДД МВД РФ
 
 
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