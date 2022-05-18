https://ria.ru/20220518/mvd-1789255472.html
МВД опровергло информацию об утечке персональных данных граждан
МВД опровергло информацию об утечке персональных данных граждан - РИА Новости, 18.05.2022
МВД опровергло информацию об утечке персональных данных граждан
МВД РФ опровергло информацию СМИ о попавших в открытый доступ персональных данных граждан, соответствующее сообщение опубликовано в Telegram-канале МВД Медиа. РИА Новости, 18.05.2022
2022-05-18T15:37
2022-05-18T15:37
2022-05-18T15:41
происшествия
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
технологии
россия
гибдд мвд рф
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/02/1757366945_59:743:2379:2048_1920x0_80_0_0_53052dc417b86340e3cf315d97f23a6b.jpg
МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. МВД РФ опровергло информацию СМИ о попавших в открытый доступ персональных данных граждан, соответствующее сообщение опубликовано в Telegram-канале МВД Медиа.Отмечается, что в некоторых СМИ появились публикации о якобы попавших в открытый доступ персональных данных граждан из информационных ресурсов МВД России, в частности, Федеральной информационной системы ГИБДД."МВД России сообщает, что тестирование ведомственных информационных ресурсов на предмет их возможных уязвимостей проводится специалистами технических служб на постоянной основе. В данном случае опубликованная информация по результатам проведенной проверки не находит своего подтверждения. В настоящее время информационные системы МВД России функционируют в штатном режиме", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20220506/dannye-1787026396.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/02/1757366945_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_05accb95a2c38929d65dd60432825f44.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, министерство внутренних дел рф (мвд россии), технологии, россия, гибдд мвд рф
15:37 18.05.2022 (обновлено: 15:41 18.05.2022)
МВД опровергло информацию об утечке персональных данных граждан
МВД опровергло информацию СМИ о попавших в открытый доступ персональных данных граждан