https://ria.ru/20220518/muzei-1789187718.html
К Международному дню музеев подготовили новые выставки и спецпрограммы
К Международному дню музеев подготовили новые выставки и спецпрограммы - РИА Новости, 18.05.2022
К Международному дню музеев подготовили новые выставки и спецпрограммы
Учреждения культуры по всей России подготовились к празднованию Международного дня музеев 18 мая, сообщает пресс-служба Минкультуры РФ. В ряде институций... РИА Новости, 18.05.2022
2022-05-18T12:06
2022-05-18T12:06
2022-05-18T12:06
культура
новости культуры
государственный эрмитаж
русский музей
владимиро-суздальский музей-заповедник
санкт-петербург
херсонес
мхат имени м. горького
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МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. Учреждения культуры по всей России подготовились к празднованию Международного дня музеев 18 мая, сообщает пресс-служба Минкультуры РФ. В ряде институций открываются новые выставки и разработаны спецпрограммы.В Палатах Владимиро-Суздальского музея-заповедника гости смогут посетить обновленную картинную галерею с экспозицией "Искусство провинции". В четырех залах собраны более 120 произведений, поступивших в учреждение в 1920-е годы из национализированных дворянских усадеб.Государственный музей Льва Толстого представляет выставку "Толстой и прогресс". В ее основе — идея о том, что технический прогресс и развитие фотографии, аудио- и видеозаписи на протяжении жизни писатели позволили "приблизить" его к нам, сделать облик классика более понятным и осязаемым. На выставке воспроизведен уголок-фотоателье середины XIX века, где посетители смогут сделать свои снимки в антураже.Новая временная экспозиция "Музей в Херсонесе: взгляд в прошлое, билет в будущее" посвящена 130-летию этой институции, 175-летию со дня рождения ее основателя, а также 195-летию с начала раскопок в древнем городе. Посетители смогут проследить всю историю музея: от небольшого "Склада местных древностей" до крупного федерального учреждения культуры. Государственный Эрмитаж в Санкт-Петербурге проведет торжественное собрание, в ходе которого пройдет награждение ветеранов музейного дела. Также 18 мая посещение Главного музейного комплекса, Главного Штаба и Музея Императорского фарфорового завода для всех категорий индивидуальных посетителей будет бесплатным.Русский музей в Санкт-Петербурге подготовил бесплатные экскурсии — это подарочное дополнение к билету, купленному на 18 мая на сеанс в 12.00 в один из филиалов комплекса.Фотовыставка и интерактивный проект "Иван Васильевич. Путешествие во времени" открывается музее-заповеднике "Ростовский кремль". Он посвящен полувековому юбилею съемок фильма "Иван Васильевич меняет профессию" Леонида Гайдая.Кроме того, 18 мая МХАТ открывает двери всех площадок Музея-квартиры Владимира Немировича-Данченко для посетителей — вход бесплатный.
https://ria.ru/20220518/muzei-1789181170.html
https://ria.ru/20220518/muzei-1789105255.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости культуры, государственный эрмитаж, русский музей, владимиро-суздальский музей-заповедник, санкт-петербург, херсонес, мхат имени м. горького, лев толстой (писатель), леонид гайдай, владимир немирович-данченко, международный день музеев, эрмитаж (музей), херсонес таврический (заповедник), музеи, выставки
К Международному дню музеев подготовили новые выставки и спецпрограммы
Учреждения культуры подготовили новые выставки и спецпрограммы к Международному дню музеев
МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. Учреждения культуры по всей России подготовились к празднованию Международного дня музеев 18 мая, сообщает пресс-служба Минкультуры РФ. В ряде институций открываются новые выставки и разработаны спецпрограммы.
В Палатах Владимиро-Суздальского музея-заповедника гости смогут посетить обновленную картинную галерею с экспозицией "Искусство провинции". В четырех залах собраны более 120 произведений, поступивших в учреждение в 1920-е годы из национализированных дворянских усадеб.
Государственный музей Льва Толстого представляет выставку "Толстой и прогресс". В ее основе — идея о том, что технический прогресс и развитие фотографии, аудио- и видеозаписи на протяжении жизни писатели позволили "приблизить" его к нам, сделать облик классика более понятным и осязаемым. На выставке воспроизведен уголок-фотоателье середины XIX века, где посетители смогут сделать свои снимки в антураже.
Новая временная экспозиция "Музей в Херсонесе: взгляд в прошлое, билет в будущее" посвящена 130-летию этой институции, 175-летию со дня рождения ее основателя, а также 195-летию с начала раскопок в древнем городе. Посетители смогут проследить всю историю музея: от небольшого "Склада местных древностей" до крупного федерального учреждения культуры.
Государственный Эрмитаж в Санкт-Петербурге проведет торжественное собрание, в ходе которого пройдет награждение ветеранов музейного дела. Также 18 мая посещение Главного музейного комплекса, Главного Штаба и Музея Императорского фарфорового завода для всех категорий индивидуальных посетителей будет бесплатным.
Русский музей в Санкт-Петербурге подготовил бесплатные экскурсии — это подарочное дополнение к билету, купленному на 18 мая на сеанс в 12.00 в один из филиалов комплекса.
Фотовыставка и интерактивный проект "Иван Васильевич. Путешествие во времени" открывается музее-заповеднике "Ростовский кремль". Он посвящен полувековому юбилею съемок фильма "Иван Васильевич меняет профессию" Леонида Гайдая.
"Часть снимков для выставки представлены ростовским художником и фотографом Валерием Абрамовым, часть — из коллекции киноконцерна "Мосфильм", — рассказали в пресс-службе.
Кроме того, 18 мая МХАТ открывает двери всех площадок Музея-квартиры Владимира Немировича-Данченко для посетителей — вход бесплатный.