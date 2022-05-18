https://ria.ru/20220518/muzei-1789187718.html

К Международному дню музеев подготовили новые выставки и спецпрограммы

К Международному дню музеев подготовили новые выставки и спецпрограммы - РИА Новости, 18.05.2022

К Международному дню музеев подготовили новые выставки и спецпрограммы

Учреждения культуры по всей России подготовились к празднованию Международного дня музеев 18 мая, сообщает пресс-служба Минкультуры РФ. В ряде институций... РИА Новости, 18.05.2022

2022-05-18T12:06

2022-05-18T12:06

2022-05-18T12:06

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государственный эрмитаж

русский музей

владимиро-суздальский музей-заповедник

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херсонес

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МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. Учреждения культуры по всей России подготовились к празднованию Международного дня музеев 18 мая, сообщает пресс-служба Минкультуры РФ. В ряде институций открываются новые выставки и разработаны спецпрограммы.В Палатах Владимиро-Суздальского музея-заповедника гости смогут посетить обновленную картинную галерею с экспозицией "Искусство провинции". В четырех залах собраны более 120 произведений, поступивших в учреждение в 1920-е годы из национализированных дворянских усадеб.Государственный музей Льва Толстого представляет выставку "Толстой и прогресс". В ее основе — идея о том, что технический прогресс и развитие фотографии, аудио- и видеозаписи на протяжении жизни писатели позволили "приблизить" его к нам, сделать облик классика более понятным и осязаемым. На выставке воспроизведен уголок-фотоателье середины XIX века, где посетители смогут сделать свои снимки в антураже.Новая временная экспозиция "Музей в Херсонесе: взгляд в прошлое, билет в будущее" посвящена 130-летию этой институции, 175-летию со дня рождения ее основателя, а также 195-летию с начала раскопок в древнем городе. Посетители смогут проследить всю историю музея: от небольшого "Склада местных древностей" до крупного федерального учреждения культуры. Государственный Эрмитаж в Санкт-Петербурге проведет торжественное собрание, в ходе которого пройдет награждение ветеранов музейного дела. Также 18 мая посещение Главного музейного комплекса, Главного Штаба и Музея Императорского фарфорового завода для всех категорий индивидуальных посетителей будет бесплатным.Русский музей в Санкт-Петербурге подготовил бесплатные экскурсии — это подарочное дополнение к билету, купленному на 18 мая на сеанс в 12.00 в один из филиалов комплекса.Фотовыставка и интерактивный проект "Иван Васильевич. Путешествие во времени" открывается музее-заповеднике "Ростовский кремль". Он посвящен полувековому юбилею съемок фильма "Иван Васильевич меняет профессию" Леонида Гайдая.Кроме того, 18 мая МХАТ открывает двери всех площадок Музея-квартиры Владимира Немировича-Данченко для посетителей — вход бесплатный.

https://ria.ru/20220518/muzei-1789181170.html

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Елена Громова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

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