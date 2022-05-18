https://ria.ru/20220518/moskva-1789152841.html
Москвичам рассказали о погоде в среду
Москвичам рассказали о погоде в среду - РИА Новости, 18.05.2022
Москвичам рассказали о погоде в среду
Облачная погода с прояснениями, преимущественно без осадков ожидается в Москве в среду, воздух прогреется до плюс 15 градусов, сообщила РИА Новости ведущий... РИА Новости, 18.05.2022
2022-05-18T08:09
2022-05-18T08:09
2022-05-18T08:09
москва
московская область (подмосковье)
общество
погода
центр "фобос"
елена волосюк
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МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Облачная погода с прояснениями, преимущественно без осадков ожидается в Москве в среду, воздух прогреется до плюс 15 градусов, сообщила РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Елена Волосюк."Сегодня столичный регион будет находиться на периферии скандинавского антициклона. При облачной погоде с прояснениями в Москве обойдется преимущественно без осадков. В течение дня в нашем городе потеплеет до плюс 13-15, в Подмосковье мы обещаем плюс 11-16 градусов", - сообщила Волосюк.Синоптик также отметила, что ветер будет северо-западным со скоростью 4-9 метров в секунду с отдельными порывами до 12-13 метров в секунду. Атмосферное давление будет расти и к вечеру приблизится к норме - 747 миллиметров ртутного столба.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, московская область (подмосковье), общество, погода, центр "фобос", елена волосюк
Москвичам рассказали о погоде в среду
Синоптик: в Москве в среду ожидается облачность с прояснениями и до плюс 15 градусов