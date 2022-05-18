https://ria.ru/20220518/moskva-1789152841.html

Москвичам рассказали о погоде в среду

Москвичам рассказали о погоде в среду - РИА Новости, 18.05.2022

Москвичам рассказали о погоде в среду

Облачная погода с прояснениями, преимущественно без осадков ожидается в Москве в среду, воздух прогреется до плюс 15 градусов, сообщила РИА Новости ведущий... РИА Новости, 18.05.2022

2022-05-18T08:09

2022-05-18T08:09

2022-05-18T08:09

москва

московская область (подмосковье)

общество

погода

центр "фобос"

елена волосюк

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/05/1776714498_0:71:3114:1823_1920x0_80_0_0_35ad640f3ad0b4036dcbb3a4f94cd6db.jpg

МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Облачная погода с прояснениями, преимущественно без осадков ожидается в Москве в среду, воздух прогреется до плюс 15 градусов, сообщила РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Елена Волосюк."Сегодня столичный регион будет находиться на периферии скандинавского антициклона. При облачной погоде с прояснениями в Москве обойдется преимущественно без осадков. В течение дня в нашем городе потеплеет до плюс 13-15, в Подмосковье мы обещаем плюс 11-16 градусов", - сообщила Волосюк.Синоптик также отметила, что ветер будет северо-западным со скоростью 4-9 метров в секунду с отдельными порывами до 12-13 метров в секунду. Атмосферное давление будет расти и к вечеру приблизится к норме - 747 миллиметров ртутного столба.

https://ria.ru/20220517/dozhdi-1788937164.html

москва

московская область (подмосковье)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

москва, московская область (подмосковье), общество, погода, центр "фобос", елена волосюк