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Додон заявил, что массовые протесты в Молдавии неизбежны - РИА Новости, 18.05.2022
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Додон заявил, что массовые протесты в Молдавии неизбежны
Додон заявил, что массовые протесты в Молдавии неизбежны - РИА Новости, 18.05.2022
Додон заявил, что массовые протесты в Молдавии неизбежны
Массовые протесты в Молдавии неизбежны, поскольку республику ждут сложные времена, пик недовольства народа будет достигнут осенью, а пока все противники... РИА Новости, 18.05.2022
2022-05-18T21:50
2022-05-18T21:50
в мире
майя санду
молдавия
игорь додон
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КИШИНЕВ, 18 мая — РИА Новости. Массовые протесты в Молдавии неизбежны, поскольку республику ждут сложные времена, пик недовольства народа будет достигнут осенью, а пока все противники действующей власти должны объединиться, считает экс-президент республики Игорь Додон.Он пояснил, что люди сами на протест не выйдут, народ нужно организовать, найти лидера."Для протестов должна быть четкая, системная работа, если и проводить протесты, то всем вместе, нельзя, чтобы это делал один лидер, одна партия. Проблема Молдавии — в этой власти, ее нельзя оставить на три года до следующих выборов, иначе от страны ничего не останется, Майя Санду захватывает государство, чтобы все разрушить, потому что Запад не заинтересован в том, чтобы здесь было сильное государство", - добавил Додон.Ранее Блок коммунистов и социалистов Молдавии заявил о проведении с 18 мая серии массовых протестов в стране. Блок призвал остальные партии и организации присоединиться к Оппозиционной платформе, о готовности поддержать инициативу сообщила партия "Шор".
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в мире, майя санду, молдавия, игорь додон
21:50 18.05.2022
 
Додон заявил, что массовые протесты в Молдавии неизбежны

Экс-президент Молдавии Додон заявил, что массовые протесты в стране неизбежны

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкИгорь Додон
Игорь Додон - РИА Новости, 1920, 18.05.2022
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Игорь Додон. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 18 мая — РИА Новости. Массовые протесты в Молдавии неизбежны, поскольку республику ждут сложные времена, пик недовольства народа будет достигнут осенью, а пока все противники действующей власти должны объединиться, считает экс-президент республики Игорь Додон.

"Нас ждет сложная пора, сложный период, точка кипения будет осенью — тогда народ просто взорвется, но это не означает, что сейчас не надо протестовать. Сейчас нужно объединиться всем, кто против власти - социалисты, коммунисты, мэр Ион Чебан, экс-премьер Ион Кику — все должны объединиться, в том числе и правые", - заявил Додон в эфире телеканала NTV Moldova.

Он пояснил, что люди сами на протест не выйдут, народ нужно организовать, найти лидера.
"Для протестов должна быть четкая, системная работа, если и проводить протесты, то всем вместе, нельзя, чтобы это делал один лидер, одна партия. Проблема Молдавии — в этой власти, ее нельзя оставить на три года до следующих выборов, иначе от страны ничего не останется, Майя Санду захватывает государство, чтобы все разрушить, потому что Запад не заинтересован в том, чтобы здесь было сильное государство", - добавил Додон.
Ранее Блок коммунистов и социалистов Молдавии заявил о проведении с 18 мая серии массовых протестов в стране. Блок призвал остальные партии и организации присоединиться к Оппозиционной платформе, о готовности поддержать инициативу сообщила партия "Шор".
Бывший президент Молдавии Игорь Додон отвечает на вопросы журналистов - РИА Новости, 1920, 18.05.2022
21:24
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В миреМайя СандуМолдавияИгорь Додон
 
 
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