https://ria.ru/20220518/moldaviya-1789350589.html

Додон заявил, что массовые протесты в Молдавии неизбежны

Додон заявил, что массовые протесты в Молдавии неизбежны - РИА Новости, 18.05.2022

Додон заявил, что массовые протесты в Молдавии неизбежны

Массовые протесты в Молдавии неизбежны, поскольку республику ждут сложные времена, пик недовольства народа будет достигнут осенью, а пока все противники... РИА Новости, 18.05.2022

2022-05-18T21:50

2022-05-18T21:50

2022-05-18T21:50

в мире

майя санду

молдавия

игорь додон

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КИШИНЕВ, 18 мая — РИА Новости. Массовые протесты в Молдавии неизбежны, поскольку республику ждут сложные времена, пик недовольства народа будет достигнут осенью, а пока все противники действующей власти должны объединиться, считает экс-президент республики Игорь Додон.Он пояснил, что люди сами на протест не выйдут, народ нужно организовать, найти лидера."Для протестов должна быть четкая, системная работа, если и проводить протесты, то всем вместе, нельзя, чтобы это делал один лидер, одна партия. Проблема Молдавии — в этой власти, ее нельзя оставить на три года до следующих выборов, иначе от страны ничего не останется, Майя Санду захватывает государство, чтобы все разрушить, потому что Запад не заинтересован в том, чтобы здесь было сильное государство", - добавил Додон.Ранее Блок коммунистов и социалистов Молдавии заявил о проведении с 18 мая серии массовых протестов в стране. Блок призвал остальные партии и организации присоединиться к Оппозиционной платформе, о готовности поддержать инициативу сообщила партия "Шор".

https://ria.ru/20220518/molaviya-1789346881.html

молдавия

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Ольга Филиппова

в мире, майя санду, молдавия, игорь додон