Додон заявил, что массовые протесты в Молдавии неизбежны
Экс-президент Молдавии Додон заявил, что массовые протесты в стране неизбежны
Игорь Додон. Архивное фото
КИШИНЕВ, 18 мая — РИА Новости. Массовые протесты в Молдавии неизбежны, поскольку республику ждут сложные времена, пик недовольства народа будет достигнут осенью, а пока все противники действующей власти должны объединиться, считает экс-президент республики Игорь Додон.
"Нас ждет сложная пора, сложный период, точка кипения будет осенью — тогда народ просто взорвется, но это не означает, что сейчас не надо протестовать. Сейчас нужно объединиться всем, кто против власти - социалисты, коммунисты, мэр Ион Чебан, экс-премьер Ион Кику — все должны объединиться, в том числе и правые", - заявил Додон в эфире телеканала NTV Moldova.
Он пояснил, что люди сами на протест не выйдут, народ нужно организовать, найти лидера.
"Для протестов должна быть четкая, системная работа, если и проводить протесты, то всем вместе, нельзя, чтобы это делал один лидер, одна партия. Проблема Молдавии — в этой власти, ее нельзя оставить на три года до следующих выборов, иначе от страны ничего не останется, Майя Санду захватывает государство, чтобы все разрушить, потому что Запад не заинтересован в том, чтобы здесь было сильное государство", - добавил Додон.
Ранее Блок коммунистов и социалистов Молдавии заявил о проведении с 18 мая серии массовых протестов в стране. Блок призвал остальные партии и организации присоединиться к Оппозиционной платформе, о готовности поддержать инициативу сообщила партия "Шор".