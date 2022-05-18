Нейтралитет противоречит национальным интересам Молдавии, заявили в МИД
Госсекретарь МИД Добында: нейтралитет противоречит национальным интересам Молдавии
Флаг Молдавии. Архивное фото
КИШИНЕВ, 18 - РИА Новости. Правительство Молдавии отказалось поддержать инициативу о постоянном нейтралитете республики, поскольку она противоречит национальным интересам и может изолировать страну на международном уровне, заявил госсекретарь министерства иностранных дел Вячеслав Добында.
Оппозиционный блок "Коммунисты и социалисты" в конце марта разработал законопроект о постоянном нейтралитете Молдавии, желая сделать его основой внешней политики республики. В среду в интервью миланской газете Corriere della Sera премьер-министр Наталья Гаврилица заявила, что Молдавия намерена сохранить статус нейтрального государства и рассматривает возможность распространения вооруженного конфликта на территорию республики как "отдаленную опасность".
"Анализ показал, что законопроект о постоянном нейтралитете может повлиять на принцип суверенитета и территориальной целостности и ограничить возможности по реформированию системы безопасности и национальной обороны. Создаются предпосылки для изоляции государства на международном уровне, противоречит национальным интересам. Считаем невозможным утвердить законопроект в его нынешней форме",- заявил Добында.
По его словам, право нейтралитета не предполагает дополнительных условий, которые ограничивали бы внешнюю политику страны. Кроме того, законопроект предусматривал запрет на участие молдавских военных в миротворческих миссиях ООН.
Оценка инициативы со стороны министерства иностранных дел была единогласно поддержана всеми членами правительства. При этом Добында не исключает, что в будущем подобный проект может быть утвержден, но необходимо провести масштабный анализ, учесть все возможные последствия и провести консультации с экспертами.
Согласно конституции Молдавии, республика обладает нейтральным статусом, однако с 1994 года страна сотрудничает с НАТО в рамках индивидуального плана партнерства.