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Нейтралитет противоречит национальным интересам Молдавии, заявили в МИД - РИА Новости, 18.05.2022
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Нейтралитет противоречит национальным интересам Молдавии, заявили в МИД
Нейтралитет противоречит национальным интересам Молдавии, заявили в МИД - РИА Новости, 18.05.2022
Нейтралитет противоречит национальным интересам Молдавии, заявили в МИД
Правительство Молдавии отказалось поддержать инициативу о постоянном нейтралитете республики, поскольку она противоречит национальным интересам и может... РИА Новости, 18.05.2022
2022-05-18T15:30
2022-05-18T15:30
в мире
наталья гаврилица
молдавия
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КИШИНЕВ, 18 - РИА Новости. Правительство Молдавии отказалось поддержать инициативу о постоянном нейтралитете республики, поскольку она противоречит национальным интересам и может изолировать страну на международном уровне, заявил госсекретарь министерства иностранных дел Вячеслав Добында.Оппозиционный блок "Коммунисты и социалисты" в конце марта разработал законопроект о постоянном нейтралитете Молдавии, желая сделать его основой внешней политики республики. В среду в интервью миланской газете Corriere della Sera премьер-министр Наталья Гаврилица заявила, что Молдавия намерена сохранить статус нейтрального государства и рассматривает возможность распространения вооруженного конфликта на территорию республики как "отдаленную опасность"."Анализ показал, что законопроект о постоянном нейтралитете может повлиять на принцип суверенитета и территориальной целостности и ограничить возможности по реформированию системы безопасности и национальной обороны. Создаются предпосылки для изоляции государства на международном уровне, противоречит национальным интересам. Считаем невозможным утвердить законопроект в его нынешней форме",- заявил Добында.По его словам, право нейтралитета не предполагает дополнительных условий, которые ограничивали бы внешнюю политику страны. Кроме того, законопроект предусматривал запрет на участие молдавских военных в миротворческих миссиях ООН.Оценка инициативы со стороны министерства иностранных дел была единогласно поддержана всеми членами правительства. При этом Добында не исключает, что в будущем подобный проект может быть утвержден, но необходимо провести масштабный анализ, учесть все возможные последствия и провести консультации с экспертами.Согласно конституции Молдавии, республика обладает нейтральным статусом, однако с 1994 года страна сотрудничает с НАТО в рамках индивидуального плана партнерства.
https://radiosputnik.ria.ru/20220518/moldaviya-1789252703.html
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в мире, наталья гаврилица, молдавия, оон, нато
15:30 18.05.2022
 
Нейтралитет противоречит национальным интересам Молдавии, заявили в МИД

Госсекретарь МИД Добында: нейтралитет противоречит национальным интересам Молдавии

© РИА Новости / И. ЗенинФлаг Молдавии
Флаг Молдавии - РИА Новости, 1920, 18.05.2022
© РИА Новости / И. Зенин
Флаг Молдавии. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 18 - РИА Новости. Правительство Молдавии отказалось поддержать инициативу о постоянном нейтралитете республики, поскольку она противоречит национальным интересам и может изолировать страну на международном уровне, заявил госсекретарь министерства иностранных дел Вячеслав Добында.
Оппозиционный блок "Коммунисты и социалисты" в конце марта разработал законопроект о постоянном нейтралитете Молдавии, желая сделать его основой внешней политики республики. В среду в интервью миланской газете Corriere della Sera премьер-министр Наталья Гаврилица заявила, что Молдавия намерена сохранить статус нейтрального государства и рассматривает возможность распространения вооруженного конфликта на территорию республики как "отдаленную опасность".
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"Анализ показал, что законопроект о постоянном нейтралитете может повлиять на принцип суверенитета и территориальной целостности и ограничить возможности по реформированию системы безопасности и национальной обороны. Создаются предпосылки для изоляции государства на международном уровне, противоречит национальным интересам. Считаем невозможным утвердить законопроект в его нынешней форме",- заявил Добында.
По его словам, право нейтралитета не предполагает дополнительных условий, которые ограничивали бы внешнюю политику страны. Кроме того, законопроект предусматривал запрет на участие молдавских военных в миротворческих миссиях ООН.
Оценка инициативы со стороны министерства иностранных дел была единогласно поддержана всеми членами правительства. При этом Добында не исключает, что в будущем подобный проект может быть утвержден, но необходимо провести масштабный анализ, учесть все возможные последствия и провести консультации с экспертами.
Согласно конституции Молдавии, республика обладает нейтральным статусом, однако с 1994 года страна сотрудничает с НАТО в рамках индивидуального плана партнерства.
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