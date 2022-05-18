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Молдавия намерена сохранить нейтральный статус, заявила премьер - РИА Новости, 18.05.2022
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Молдавия намерена сохранить нейтральный статус, заявила премьер
Молдавия намерена сохранить нейтральный статус, заявила премьер - РИА Новости, 18.05.2022
Молдавия намерена сохранить нейтральный статус, заявила премьер
Молдавия намерена сохранить статус нейтрального государства и рассматривает возможность распространения вооруженного конфликта на территорию республики как... РИА Новости, 18.05.2022
2022-05-18T10:20
2022-05-18T10:20
в мире
молдавия
россия
евросоюз
наталья гаврилица
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РИМ, 18 мая – РИА Новости. Молдавия намерена сохранить статус нейтрального государства и рассматривает возможность распространения вооруженного конфликта на территорию республики как "отдаленную опасность", заявила премьер-министр Наталья Гаврилица."Нейтралитет Молдовы закреплен в конституции и пользуется широкой поддержкой населения", - указала она в интервью, которое в среду опубликовала миланская газета Corriere della Sera.Комментируя заявку на вступление в ЕС, которую президент республики подписала 3 марта, Гаврилица отметила, что это было "символическим, но очень важным для нас шагом". "Мы понимаем, что это будет долгий путь, но мы серьезно работаем, например, над реформой правосудия. Наши граждане хотят жить в свободной, демократической и процветающей стране", - сказала она.Отвечая на вопрос о неучастии Молдавии в санкциях, введенных против России Западом, премьер указала, что руководство республики присоединилось "ко многим заявлениям, осуждающим войну против Украины" и предприняло в этом отношении "все возможные для нас действия соответственно нашим ресурсам". "Украинские друзья понимают", - заметила она в этой связи.Что касается возможности распространения конфликта на территорию республики, Гаврилица расценила это как "отдаленную опасность". Однако при этом она констатировала, что "заинтересованные стороны пытаются дестабилизировать нас и втянуть нас в нежелательную войну"."Мы внимательно следим за ситуацией и готовимся к различным сценариям. У нас нет эффективного контроля над Приднестровьем, которым уже 30 лет руководят сепаратисты, поддерживаемые Россией", - заявила премьер. По ее словам, руководство Молдавии намерено продолжать диалог с представителями Приднестровья и надеется на продолжение процесса интеграции и мирное решение."Мы мирная и нейтральная страна, которая верит в дипломатический диалог. Однако есть серьезная озабоченность относительно наших энергетических ресурсов", - подытожила Гаврилица.
https://ria.ru/20220517/pridnestrove-1789085521.html
https://ria.ru/20220517/moldaviya-1789069884.html
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в мире, молдавия, россия, евросоюз, наталья гаврилица
10:20 18.05.2022
 
Молдавия намерена сохранить нейтральный статус, заявила премьер

Премьер Гаврилица заявила, что Молдавия намерена сохранить статус нейтрального государства

© Facebook/Natalia GavrilițaПремьер Молдавии Наталья Гаврилица
Премьер Молдавии Наталья Гаврилица
© Facebook/Natalia Gavrilița
Премьер Молдавии Наталья Гаврилица. Архивное фото
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РИМ, 18 мая – РИА Новости. Молдавия намерена сохранить статус нейтрального государства и рассматривает возможность распространения вооруженного конфликта на территорию республики как "отдаленную опасность", заявила премьер-министр Наталья Гаврилица.
"Нейтралитет Молдовы закреплен в конституции и пользуется широкой поддержкой населения", - указала она в интервью, которое в среду опубликовала миланская газета Corriere della Sera.
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Комментируя заявку на вступление в ЕС, которую президент республики подписала 3 марта, Гаврилица отметила, что это было "символическим, но очень важным для нас шагом". "Мы понимаем, что это будет долгий путь, но мы серьезно работаем, например, над реформой правосудия. Наши граждане хотят жить в свободной, демократической и процветающей стране", - сказала она.
Отвечая на вопрос о неучастии Молдавии в санкциях, введенных против России Западом, премьер указала, что руководство республики присоединилось "ко многим заявлениям, осуждающим войну против Украины" и предприняло в этом отношении "все возможные для нас действия соответственно нашим ресурсам". "Украинские друзья понимают", - заметила она в этой связи.
Что касается возможности распространения конфликта на территорию республики, Гаврилица расценила это как "отдаленную опасность". Однако при этом она констатировала, что "заинтересованные стороны пытаются дестабилизировать нас и втянуть нас в нежелательную войну".
"Мы внимательно следим за ситуацией и готовимся к различным сценариям. У нас нет эффективного контроля над Приднестровьем, которым уже 30 лет руководят сепаратисты, поддерживаемые Россией", - заявила премьер. По ее словам, руководство Молдавии намерено продолжать диалог с представителями Приднестровья и надеется на продолжение процесса интеграции и мирное решение.
"Мы мирная и нейтральная страна, которая верит в дипломатический диалог. Однако есть серьезная озабоченность относительно наших энергетических ресурсов", - подытожила Гаврилица.
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