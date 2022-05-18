https://ria.ru/20220518/mks-1789254142.html

Роскосмос назвал время старта следующего корабля к МКС

Роскосмос назвал время старта следующего корабля к МКС - РИА Новости, 18.05.2022

Роскосмос назвал время старта следующего корабля к МКС

Ракета "Союз" с грузовым космическим кораблем "Прогресс МС-20" стартует к Международной космической станции с космодрома Байконур в 12.32 мск 3 июня, сообщает в РИА Новости, 18.05.2022

2022-05-18T15:32

2022-05-18T15:32

2022-05-18T15:32

космос - риа наука

международная космическая станция (мкс)

россия

роскосмос

космос

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/155664/30/1556643053_0:173:3025:1875_1920x0_80_0_0_ef818838c7195fa695bfeb9e8cfd970d.jpg

МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Ракета "Союз" с грузовым космическим кораблем "Прогресс МС-20" стартует к Международной космической станции с космодрома Байконур в 12.32 мск 3 июня, сообщает в среду "Роскосмос".Отмечается, что космический грузовик прошел контрольное взвешивание и балансировку. Уже принято решение о допуске грузового корабля к заправке баков его двигательной установки.Вывоз ракеты "Союз-2.1а" с кораблем на стартовый стол космодрома запланировано на 31 мая.

https://ria.ru/20220516/mks-1788911559.html

россия

космос

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

космос - риа наука, международная космическая станция (мкс), россия, роскосмос, космос