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Роскосмос назвал время старта следующего корабля к МКС
Роскосмос назвал время старта следующего корабля к МКС - РИА Новости, 18.05.2022
Роскосмос назвал время старта следующего корабля к МКС
Ракета "Союз" с грузовым космическим кораблем "Прогресс МС-20" стартует к Международной космической станции с космодрома Байконур в 12.32 мск 3 июня, сообщает в РИА Новости, 18.05.2022
2022-05-18T15:32
2022-05-18T15:32
2022-05-18T15:32
космос - риа наука
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МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Ракета "Союз" с грузовым космическим кораблем "Прогресс МС-20" стартует к Международной космической станции с космодрома Байконур в 12.32 мск 3 июня, сообщает в среду "Роскосмос".Отмечается, что космический грузовик прошел контрольное взвешивание и балансировку. Уже принято решение о допуске грузового корабля к заправке баков его двигательной установки.Вывоз ракеты "Союз-2.1а" с кораблем на стартовый стол космодрома запланировано на 31 мая.
https://ria.ru/20220516/mks-1788911559.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
космос - риа наука, международная космическая станция (мкс), россия, роскосмос, космос
Роскосмос назвал время старта следующего корабля к МКС
Ракета "Союз" с космическим грузовиком "Прогресс МС-20" стартует к МКС в 12:32 мск 3 июня