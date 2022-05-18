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Роскосмос назвал время старта следующего корабля к МКС - РИА Новости, 18.05.2022
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Роскосмос назвал время старта следующего корабля к МКС
Роскосмос назвал время старта следующего корабля к МКС - РИА Новости, 18.05.2022
Роскосмос назвал время старта следующего корабля к МКС
Ракета "Союз" с грузовым космическим кораблем "Прогресс МС-20" стартует к Международной космической станции с космодрома Байконур в 12.32 мск 3 июня, сообщает в РИА Новости, 18.05.2022
2022-05-18T15:32
2022-05-18T15:32
космос - риа наука
международная космическая станция (мкс)
россия
роскосмос
космос
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МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Ракета "Союз" с грузовым космическим кораблем "Прогресс МС-20" стартует к Международной космической станции с космодрома Байконур в 12.32 мск 3 июня, сообщает в среду "Роскосмос".Отмечается, что космический грузовик прошел контрольное взвешивание и балансировку. Уже принято решение о допуске грузового корабля к заправке баков его двигательной установки.Вывоз ракеты "Союз-2.1а" с кораблем на стартовый стол космодрома запланировано на 31 мая.
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космос - риа наука, международная космическая станция (мкс), россия, роскосмос, космос
15:32 18.05.2022
 
Роскосмос назвал время старта следующего корабля к МКС

Ракета "Союз" с космическим грузовиком "Прогресс МС-20" стартует к МКС в 12:32 мск 3 июня

© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкРакета-носитель на стартовой площадке космодрома "Байконур"
Ракета-носитель на стартовой площадке космодрома Байконур - РИА Новости, 1920, 18.05.2022
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Ракета-носитель на стартовой площадке космодрома "Байконур". Архивное фото
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МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Ракета "Союз" с грузовым космическим кораблем "Прогресс МС-20" стартует к Международной космической станции с космодрома Байконур в 12.32 мск 3 июня, сообщает в среду "Роскосмос".
"Старт ракеты-носителя "Союз-2.1а" с новым грузовым кораблём к Международной космической станции запланирован на 3 июня в 12:32 мск", - говорится в сообщении.
Отмечается, что космический грузовик прошел контрольное взвешивание и балансировку. Уже принято решение о допуске грузового корабля к заправке баков его двигательной установки.
Вывоз ракеты "Союз-2.1а" с кораблем на стартовый стол космодрома запланировано на 31 мая.
Международная космическая станция - РИА Новости, 1920, 16.05.2022
16 мая, 22:26Наука
"Роскосмос" отправит корабль к МКС по максимально короткой схеме
 
Космос - РИА НаукаМеждународная космическая станция (МКС)РоссияРоскосмосКосмос
 
 
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