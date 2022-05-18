https://ria.ru/20220518/minirovanie-1789192110.html

В Калужской области эвакуируют школы и больницы из-за угроз минирования

В Калужской области эвакуируют школы и больницы из-за угроз минирования - РИА Новости, 18.05.2022

В Калужской области эвакуируют школы и больницы из-за угроз минирования

Ряд анонимных сообщений о "минировании" поступил в школы, больницы и торговые центры Калужской области, идет эвакуация и обследование зданий, сообщило... РИА Новости, 18.05.2022

2022-05-18T11:51

2022-05-18T11:51

2022-05-18T12:13

россия

калужская область

происшествия

ложные сообщения о минировании зданий

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ЯРОСЛАВЛЬ, 18 мая – РИА Новости. Ряд анонимных сообщений о "минировании" поступил в школы, больницы и торговые центры Калужской области, идет эвакуация и обследование зданий, сообщило правительство региона."В регионе фиксируются анонимные сообщения о минировании учреждений образования, здравоохранения, торговли. Каждый сигнал отрабатывают оперативные службы. Все здания эвакуируются и тщательно проверяются, после чего возвращаются к штатному режиму работы. Правоохранительные органы ищут источник ложных сообщений", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20220516/minirovanie-1788839050.html

россия

калужская область

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Екатерина Зайцева

россия, калужская область, происшествия, ложные сообщения о минировании зданий