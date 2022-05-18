https://ria.ru/20220518/minirovanie-1789192110.html
В Калужской области эвакуируют школы и больницы из-за угроз минирования
В Калужской области эвакуируют школы и больницы из-за угроз минирования - РИА Новости, 18.05.2022
В Калужской области эвакуируют школы и больницы из-за угроз минирования
Ряд анонимных сообщений о "минировании" поступил в школы, больницы и торговые центры Калужской области, идет эвакуация и обследование зданий, сообщило... РИА Новости, 18.05.2022
2022-05-18T11:51
2022-05-18T11:51
2022-05-18T12:13
россия
калужская область
происшествия
ложные сообщения о минировании зданий
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ЯРОСЛАВЛЬ, 18 мая – РИА Новости. Ряд анонимных сообщений о "минировании" поступил в школы, больницы и торговые центры Калужской области, идет эвакуация и обследование зданий, сообщило правительство региона."В регионе фиксируются анонимные сообщения о минировании учреждений образования, здравоохранения, торговли. Каждый сигнал отрабатывают оперативные службы. Все здания эвакуируются и тщательно проверяются, после чего возвращаются к штатному режиму работы. Правоохранительные органы ищут источник ложных сообщений", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20220516/minirovanie-1788839050.html
россия
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, калужская область, происшествия, ложные сообщения о минировании зданий
11:51 18.05.2022 (обновлено: 12:13 18.05.2022)
В Калужской области эвакуируют школы и больницы из-за угроз минирования
В Калужской области эвакуируют школы, больницы и ТЦ из-за сообщений о "минировании"