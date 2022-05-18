https://ria.ru/20220518/minfin-1789285566.html
Минфин решает проблему выплат российских компаний по евробондам
Минфин решает проблему выплат российских компаний по евробондам - РИА Новости, 18.05.2022
Минфин решает проблему выплат российских компаний по евробондам
Минфин России совместно с участниками рынка работает над решением проблемы с выплатами по еврооблигациям российских компаний - есть несколько потенциальных... РИА Новости, 18.05.2022
2022-05-18T17:01
2022-05-18T17:01
2022-05-18T17:01
экономика
россия
euroclear
министерство финансов рф (минфин россии)
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МОСКВА, 18 мая – РИА Новости. Минфин России совместно с участниками рынка работает над решением проблемы с выплатами по еврооблигациям российских компаний - есть несколько потенциальных вариантов, которые смогут заработать, сообщил директор департамента финансовой политики министерства Иван Чебесков.Ряд компаний из России столкнулся с техническими трудностями при выплатах по своим еврооблигациям из-за введенных западных санкций - платежи зачастую не проводятся иностранными платежными агентами и замораживаются. "Не могу сказать или похвастаться, что есть идеальный какой-то вариант решения этого вопроса, но есть несколько потенциальных вариантов, которые, как мы считаем, смогут заработать", - подчеркнул он на конференции "Финансовые продукты для розничных инвесторов: оседлать кризис".По его словам, это довольно большая проблема как для управляющих компаний, так и для страховых, НПФ, в какой-то степени для физлиц тоже. "Огромные деньги застряли на счетах Euroclear, которые наши компании выплатили, а иностранная биржевая инфраструктура не пропускает назад нашим инвесторам", - отметил он."В связи с этим мы пытаемся найти различные механизмы, как этот вопрос урегулировать. Уже некая практика была наработана, как и теоретические подходы, так и практические. Мы как бы подталкиваем компании к тому чтобы они экспериментировали с разными подходами, подталкиваем в том числе решениями подкомиссии, которая создана правительством по выдаче разрешений по различным сделкам, которые запрещены указом президента", - сказал чиновникПо его словам, одним из решений подкомиссии, например, было то, что интересы российских инвесторов должны быть удовлетворены при выплате и обслуживании внешнего долга российскими компаниями. "По сути, таким образом мы подталкиваем компании, чтобы они думали не только про свою финансовую стабильность, что несомненно очень важно, но и также думали про инвесторов, которые не получают свои деньги", - сказал он.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, euroclear, министерство финансов рф (минфин россии)
Минфин решает проблему выплат российских компаний по евробондам
Чебесков: Минфин работает над решением проблемы выплат российских компаний по евробондам
МОСКВА, 18 мая – РИА Новости. Минфин России совместно с участниками рынка работает над решением проблемы с выплатами по еврооблигациям российских компаний - есть несколько потенциальных вариантов, которые смогут заработать, сообщил директор департамента финансовой политики министерства Иван Чебесков.
Ряд компаний из России
столкнулся с техническими трудностями при выплатах по своим еврооблигациям из-за введенных западных санкций - платежи зачастую не проводятся иностранными платежными агентами и замораживаются. "Не могу сказать или похвастаться, что есть идеальный какой-то вариант решения этого вопроса, но есть несколько потенциальных вариантов, которые, как мы считаем, смогут заработать", - подчеркнул он на конференции "Финансовые продукты для розничных инвесторов: оседлать кризис".
"У нас есть несколько проблем и задач, которые мы пытаемся решить совместно с Центральным банком, Минэкономразвития и другими участниками. В первую очередь это, конечно, проблема с выплатами по еврооблигациям российских компаний, которые застревают на счетах Euroclear и не доходят до российских инвесторов", - уточнил Чебесков.
По его словам, это довольно большая проблема как для управляющих компаний, так и для страховых, НПФ, в какой-то степени для физлиц тоже. "Огромные деньги застряли на счетах Euroclear
, которые наши компании выплатили, а иностранная биржевая инфраструктура не пропускает назад нашим инвесторам", - отметил он.
"В связи с этим мы пытаемся найти различные механизмы, как этот вопрос урегулировать. Уже некая практика была наработана, как и теоретические подходы, так и практические. Мы как бы подталкиваем компании к тому чтобы они экспериментировали с разными подходами, подталкиваем в том числе решениями подкомиссии, которая создана правительством по выдаче разрешений по различным сделкам, которые запрещены указом президента", - сказал чиновник
По его словам, одним из решений подкомиссии, например, было то, что интересы российских инвесторов должны быть удовлетворены при выплате и обслуживании внешнего долга российскими компаниями. "По сути, таким образом мы подталкиваем компании, чтобы они думали не только про свою финансовую стабильность, что несомненно очень важно, но и также думали про инвесторов, которые не получают свои деньги", - сказал он.