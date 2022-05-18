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МИД назвал оказание медпомощи пленным с "Азовстали" первостепенным вопросом
МИД назвал оказание медпомощи пленным с "Азовстали" первостепенным вопросом - РИА Новости, 18.05.2022
МИД назвал оказание медпомощи пленным с "Азовстали" первостепенным вопросом
Безопасный вывод украинских военнослужащих с мариупольского комбината "Азовсталь" и оказание им медицинской помощи - первостепенные вопросы, все остальные будут РИА Новости, 18.05.2022
2022-05-18T19:42
2022-05-18T19:42
2022-05-18T19:42
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новоазовск
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МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Безопасный вывод украинских военнослужащих с мариупольского комбината "Азовсталь" и оказание им медицинской помощи - первостепенные вопросы, все остальные будут решаться после, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Им оказывается медицинская помощь, в больнице - те, кто является ранеными, тяжелоранеными, кому требуется такая помощь, они находятся в больнице Новоазовска в ДНР. Остальных размещают в следственном изоляторе, населенный пункт Еленовка в пригороде Донецка. Что касается всех остальных вопросов - они будут решаться в установленном порядке. На данном этапе сейчас самый главный вопрос - это их безопасный выход оттуда, оказание им медицинского содействия и другой гуманитарной помощи, которая им необходима, и размещение", - сказала Захарова на брифинге.По данным Минобороны России на утро среды, за сутки сдались в плен 694 боевика украинского нацполка "Азов" (против ряда участников которого в России расследуются уголовные дела), заблокированных на комбинате "Азовсталь" в Мариуполе, в том числе 29 раненых.Всего за два дня сложили оружие 959 человек, в том числе 80 раненых. Из них 51 требовалось стационарное лечение, их отправили в больницу Новоазовска в ДНР.
https://ria.ru/20220518/plennye-1789294663.html
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в мире, россия, новоазовск, донецкая народная республика
МИД назвал оказание медпомощи пленным с "Азовстали" первостепенным вопросом
МИД назвал оказание медпомощи пленным с "Азовстали" первостепенным вопросом