Рейтинг@Mail.ru
МИД назвал оказание медпомощи пленным с "Азовстали" первостепенным вопросом - РИА Новости, 18.05.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220518/mid-1789333046.html
МИД назвал оказание медпомощи пленным с "Азовстали" первостепенным вопросом
МИД назвал оказание медпомощи пленным с "Азовстали" первостепенным вопросом - РИА Новости, 18.05.2022
МИД назвал оказание медпомощи пленным с "Азовстали" первостепенным вопросом
Безопасный вывод украинских военнослужащих с мариупольского комбината "Азовсталь" и оказание им медицинской помощи - первостепенные вопросы, все остальные будут РИА Новости, 18.05.2022
2022-05-18T19:42
2022-05-18T19:42
в мире
россия
новоазовск
донецкая народная республика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/12/1789194487_0:260:3105:2007_1920x0_80_0_0_b7f99a5899728a07fd602b6b2a500710.jpg
МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Безопасный вывод украинских военнослужащих с мариупольского комбината "Азовсталь" и оказание им медицинской помощи - первостепенные вопросы, все остальные будут решаться после, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Им оказывается медицинская помощь, в больнице - те, кто является ранеными, тяжелоранеными, кому требуется такая помощь, они находятся в больнице Новоазовска в ДНР. Остальных размещают в следственном изоляторе, населенный пункт Еленовка в пригороде Донецка. Что касается всех остальных вопросов - они будут решаться в установленном порядке. На данном этапе сейчас самый главный вопрос - это их безопасный выход оттуда, оказание им медицинского содействия и другой гуманитарной помощи, которая им необходима, и размещение", - сказала Захарова на брифинге.По данным Минобороны России на утро среды, за сутки сдались в плен 694 боевика украинского нацполка "Азов" (против ряда участников которого в России расследуются уголовные дела), заблокированных на комбинате "Азовсталь" в Мариуполе, в том числе 29 раненых.Всего за два дня сложили оружие 959 человек, в том числе 80 раненых. Из них 51 требовалось стационарное лечение, их отправили в больницу Новоазовска в ДНР.
https://ria.ru/20220518/plennye-1789294663.html
россия
новоазовск
донецкая народная республика
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/12/1789194487_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_0c19dfd4aea2af173b4c39825989e61f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, новоазовск, донецкая народная республика
19:42 18.05.2022
 
МИД назвал оказание медпомощи пленным с "Азовстали" первостепенным вопросом

МИД назвал оказание медпомощи пленным с "Азовстали" первостепенным вопросом

© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкАвтобусы со сдавшимися в плен украинскими военнослужащими и боевиками националистического батальона "Азов"
Автобусы со сдавшимися в плен украинскими военнослужащими и боевиками националистического батальона Азов - РИА Новости, 1920, 18.05.2022
© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
Автобусы со сдавшимися в плен украинскими военнослужащими и боевиками националистического батальона "Азов" . Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Безопасный вывод украинских военнослужащих с мариупольского комбината "Азовсталь" и оказание им медицинской помощи - первостепенные вопросы, все остальные будут решаться после, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Им оказывается медицинская помощь, в больнице - те, кто является ранеными, тяжелоранеными, кому требуется такая помощь, они находятся в больнице Новоазовска в ДНР. Остальных размещают в следственном изоляторе, населенный пункт Еленовка в пригороде Донецка. Что касается всех остальных вопросов - они будут решаться в установленном порядке. На данном этапе сейчас самый главный вопрос - это их безопасный выход оттуда, оказание им медицинского содействия и другой гуманитарной помощи, которая им необходима, и размещение", - сказала Захарова на брифинге.
Пленные с Азовстали в больнице Новоазовска
Вчера, 17:48Специальная военная операция на Украине
Минобороны впервые показало пленных с "Азовстали" в больнице
По данным Минобороны России на утро среды, за сутки сдались в плен 694 боевика украинского нацполка "Азов" (против ряда участников которого в России расследуются уголовные дела), заблокированных на комбинате "Азовсталь" в Мариуполе, в том числе 29 раненых.
Всего за два дня сложили оружие 959 человек, в том числе 80 раненых. Из них 51 требовалось стационарное лечение, их отправили в больницу Новоазовска в ДНР.
 
В миреРоссияНовоазовскДонецкая Народная Республика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала